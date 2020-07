TikTok saa haastajan – NBC: Instagramiin tulee "kopio" suositusta videosovelluksesta

Muusikko Jennifer Lopez ja tanssija Derek Hough poseerasivat TikTok-videota varten kesäkuun 24. päivä World of Dance: TikTok Edition -tapahtumassa.

Kiinalaisomisteinen TikTok on joutunut viime aikoina vaikeuksiin useissa maissa.

Yhdysvaltalainen sosiaalisen median jättiläinen Facebook aikoo haastaa kiinalaisomisteisen TikTok-videopalvelun. NBC:n uutisten mukaan (siirryt toiseen palveluun) Facebookin omistamaan Instagramiin ilmestyy kymmenissä maissa jo lähiviikkoina uusi videotoiminto, joka on "kopio" TikTokista.

Uusi Instagram Reels -toiminto on NBC:n lähteiden mukaan tarkoitus ottaa lähiviikkojen aikana käyttöön Yhdysvalloissa ja yli 50 muussa maassa. Uutta toimintoa on suunniteltu jo yli vuoden ajan, ja sitä on jo kokeiltu Brasiliassa, Ranskassa, Saksassa ja Intiassa.

Instagram Reels -toiminnon avulla käyttäjä voi tehdä TikTokin tapaan 15 sekunnin mittaisia videoita ja liittää niihin musiikkia. Myös toisten käyttäjien tekemien videoiden lainaaminen ja remixaaminen onnistuvat.

Reels-toiminnon käyttäjä voi saada videonsa laajemman yleisön nähtäville kuin Instagramin nykyisin jo tarjoamassa Story-toiminnossa. Viraaleiksi nousseet videot tarjotaan Instagram-käyttäjien nähtäville jatkossa uudessa Featured Reels -toiminnossa.

Instagram on jo aiemminkin tehnyt "kopioita" muista suosituista palveluista. Instagram Stories oli yhtiön vastaus Snapchatin menestykseen.

Instagramin mukaan se on huomannut, että lähes puolet Instagram Story -videoista on jo nyt enintään 15 sekunnin mittaisia, uutisoi Indian Express (siirryt toiseen palveluun).

Kiinalaisyhtiö ByteDancen TikTok on ajautunut viime aikoina yhä syvempiin vaikeuksiin useissa maissa, koska viranomaiset epäilevät sen olevan läheisessä suhteessa Kiinan viranomaisiin. Esimerkiksi Yhdysvallat epäilee ByteDancen luovuttavan keräämäänsä dataa Kiinan viranomaisille.

Yhtiö on kiistänyt epäilyt ja vakuuttanut käyttäjätietojen olevan turvassa. Siitä huolimatta Intia on jo kieltänyt TikTokin ja Yhdysvallat on ilmoittanut harkitsevansa palvelun kieltämistä.

