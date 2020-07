YK: Väliaikainen perustulo voisi hillitä koronaviruksen leviämistä maailman köyhimmissä valtioissa

Intiassa on kirjattu jo yli 1,2 miljoonaa koronatartuntaa. Tytöltä otettiin koronatestiä Allahabadissa 17. heinäkuuta 2020.

YK:n tuoreessa raportissa ehdotetaan väliaikaista perustuloa maailman köyhimmille.

Arviolta kolme miljardia ihmistä elää köyhyydessä ja mikäli heille maksettaisiin perustuloa, ihmiset voisivat pysytellä kotona ja koronan leviämistä voitaisiin hillitä, YK:n kehitysohjelma UNDP:n raportissa (siirryt toiseen palveluun) todetaan.

Raportin mukaan esimerkiksi turvapaikanhakijat ja siirtolaiset putoavat monissa maissa sosiaaliturvaverkon ulkopuolelle. UNDP:n selvityksen mukaan ilman sosiaaliturvaa monissa köyhissä maissa ihmisillä ei ole mahdollisuutta jäädä kotikaranteeniin koronakriisin keskellä.

Jemeniläislapsia Sanaassa 4. heinäkuuta 2020. Muhamasheen-vähemmistöön kuuluvat ovat rutiköyhän Jemeninin köyhimpiä ja he elävät ankeissa oloissa tiheästi asutetuissa slummeissa. Mohammed Huwais / AFP

YK on varoittanut, että koronapandemia ja sen vanavedessä seuraava globaali talouskriisi voivat lisätä köyhyyden määrää maailmassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1990. Arviolta 265:tä miljoonaa ihmistä uhkaa nälkiintyminen.

– Pelastuspaketit ja elvytyssuunnitelmat eivät voi keskittyä vain isoihin markkinoihin ja suuryrityksiin. Väliaikainen perustulo voisi auttaa hallituksia tarjoamaan karanteenissa oleville taloudellisen elinehdon. Samalla rahaa voitaisiin ohjata paikallisille markkinoille ja pienyrityksille, sanoo hallintojohtaja Achim Steiner UNDP:n tiedotteessa.

Karjakauppias torilla Delhissä Intiassa 21. heinäkuuta 2020. Sajjad Hussain / AFP

Miten perustulo voitaisiin rahoittaa?

YK:n ehdottaman väliaikaisen perustulon hintalappu on suuri – UNDP:n arvion mukaan noin 170 miljardia euroa kuukaudessa riittäisi sen maksamiseen 132:ssa kehittyvässä maassa köyhyysrajan tuntumassa eläville ihmisille.

Yksi UNDP:n raportin ehdottamista tavoista perustulon rahoittamiseen liittyy eri maiden velkojen maksamiseen.

Raportin mukaan puolen vuoden väliaikainen perustulo voitaisiin rahoittaa noin kolmanneksella siitä velkasummasta, joka erääntyy kehittyvien maiden maksettavaksi tänä vuonna.

Rikkaiden maiden G20-ryhmä ilmoitti velkahelpotuksista maailman köyhimmille maille huhtikuussa, jotta nämä pystyisivät paremmin ryhtymään toimiin koronaviruspandemian hillitsemiseksi.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan velkahelpotuksia tulisi tarjota tämän lisäksi myös kehittyville ja keskitason tulojen valtioille.

G20-ryhmän kädenojennuksen täytäntöönpano on takkuillut. Vain 42 velkahelpotuksiin oikeutettua maata 73:sta on ilmaissut kiinnostustaan asiaan, ja säästöjen määrä on jäänyt alle puoleen kaavaillusta.

