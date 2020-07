Keiloja, palloja ja iloisia ilmeitä – Kansallisteatterin kiertuenäyttämö pääsi jälleen tien päälle ja veti ensi-illan helsinkiläisen hoivakodin pihamaalla

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön sisäpihasirkus vei ensi-iltansa keskiviikkona Pakilakodin pihamaalle Helsingissä. Ideana on vielä taidetta keskelle terveydenhuollon, sosiaalityön ja vankeinhoidon yksiköiden arkea.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö on jälleen päässyt tien päälle koronakevään tauon jälkeen.

Sirkustaiteilijat Kai Kuutamo ja Kalle Lehto kertovat kaivanneensa kovasti esiintymisiä. Kevät oli luonnollisesti kaksikollekin sirkuksen saralla hyvin hiljainen.

– Kyllä sitä on kaivannut, koska on ollut pitkä tauko koronan takia. Itselläni on ollut joitakin esityksiä, mutta mukava päästä kunnolla tien päälle, Kuutamo sanoo.

Kansallisteatterin Sisäpiha-sirkuksen esityksen ensi-ilta nähtiin tällä viikolla Pakilakodin pihamaalla Helsingissä.

– Ideana on viedä taidetta keskelle terveydenhuollon, sosiaalityön ja vankeinhoidon yksiköiden arkea, Kansallisteatterin kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija Jussi Lehtonen kertoo.

Koronakevään vuoksi esitykset järjestetään ulkotiloissa. Ulkona esiintyminen on taiteilijoille mieleen, koska esityksissä saa ottaa uusia tiloja haltuun.

Taiteilijat Kuutamo ja Lehto kertovat, että temput suunnitellaan siten, että ne on mahdollista toteuttaa tarvittaessa varsin erilaisissa ympäristöissä. Maasto ja tilat otetaan huomioon ja ne nähdään enemmän mahdollisuutena kuin esteenä.

Ulkoilmaesityksillä on kuitenkin säävaraus, koska tuuli ja sade vaikeuttavat tekemistä. Jos sataa kovaa, esitys on keskeytettävä ja siirrettävä toiselle päivälle.

– Eipä taida yleisökään mielellään kovassa sateessa istuskella, Lehto naurahtaa.

Lehto uskoo koronan korostaneen taiteen merkitystä ylipäätään.

– Kun on oltu yksin kotona, eikä ole päästy katsomaan mitään, niin on huomattu, että se kulttuuri on tärkeää.

Kaksikon mukaan syksy näyttää paremmalta, koska keikkojen määrä on lisääntymässä.

– Esityksiä varaillaan nyt yhä enemmän ja kalenteri täyttyy, Kuutamo iloitsee.

Vuonna 2019 Kiertuenäyttämö järjesti yhteensä 76 esitystä, joista 57 Helsingissä ja 19 muualla Suomessa.

