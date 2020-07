Työntekijät syyttävät Suomen Kotidataa alipalkkauksesta ja laittomuuksista – yritys tuottaa palveluita Elisalle, Telialle ja DNA:lle

Ammattiliitto Pron mukaan myös teleoperaattoreilla on vastuu haitallisen työehtoshoppailun edistämisestä.

Suomen Kotidatan työntekijät marssivat tänään keskiviikkona kello 11 ulos työpaikoiltaan. Yritys tuottaa Elisalle, Telialle ja DNA:lle sekä muille isoille yrityksille ICT-palveluita.

Perjantai-iltaan kestävän työnseisauksen syynä on yrityksen käyttämä työehtosopimus. Ammattiliitto Pron mukaan sopimus mahdollistaa räikeän alipalkkauksen ja suoranaisen riiston.

– Työnantajamme on teettänyt alalle sopimattomalla työehtosopimuksella alipalkattuja töitä sekä nykyisillä ehdoilla jopa palkatonta työtä, sanovat henkilöstöä edustavat päätyösuojeluvaltuutettu Jenni Nieminen ja pääluottamusmies Kalle Rantasuo.

Ammattiliitto Pron mukaan Suomen Kotidata on jo vuosien ajan käyttänyt väärää ja alalle soveltumatonta työehtosopimusta, josta on yritetty neuvotella pitkään tuloksetta. Suomen Kotidatalla on noin 70 työntekijää.

– Tämä on haitallista työehtosopimusshoppailua, jolla heikennetään ICT-alan työntekijöiden työsuhteen ehtoja. Vastuu on Kotidatan itsensä lisäksi myös teleoperaattoreilla ja muilla alan toimijoilla, jotka ostavat Suomen Kotidatan palveluita alihankintana, sanoo Pron sopimusalavastaava Mika Mäkelä.

Sopimusasiamies Seppo Lundgren Ammattiliitto Prosta sanoo, että Suomen Kotidata itsekin käyttää alihankkijoita.

– Suomen ICT-alalle on tyypillistä, että alihankkijoita ketjutetaan, Lundgren toteaa.

