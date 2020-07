Koronan 5 pahinta sudenkuoppaa – THL listaa: ruuhkaiset ulkomaan lomakohteet, huviveneily ja ihmiset, jotka eivät piittaa karanteenista

Suomen suvi on suloinen ja kansalaiset saavat elää varsin vapaasti moniin muihin maihin verrattuna. Koronavirus ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana todettu yli 68 000 koronatartuntaa seitsemättä päivää peräkkäin.

Nyt eletään tilanteessa, jossa yksittäisen ihmisen valinnoilla on paljon vaikutusta. Kielloista on siirrytty suosituksiin. Yle kysyi kahdelta asiantuntijalta, missä ovat koronaepidemian pahimmat sudenkuopat.

1. Vapaaehtoiselle karanteenille viitataan kintaalla

Osa Suomeen palaavista ei enää piittaa karanteenisuosituksia. THL:n mukaan ei ole välttämättä kyse siitä, etteikö tietoa olisi saatavilla.

Esimerkiksi Ruotsissa, Venäjällä, Ranskassa ja Britanniassa tartuntoja on enemmän kuin Suomessa. Näistä maista tulijoille suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava pitää välinpitämättömyyttä pahimpana uhkana. Karanteenissa pysymistä ei voi valvoa, koska kyse on suosituksesta. Vastuu jää yksilölle.

– Omaehtoinen karanteeni on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla voidaan estää tartuntoja, kun matkailu aukeaa, Jalava sanoo.

Karanteeni ei koske maita, joiden kanssa Suomi on poistanut rajatarkastukset. Suomen vaatimus on, että tartuntoja on vähemmän kuin kahdeksan 100 000 asukasta kohti. Näihin maihin kuuluvat esimerkiksi Baltian maat, Norja, Saksa ja Kreikka.

2. Suosittuihin matkakohteisiin kerääntyy tungosta eri puolilta maailmaa

Suomesta voi siis matkata ilman rajatarkastuksia esimerkiksi Kreikkaan ja Italiaan. Vaikka suurta ryntäystä ei ole vielä näkynyt, riskinä on, että suurissa ryhmissä ja ahtaissa paikoissa voi syntyä uusia tartuntapesäkkeitä.

– Tämä on yksi mahdollinen reitti tartuntojen kasvulle. Samaan tapaan kuin Itävallan hiihtokeskukset maaliskuussa. Kreikan saaret ovat vain esimerkki. Se voisi olla mikä tahansa paikka, johon kertyy paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa, THL:n Jalava sanoo.

Kreikka avasi heinäkuussa ovensa esimerkiksi briteille, espanjalaisille ranskalaisille ja ruotsalaisille. Nämä ovat maita, joista Suomeen ei pääse ilman kahden viikon karanteenia.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas suosittelee yhä turhien matkojen välttämistä. Broas seuraa tarkkaan etenkin Ruotsin ja Suomen välistä rajaa.

– Tämä koskee tietenkin myös niitä maita, jotka on avattu. Tämä kesä on hyvä aika ja paikka kotimaan matkailulle.

3. Suomeen voi tulla huviveneellä mistä tahansa Schengen-maasta

Huviveneilijät voivat rantautua Schengen-alueelta vapaasti Suomeen.

Vierasvenesatamiin tuloa ei säädellä eikä satamissa ole rajatarkastuksia. Itämeren alueella esimerkiksi ruotsalaiset ja puolalaiset voivat siis tulla veneellä Suomeen, vaikka ne kuuluvat maihin, joissa tartuntatilanne on pahempi kuin Suomessa.

Vierasvenesatamasta veneilijä voi lähteä kaupungille ja nähtävyyksiä katsomaan. Siinä piilee riski.

– Ei tätä mitenkään voi valvoa. Olemme pyytäneet vierasvenesatamia jakamaan veneilijöille meidän ohjeistuksemme, THL:n Jalava sanoo.

4. Ruotsin rajalla tiedotusta on parannettava

Suomen ja Ruotsin rajalla on yhä varaa parantaa tiedottamista.

– Siinä meillä on vielä työtä edessä ihan samalla tavalla kuin lentokentillä ja satamissa. Jos vähänkään on oireita, kannattaa mennä testiin, Broas sanoo.

Rajan ylittämiseen tarvitaan lupa ja sen saa vain painavasta syystä. Se voi olla esimerkiksi työ, oma asunto, kesämökki tai sukulaisten tapaaminen. Suomen kansalaista ei voi kuitenkaan voi estää palaamasta kotimaahan.

Arviolta 2 000–3 000 suomalaista käy töissä Ruotsin puolella, suurin osa Jällivaarassa ja Kiirunassa. Rajan pinnassa työskentelee myös suomalaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

Pohjois-Ruotsissa Norbottenissa tartuntahuippu nähtiin kesäkuun alkupuolella. Silloin tartuntoja oli jopa 300 viikossa, nyt enää viitisenkymmentä.

Broas tutkii ilahtuneena Pohjois-Ruotsin uusimpia lukuja.

– Kehitys on ollut tosi hyvä. Kiirunassa vielä toissa viikolla määrä nousi, mutta viime viikolla se lähti laskuun.

Lapin sairaanhoitopiiristä ei löytynyt viime viikolla yhtään tartuntaa. Ero Ruotsin ja Suomen välillä pienenee, mutta Broas ei lähtisi huvimatkalle Ruotsiin vielä pitkään aikaan.

5. Vaihtamalla konetta Suomeen pääsee ilman rajatarkastuksia

Rajatarkastuksia voi kiertää lentämällä Suomeen esimerkiksi Baltian kautta. Ranskasta voi saapua vaikkapa Riian kentälle, koska Ranska ja Latvia ovat yhteistuumin poistaneet rajatarkastukset.

Jos ranskalainen päättää jatkaa matkaa Latvian kautta Suomeen, häntä ei voi pysäyttää rajalla.

– On mahdollista, että nämä henkilöt pääsevät Suomeen ilman rajatarkastusta. Silloin he eivät noudata samaa ohjeistusta kuin ne, jotka tulevat sellaisista maista, joissa on rajatarkastus.

Jalava harmittelee, että tulijat jäävät vaille tietoa siitä, että heidän pitäisi Suomeen tultuaan jäädä omaehtoiseen karanteeniin.

– Me emme tiedä, miten paljon tällaista liikennettä on. Kun ei ole rajatarkastusta, niin sille ei voi mitään.

