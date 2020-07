Stalinin vainoja tutkinut historioitsija sai kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion Venäjällä

Stalinin vainoja tutkinut karjalalainen historioitsija Juri Dmitrijev on saanut Petroskoissa kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion.

Syyttäjä oli vaatinut Dmitrijeville viidentoista vuoden vankeustuomiota.

Venäläismedian, kuten uutistoimisto Interfaxin mukaan, tuomio langetettiin adoptiolapsen hyväksikäytöstä. Sen sijaan Dmitrijev vapautettiin aseen hallussapitorikoksesta ja lapsipornosyytteistä.

Dmitrijevin asianajaja arvioi tämän voivan päästä vapaaksi jo syyskuussa, koska hän on odottanut oikeudenkäyntiä pitkään tutkintavankeudessa. Asianajaja kuitenkin kertoi uutistoimistoille, että hän ei ole vielä saanut nähtäväkseen tuomiolauselmaa.

Dmitrijev on tullut tunnetuksi tutkimuksistaan Stalinin terrorin uhreista. Hän on muun muassa laatinut teloitettujen uhrien nimilistoja, ja löytänyt joukkohaudat. Hän on myös johtanut ihmisoikeusjärjestö Memorialin Karjalan-osastoa.

Syytteet lapsipornomateriaalista

Dmitrijev vangittiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2016, jolloin hän sai syytteen lapsipornografisen materiaalin valmistamisesta. Tutkinnassa hänen tietokoneeltaan oli löytynyt hänen ottotyttärensä valokuvia. Tyttö oli kuvissa alaston.

Dmitrijev itse kertoi ottaneensa kuvat lastenvalvojaa varten. Ottotytär oli hyvin laiha, eikä kasvanut normaalilla tavalla.

Huhtikuussa 2018 tuomioistuin Petroskoissa antoi hänelle vapauttavan tuomion. Mutta jo saman vuoden kesäkuussa poliisi vangitsi uudestaan Dmitrijevin. Tuolloin hän sai syytteet lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja laittomasta aseen hallussapidosta. Hänen kotoaan oli löytynyt aseen osia.

Kiistänyt syytteet, tukea laajalti

Dmitrijev on kiistänyt häneen kohdistuneet syytteet. Puolustus oli pyytänyt vapautusta lapsipornomateriaalia ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista syytteistä. Dmitrijev oli kuitenkin puolustuksen mukaan ollut valmis myöntämään, että hänellä oli ollut hallussaan aseen osa.

Hän on saanut laajasti tukea sekä Venäjällä että ulkomailla. Syytteitä on pidetty yleisesti tekaistuina ja poliittisesti motivoituneina.

Omassa loppulausunnossaan tuomioistuimessa (siirryt toiseen palveluun)heinäkuun alussa Dmitrijev muun muassa selvitti, että perhe oli ottanut ottotyttären siksi, että Dmitrijev itsekin oli ottolapsi.

Dmitrijev ei tunne omia sukujuuriaan, mikä osaltaan selittää sen, miksi hän on niin aktiivisesti tutkinut ihmiskohtaloita Stalinin terrorin aikana.

Dmitrijev puhui puheenvuorossaan myös isänmaallisuudesta. Hänen mukaansa se ei ole sotilaallisen voiman ihannointia vaan kansalaisen tuntemaa rakkautta niitä tahoja kohtaan, joka välittävät ja pitävät hänestä huolta.

Dmitrijevin asianajaja Viktor Anufiev on toistuvasti todennut, että oikeuden käsittely on ollut asiallista.

Juttua on korjattu klo 15.42: Toisin kuin jutussa ensin kirjoitettiin, Dmitrijevin tuomio ei tullut aserikoksesta vaan adoptiolapsen hyväksikäytöstä.

