Uusiutuvalla energialla tuotettiin alkuvuonna EU-alueella enemmän sähköä kuin fossiilienergialla

Puolan sitoutuneisuus hiilivoimaan on tulossa kalliiksi sen asukkaille.

Uusiutuva energia ajoi alkuvuonna ensimmäisen kerran fossiilienergian ohi EU-alueen sähköntuotannossa. Asiasta kertoo ilmastokysymyksiin keskittynyt tutkijaorganisaatio Ember (siirryt toiseen palveluun).

Uusiutuvilla energialähteillä - tuulella, auringolla, vesivoimalla ja bioenergialla - tuotettiin 40 prosenttia EU-maiden sähköstä. Fossiilisten energialähteiden, hiilen, öljyn ja kaasun osuus oli 34 prosenttia.

Uusiutuvan energian tuotanto kasvoi edellisvuodesta 11 prosenttia. Tämä johtui toisaalta uusien tuuli- ja aurinkovoimaloiden käyttöönotosta, toisaalta suotuisista olosuhteista. Helmikuu oli tuulinen, mikä lisäsi tuulivoiman tuotantoa. Aurinko on paistanut paljon, mutta Pohjoismaissa ja Iberian niemimaalla on myös ollut sateista, mikä on lisännyt vesivoiman tuotantoa.

Alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen, sillä koronaepidemian ja lämpimän talven takia sähkön kysyntä laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Sähköntuotantoa karsittiin erityisesti hiilivoiman osalta, joka supistui peräti 32 prosenttia. Myös kaasuvoiman käyttö sähköntuotannossa laski kuusi prosenttia.

Aurinko- ja tuulivoiman markkinaosuus on noussut 13 prosentin tasosta vuonna 2016 nykyiseen 21 prosenttiin. Vesivoimalla tuotettiin EU:n sähköstä 13 prosenttia ja biomassalla kuusi prosenttia, kertoo Ember-ryhmä.

Ember huomauttaa, että pieni osa käytetystä biomassasta on puuainesta, jonka polttaminen ei tuo samaa ilmastohyötyä kuin tuuli- ja aurinkovoiman käyttö.

Puola kärsii hiilivoimastaan

Puola nousi nyt ensimmäistä kertaa Saksan ohi EU:n suurimmaksi hiilisähkön tuottajaksi. Puola tuottaa yhtä paljon hiilisähköä kuin Saksa poislukien kaikki muut 25 EU-maata yhteensä. Puola on myös ainoa EU-maa, jolla ei ole suunnitelmaa hiilivoiman alasajoksi.

Puola on kuitenkin aloittanut mittavan uusiutuvan energian rakennusohjelman, johin kuuluu muun muassa paljon merituulivoimaa. Viime vuonna Puolassa otettiin käyttöön 900 megawatin edestä aurinkovoimakapasiteettia.

Hiilivoimaan sitoutuminen on silti tulossa puolalaisille kalliiksi, Ember kertoo. Sähkön hinta oli Puolassa viime vuonna 73 prosenttia kalliimpaa kuin Saksassa. Sähkö oli Puolassa EU-maista Kreikan jälkeen toiseksi kalleinta.