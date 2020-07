Oletko haaveillut lennosta kuumailmapallon kyydissä? Tältä näyttää kesäilta Helsingissä taivaalta käsin – videon lentoreitti on harvinaista herkkua

Videolla näkyvä lentoreitti kulkee Kaivopuistosta Arabianrantaan. Videon lento on tehty kuuden hengen kuumailmapallolla.

Ennen lentoa kuumailmapallo täytetään puolilleen kylmällä ilmalla. Loput – eli nousu, lentäminen ja laskeutuminen – hoituu palavan propaanikaasun avulla.

Katso jutun pääkuvaa klikkaamalla, miltä Helsinki näyttää kuumailmapallosta käsin.

Videolla näkyvä lentoreitti Kaivopuistosta Arabianrantaan on suhteellisen harvinaista herkkua. Pallon laskeutumispaikkaa ei etukäteen voi kovin tarkkaan suunnitella, koska lopullisen ratkaisun sinetöi aina tuuli.

– Yleensä viime vuosina kun on Kaivarista lähdetty, niin on päädytty laskeutumaan tuonne Espoon suuntaan, mutta tämä on mielestäni se paras reitti. Parasta mitä Helsingissä voi kuumailmapallon kanssa tehdä, kuumailmapallolentoharrastaja Ilkka Korhonen kehaisee.

Videon lento on tehty kuuden henkilön kuumailmapallolla. Pallon kantavuus on 950 kiloa ja kuutiotilavuus 3 000.

Taivaalla leijuva kuumailmapallo näyttää valtavalta ja sitä se onkin, mutta tyhjänä pallo mahtuu rottinkikoreineen ja muine tykötarpeineen henkilöauton peräkärryyn.