Viljelyksiä kiusaavat nyt monenlaiset tuholaiset ja taudit

Erityisesti kauraviljelmillä kasvitautitilanne on erityisen hankala.

Lämmin sää sekä sateen ja poudan vaihtelu ovat otollista aikaa kasvitautien ja tuholaisten leviämiselle. Esimerkiksi öljykasveilla esiintyy kirppojen lisäksi runsaasti rapsikuoriaisia, jotka ovat öljykasvien pahimpia tuholaisia.

Paikoin on esiintynyt myös kaalikoita. Laajalti eteläisessä Suomessa on alkamassa piakkoin myös kaalikärpäsen eli pikkukaalikärpäsen lento. Kaalikoi on kaikkiruokainen, jolle kelpaa ravinnoksi kaalikasvien lisäksi myös öljykasvit.

Kaalikärpänen puolestaan on kaalin, lantun, retiisin ja nauriin pahimpia tuholaisia, jonka toukat tekevät tuhoa viljelykasvien juuristossa.

Punahomesientä kaurassa

Juuri nyt kauroissa esiintyy paikoin runsaasti avonokea. Se tuhoaa tähkiä muuttaen ne mustaksi tuulen mukana kulkeutuvaksi noki-itiöpölyksi.

Vastikään viljelijöitä hätkähdytti Hämeessäkin kauraan levinnyt punahomesieni. Punahome tuottaa toksiineja ja siitä saattaa aiheutua kauranviljelijöille suuria tappioita.

Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan, että kauraan leviävät kasvitaudit ovat erityisen hankalia tänä vuonna, jolloin kauran viljelyalat ovat kasvaneet. Kaura-ala kasvaa tänä vuonna kymmenen prosenttia viime vuodesta.