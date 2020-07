Salmonella on tilalle kuin kuolinisku – Kivimäen munatilan 10 000 kanaa jouduttiin lopettamaan, saneeraus maksaa satoja tuhansia euroja

Salmonella on todettu tänä vuonna 11 maatilalla. Eteläpohjalaistilan kananmunantuotanto loppuu salmonellatartuntaan.

Kivimäen kananmunatila Seinäjoella sai toukokuun puolivälissä musertavan puhelinsoiton: tilan salmonellaohjelmaan kuuluvasta omavalvontanäytteestä oli rutiinitarkastuksen yhteydessä löytynyt salmonellaa.

– Se oli järkytys. Tätä ei toivoisi kenellekään, kertoo tilan vanha isäntä Matti Kivimäki.

– Alussa oli vain epäilys. Siitä meni vielä viikko-kaksi, että saatiin varmuus. Se oli pitkä aika odottaa.

Pahin mahdollinen kävi toteen ja 10 000 kanaa jouduttiin lopettamaan. Onneksi osa tuotantotiloista oli juuri toukokuussa suunnitellulla tuotantotauolla, joten lopetettavien eläinten määrä jäi pienemmäksi kuin tilan kapasiteetti 27 000 kanaa olisi suurimmillaan ollut.

Tilan tuotteet vedettiin samantien kaupoista takaisin.

– Kaikki eläimet ja tuotteet, joita oli valmiina, piti tuhota, sanoo nuori isäntä Lauri Kivimäki.

Salmonellatartunta käynnisti välittömästi massiiviset saneeraustoimet; kanalan laitteisto täytyi purkaa ja pestä kunnolla, ja pihamaan pintakerros kuoria. Myös kanalarakennusten lähellä olevat rakennukset joudutaan siivoamaan ja desinfioimaan.

Arvioiden mukaan tilan saneeraus saadaan valmiiksi aikaisintaan joulukuussa. Lasku on kova. Kivimäkien mukaan puhutaan jopa sadoista tuhansista euroista.

Uusia kanoja ei enää tule

Kivimäen tilan kotieläintuotannolle salmonella oli kuin kuolinisku. Matti Kivimäki on varma, että uusia kanoja tilalle ei enää tule.

– Ei ole järkeä enää ottaa tänne kanoja. Nyt ollaan ihan uuden edessä, Matti Kivimäki toteaa.

Tilalla on ollut eläimiä vuodesta 1926 lähtien. Suunnitelmia tulevaisuudelle on tehty. Uutta suuntaa haetaan viljantuotannosta, puhdistetut kanalatilat on tarkoitus vuokrata eteenpäin.

– Nyt ei saa jäädä makaamaan ja murehtimaan. Kyllä tämä vielä tästä iloksi muuttuu, sanoo tilan nuori isäntä Lauri Kivimäki.

Matti ja Lauri Kivimäki. Taustalla näkyvät rakennukset pitää desinfioida tarkasti. Antti Kettumäki / Yle

Salmonellatapausten määrässä kasvua

Tänä vuonna uusia salmonellatartuntoja on todettu yhdellätoista tilalla. Tautia on esiintynyt valtakunnallisesti vähemmän kuin edellisinä vuosina.

Viime vuosi oli poikkeuksellisen hankala, kun salmonellatartuntoja todettiin koko maassa kuutisenkymmentä. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla usealla tilalla salmonellaa esiintyi samaan aikaan.

Suomen salmonellatartunnat vuosina 2015-2020:

Nauta Siipikarja Sika 2020* 9 1 1 2019 32 8 17 2018 31 1 12 2017 9 6 11 2016 9 7 3 2015 15 3 4

Lähde: Ett ry. (* = todetut tartunnat 24.7.2020 mennessä)

Seinäjoen alueen johtava hygieenikko Seppo Kankaan mukaan viime vuoden tilanne Kauhavalla oli todella poikkeuksellinen.

– Niinkin pienellä alueella oli monta tapausta samaan aikaan, Kangas kertoo.

Kangas uskoo, että syypää tilanteeseen olivat naakat, jotka liikkuvat isoina laumoina alueella tilalta toiselle. Myös naakkojen ulosteista on löytynyt salmonellaa.

– Maanviljelijät ovat aiheesta huolissaan. Tälle alueelle on myönnetty naakkojen metsästykseen lähes kymmenen poikkeuslupaa, jolloin lintua on voinut ampua myös pesimäaikana, Kangas kertoo.

Naakkojen metsästys käynnistyy pesimäajan jälleen elokuun alussa.

Muun muassa Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien MTK-tuottajaliitot järjestävät lauantaina 1. elokuuta naakkojen sekä muiden haittalintujen jahtipäivän (siirryt toiseen palveluun). Käytännön jahdit järjestetään yhteistyössä viljelijöiden ja paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa eri puolilla maakuntia.

Seinäjoen alueen johtava hygieenikko Seppo Kangas Seilab -laboratoriossa. Mirva Ekman / Yle

Usein syynä jyrsijät

Sitä, mistä salmonella seinäjokelaiselle Kivimäen tilalle tuli, ei tiedetä. Näytteitä on otettu, mutta tartunnan lähdettä ei ole saatu varmistettua.

– Naakkaa epäillään. Se on yksi paha mahdollinen, Lauri Kivimäki kertoo.

Naakkojen ohella salmonellaa voivat levittää myös jyrsijät.

Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari sanoo, että viime vuosina jyrsijöiden torjunta on hankaloitunut, koska myrkkyjen saantia on rajoitettu. Se on voinut osaltaan vaikuttaa salmonellatapausten lisääntymiseen viime vuosina.

– Ihan kaikkia jyrsijämyrkkyjä ei saa käyttää. Siinä voi olla voi olla yksi tekijä, mutta nähtäväksi jää, että onko tämä jatkuva trendi vai oliko vain ne tosiaan poikkeukselliset vuodet, Toppari kertoo.

Topparin mukaan salmonellatestaukset ja saneerausapu tiloille työllistävät ETT:tä. Silti tartuntatapausten määrä ei Suomessa ole eurooppalaisittain poikkeuksellinen.

Suomessa salmonellaa on torjuttu tuotantoketjuista pitkään.

– Kyllä tilanne on Suomessa vielä hyvä, mutta toivotaan, että tämä kehitys ei jatku meillä ainakaan nousevana, Toppari kertoo.

Salmonellatilanne tiloilla näyttää tällä hetkellä rauhalliselta, mutta Ina Topparin mukaan nyt lähestytään riskiaikoja.

Tartuntoja tulee usein myöhemmin kesällä tai alkusyksystä, jolloin jyrsijät hakeutuvat maatilarakennusten lämpöön. Myös naakkojen määrän kasvu huolestuttaa.

– Tiloilla ollaan huolissaan, koska keinot naakkaparvien poissapitämiseksi tiloilta ovat vähäiset ja naakat myös usein tottuvat karkottimiin.

Tilat pystyvät suojautumaan salmonellalta rajoittamalla tilalla liikkuvien ihmisten määrää ja pitämällä maatilan ympäristön mahdollisimman siistinä ja ruuat säilöttyinä.

Salmonellanäytepurkkeja Seilabin laboratoriossa Seinäjoella. Mirva Ekman / Yle

