Pörssissä on tänään vauhdikasta, kun Kesko, Neste ja UPM julkistavat korona-ajan lukujaan – Yle seuraa tulospäivää

Metsäyhtiöillä on ollut korona-aikaan vaikeaa. Stora Enso kertoi runsaasti supistuneesta tuloksesta ja liikevaihdosta jo tiistaina. Tänään on UPM:n vuoro kertoa tuloksestaan. Arkistokuvassa on paperikone UPM:n Kymin tehtaalla. Mårten Lampén / Yle