Koronan drive-in-näytteenottopisteitä tulossa lisää Uudellemaalle – testaukseen rekrytoidaan myös kymmeniä uusia työntekijöitä

HUS tekee koronavirustestejä Uudellamaalla kaikkiaan reilussa kymmenessä eri pisteessä. Tässä on Vantaan kaupungin drive in -testauspiste toukokuussa. Emmi Korhonen / Lehtikuva

HUS pyrkii samaan lisää koronaviruksen drive-in-näytteenottopisteitä, erityisesti Espooseen ja Vantaalle. Kaupungeissa on tällä hetkellä vain kaksi kunnallista drive-in-testiasemaa.

– Me tietysti haemme tehokkuutta. Sitä, että saamme lyhyessä ajassa otettua mahdollisimman isolta määrältä näytteitä ja drive-in on siinä mielessä helppo. Nyt kun asiaa on kevät harjoiteltu, prosessikin on parantunut, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Sairaanhoitopiiri neuvottelee parhaillaan uusien näytteenottokaistojen perustamisesta kaupunkien terveysviranomaisten kanssa. Uusien pisteiden paikka ja aukeamisaikataulu on Lehtosen mukaan vielä auki.

HUSin diagnostiikkajohtaja: näytteet myös maahan saapuvilta

Diagnostiikkajohtaja Lehtonen katsoo edelleen, että pääkaupunkiseudulla olisi syytä testata myös lentokentällä ja satamassa, erityisesti riskimaista tulevat matkustajat.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi järkevää, että olisi sekä lentoasemalla ja satamassakin näyttöönottopisteitä. Viro on sinänsä turvallinen maana, mutta sen läpi tulee kuitenkin muiden maiden kansalaisia, jotka tulevat pahemmilta korona-alueilta.

Lehtosen mukaan testauksen kohdentaminen lentoasemalle ja satamaan olisi tehokas tapa saada mahdolliset viruksenkantajat selville ennen kuin he ehtivät levittää tautia väestössä.

Koronatestaukseen rekrytoidaan lisää työntekijöitä

HUSin diagnostiikkakeskus rekrytoi kesän aikana koronavirustestaamisen lisääntymisen vuoksi toimipisteisiinsä noin 100 uutta työntekijää. Diagnostiikkajohtaja Lehtosen mukaan uusia työntekijöitä löytyy suhteellisen hyvin.

– Työvoimapula on krooninen, sanotaan näin, mutta me olemme tottuneet sen kanssa toimimaan. Olemme rekrytoineet parikymmentä uutta henkilöä kuukaudessa. Koronanäytteenottoon on ollut ihan hyvin henkilöitä tarjolla.

HUSin laboratoriot pystyvät ottamaan ja analysoimaan tällä hetkellä jopa 2 500–3 000 näytettä päivässä. Nykyinen testimäärä voidaan HUSissa Lehtosen mukaan syksyllä tarvittaessa lähes kaksinkertaistamaan.

Viime viikolla HUS-alueella saavutettiin pandemian tähän mennessä korkein päivittäinen testimäärä, joka oli lähes 1 900 näytettä.

