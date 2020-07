Ilmalämpöpumppu tarvitsee säännöllistä huoltoa – likainen sisäyksikkö luovuttaa lämmön sijaan huonoa sisäilmaa

Pohjois-Savossa Siilinjärvellä asuva Kostamon perhe hankki ilmalämpöpumpun kotiinsa vajaat kaksi vuotta sitten. Pumppu jäähdyttää omakotitaloa kesähelteillä. Talvella taas pumppu kierrättää leivinuunin lämmittämää sisäilmaa.

Ilmalämpöpumppujen suosio on pysynyt vakaana Suomessa. Viime vuonna myytiin lähes 80 000 pumppua, eli peräti kolmannes edellisvuotta enemmän.

Ilmalämpöpumppuja on Suomessa kaikkiaan jo noin 800 000 kappaletta. Pumput kaipaavat säännöllisesti pientä huoltoa.

Tärkein huolto-ohje on sisäyksikökön imurointi. Se on syytä tehdä vähintään kerran kuukaudessa.

Kimmo Kostamo on imuroinut oman pumppunsa säännöllisesti ja se on toiminut mainiosti.

– Pari kertaa kuussa kun muistaa suodattimet imuroida. Se riittää omatoimiseen huoltamiseen.

Kostamot päättivät huollattaa ilmalämpöpumppunsa vielä takuuaikana ja tilasivat perushuollon ammattiliikkeestä. Osa käyttäjistä unohtaa perushuollon syystä tai toisesta.

Kimmo Kostamo puhdistaa suodattimet muutaman viikon välein. Antti Karhunen / Yle

Pumppu vaatii välillä ammattihuoltoa

Kuopiolaisen Teho-Posakon kylmälaiteasentaja Antti Varis sanoo, että ammattihuolto olisi hyvä teettää kolmen vuoden välein. Perushuolto vie noin tunnin.

– Sisäyksiköstä desifioidaan lämmönluovutuskenno suodattimien alta. Huollossa tarkastetaan myös kylmäainemäärät ja mitataan kompressorin käyntivirrat. Perushuollossa katsotaan lisäksi laitteen yleistoiminnot ja että kaikki on kunnossa.

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen arvioi käyttäjien muistavan ilmalämpöpumpun imuroinnin varsin hyvin.

– Sisäyksikön säännöllistä imurointia korostetaan ohjeissa. Imuroinnin unohtuessa sisäyksikkö voi mennä pölystä tukkoon. Vanhemmissa pumpuissa on myös hyvä pesettää sisäyksikko ammattilaisella, neuvoo Hirvonen.

Ilmalämpöpumppujen käyttöikä arvioitiin Suomessa 2000-luvun alussa noin 10 vuodeksi. Pumppujen yleistyessä ja tekniikan kehittyessä käyttöiäksi lasketaan nyt noin 15 vuotta.

Kylmälaiteasentaja Antti Varis imuroi ilmalämpöpumpun sisäyksikköä. Antti Karhunen / Yle

Hyvä huoltaminen voi lisätä käyttövuosia, mutta osa unohtaa oman ja ammattihuollon syystä tai toisesta. Jos sisäyksikkö on pitkään imuroimatta laite ei toimi kunnolla ja sisäilman laatu heikkenee.

– Jos sisäyksikkö on likainen ja tukkeutunut niin se ei silloin luovuta sitä lämpöä sillä tavalla, kun laite on suunniteltu. Myös laitteen teho heikentyy. Laite kierrättää huoneilmaa, eli hengitysilman laatu huonontuu myös, kertoo kylmälaiteasentaja Antti Varis.

Ilmalämpöpumpun huolto maksaa nykyisin tyypillisesti 150–300 euroa. Varis sanoo, että säännöllinen huolto lisää pumpun käyttöikää kolmanneksella.

– Pumppujen teknisestä kehityksestä huolimatta 15 vuotta on pitkä ikä ilmaa pyöritteleville laitteille. Iän karttuessa pumppujen varaosat saattavat maksaa niin paljon, että huollon sijaan kannattaa harkita laitteen uusimista, sanoo Jussi Hirvonen.

Ilmalämpöpumppujen myynti kasvaa edelleen

MIkäli ilmalämpöpumppua käyttää vain jäähdytykseen kesäkaudella niin todennäköisesti laitteen käyttöikä on pidempi. Hirvonen painottaa pyörimistuntien vaikuttavan pumpun ikään. Välillä olisi hyvä muistaa käyttää myös pumpun lämmitystoimintoa.

Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen arvioi ilmalämpöpumppukaupan lisääntyvän tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Se tarkoittaa, että uusia pumppuja myydään vajaat 90 000 kappaletta.

Hirvonen ennakoi, että jatkossa pumppujen vuosimyynti on noin 100 000 kappaletta. Siihen vaikuttaa se, että vanhojen pumppujen uusiminen yleistyy.

Kuopiolaisen Teho-Posakon toimitusjohtaja Esko Airaksinen on myynyt ilmalämpöpumppuja yli 15 vuotta. Pumppukauppa näyttää jatkuvan vilkkaana.

– Viime vuosi oli ennätysvuosi. Korona on tuonut lisää myyntiä ja tästä vuodesta on tulossa kaikkien aikojen ennätys. Ihmiset ymmärtävät, että ilmalämpöpumppu on hyödyllinen hyödyke, arvioi Airaksinen.

Uuden ilmalämpöpumpun hintahaarukka on nykyisin 1 500–2 500 euroa. Tarkka hinta riippuu pumpun mallista ja asennuspaikasta. Hinta nousee mikäli asennus vaatii pitkiä johdotuksia ja enemmän työtä.

Lämpöpumppuyhdistyksen mukaan pumpun asennusaika vaihtelee nyt kahdesta kuuteen viikkoon.

Kostamon perheen ilmalämpöpumppu selvisi huollosta puhtain paperein. Mitään ikäviä yllätyksiä ei löytynyt.

– Tulihan tuossa asentajalta omatoimihuoltoon sellaisia vinkkejä mitä en itse muistanut. Esimerkiksi suodattimen huollosta nousi esille se, että imuroinnin lisäksi niitä voisi myös pestä, sanoo Kimmo Kostamo.

Kuinka usein huollat ilmalämpöpumppua? Millaisia kokemuksia sinulla on laitteesta? Aiheesta voi keskustella 28.7.2020 klo 23 saakka.

Lue myös:

Jo 1200 taloutta on hakenut avustusta energiaremonttiin – avustusbudjetti tuplattiin ja pientaloille tuli uutta tukirahaa