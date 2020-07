Koronatartuntojen määrä on pysynyt Suomessa vakaana – viime viikolla rekisteröitiin 40 uutta tapausta

Nainen suojasi kasvonsa hengityssuojaimella Helsingissä 21. heinäkuuta. Koronaepidemia on pysynyt Suomessa rauhallisena.

Nainen suojasi kasvonsa hengityssuojaimella Helsingissä 21. heinäkuuta. Koronaepidemia on pysynyt Suomessa rauhallisena. Silja Viitala / Yle

Koronaepidemia on pysynyt Suomessa vakaana. Tapausten määrä on pysynyt samalla tasolla kahteen edellisviikkoon verrattuna, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön viikoittaisessa tilannearviossa (siirryt toiseen palveluun) koronaepidemian tilanteesta Suomessa.

Viimeisimmällä seurantaviikolla 13.–19. heinäkuuta koko maassa todettiin 40 uutta tapausta. Se on kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla, mutta määrät ovat pieniä. Ilmaantuvuusluku on 0,7 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Sairaalahoidossa oli 22. heinäkuuta yhteensä 4 potilasta, joista kukaan ei ollut tehohoidossa.

Koronatestejä on tehty hiukan edellisviikkoja enemmän. Viime viikolla tehtiin yhteensä 28 203 testiä.

Tällä hetkellä kapasiteettia on tehdä yli 13 000 testiä päivässä.

Kaikkiaan Suomessa on nyt todettu 7 362 koronavirustartuntaa. Tautiin on raportoitu kuolleen 328 ihmistä ja taudista parantuneita on 6 920 ihmistä.

