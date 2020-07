Kotimaanmatkalle rynnistävät nyt nuoret aikuiset ja lapsiperheet – lomasuunnitelmat jäävät viime tinkaan, ja maastopyörät viedään käsistä

Savonlinnassa on eletty hulinakesää juhannuksesta lähtien

Vielä kolme kuukautta sitten, kun Savonlinnan Oopperajuhlat jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin, hätäisimmät maalailivat alkushokissa tummia uhkakuvia edessä häämöttävästä välikesästä. Sitten iskikin kunnon kesäryysis: kotimaanmatkailijat suorastaan virtasivat Savonlinnan seudulle.

Turkulaisen Kajanderin perheen lomasuunnitelmat menivät uusiksi koronan takia. Kimmo ja Elina Kajander tulivat kahden lapsensa kanssa ensimmäistä kertaa Savonlinnaan.

– Emme ole koskaan aikaisemmin käyneet täällä, mutta aina olemme mieltäneet Savonlinnan kivaksi paikaksi. Alun perin meidän piti lähteä Italiaan, mutta se matka peruuntui, Kimmo Kajander kertoo.

Kotimaanmatkailun buumi näkyy nyt monella tapaa. Liikkeellä on paljon ensikertalaisia ja nuoria, jotka varaavat majoituksensa ex tempore. Lisäksi vuokravälineet, kuten maastopyörät ja kajakit menevät kuin kuumille kiville.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen sanoo matkailijamäärien kasvaneen erityisesti pienemmillä paikkakunnilla.

– Esimerkiksi Helsingissä buumi ei ole välttämättä näkynyt samalla tavalla kuin muissa kaupungeissa. Siinä näkyy todennäköisesti koronan vaikutus.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) valtakunnallinen majoitustilasto 2020 kesäkuulta (ennakko) julkaistaan 30. heinäkuuta.

Kova kysyntä löi ällikällä matkailuyrittäjät

Hulinakesää on nyt eletty juhannuksesta lähtien. Monet majoituspaikat ovat myyneet ei-oota jo viikkotolkulla.

Esimerkiksi maatilamatkailuyritys Lomamokkilan varauskirja on ollut täynnä. Yrittäjä Kalle Björn on aidosti hämmästynyt väenpaljoudesta Savonlinnan seudulla.

– Täällä on ollut kotimaisia turisteja jopa enemmän kuin normaalisti ooppera-aikana. Se on tosi yllättävää, hän sanoo.

Normaalikesinä Lomamokkilan asiakkaista 70 prosenttia on ulkomaalaisia.

Kalle Björn sanoo kotimaanmatkailijoiden paikanneen ulkomaalaisten turistien poissaolon. Savonlinnan seudulla on käynyt tänä kesänä paljon ensikertalaisia, ja samaa ilmiötä on nähtävissä ympäri Suomea.

Kotimaanmatkailijoissa on myös aiempaa enemmän lapsiperheitä ja nuoria pariskuntia.

– Tosi paljon on käynyt eteläsuomalaisia nuoria perheitä ja pariskuntia, jotka eivät ole ikinä käyneet Itä-Suomessa.

Myös Punkaharjulla Tuunaansaaren lomakylässä on ollut ennätysvilkasta. Matkailukeskus Harjun Portin yrittäjä Markus Kaskinen arvioi majoittuvissa asiakkaissa olleen tänä kesänä noin puolet tavallista enemmän ensikertalaisia.

– Selkeästi nuorempia asiakkaita on ollut nyt liikkeellä kuin aiempina vuosina, Kaskinen sanoo.

Monessa paikassa puhutaan jopa kaksinkertaisesta matkailijamäärästä normaalikesään verrattuna. Näin arvioi tutkimuspäällikkö Juho Pesonen Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksesta.

– Suomalaiset ovat käyttäneet enemmän rahaa ulkomaanmatkailuun ja ulkomailla kuin mitä ulkomaalaiset ovat käyttäneet Suomessa. Nyt kun saadaan ne ulkomaille käytetyt eurot tänne Suomeen, niin se on ihan tuntuva kasvu.

Turkulainen Kajanderin perhe tuli ensimmäistä kertaa Savonlinnaan. Jarkko Riikonen / Yle

Nyt liikutaan ex temporena

Kajanderien perhe lähti parin viikon reissulleen Turusta. Savonlinnaan he tulivat Mikkelin kautta yöpyen Juvalla. Yhden yön pysähdyksen jälkeen matka jatkuu Lappeenrantaan. Majoituksen suhteen Elina Kajander halusi pelata varman päälle.

– Varasin yöpymiset ajoissa etukäteen, eikä silloinkaan ollut enää paljon vapaana.

Toisin kuin Kajanderin perhe, moni on jättänyt tänä kesänä majoitusvarauksien tekemisen viime tinkaan. Majoitusta etsitään entistä useammin lähipäiville tai jopa samalle päivälle.

Lomamokkilan yrittäjä Kalle Björn sanoo ex tempore -matkailun lisääntyneen selvästi.

– Ihmiset päättävät viime tingassa lomasuunnitelmat.

Lomamokkilassa on kahdeksan mökkiä ja parisenkymmentä huonetta päärakennuksessa. Isäntäpari Laura ja Kalle Björn pyörittävät myös B&B Taipaleenniemeä, jossa on kymmenen huonetta. Jarkko Riikonen / Yle

Punkaharjullakin on ollut liikkeellä vapaita majoituspaikkoja kyseleviä ex tempore -matkailijoita. Monien majoitusyritysten tapaan Matkailukeskus Harjun Porttikin on ollut positiivisen ongelman edessä.

Yrittäjä Markus Kaskinen sanoo varaustilanteen lähteneen ennakko-odotuksista poiketen kirimään hurjaa vauhtia kesäkuussa.

– Ei meillä ole ollut enää myytävää lähipäiville.

Myös Olavinlinnassa kotimaanmatkailijoiden suuri määrä on paikannut kansainvälisten matkailijoiden puuttumisen. Linnassa pääsee tänä kesänä tutustumaan ennennäkemättömiin paikkoihin. Sen houkuttelemana hyvinkääläinen Poudan perhe osallistui suositulle yleisöopastuskierrokselle.

– Olemme usein kesät Savonlinnassa, mutta harvoin käymme Olavinlinnassa. Nyt päätimme tulla tänne erikoiskierroksen takia, Jaana Pouta sanoo.

Olavinlinnassa kotimaanmatkailijoiden suuri määrä on paikannut kansainvälisten matkailijoiden puuttumisen. Jarkko Riikonen / Yle

Aktiviteettivälineet viedään käsistä

Myös luontomatkailun suosio on räjähtänyt: tänä kesänä on viety käsistä kajakit, maastopyörät ja sup-laudat. Luontoaktiviteettien suosion voimakas kasvu on näkynyt esimerkiksi Punkaharjulla.

Spa Hotel Kruunupuiston fatbiket eivät ole tänä kesänä kauaa säilyneet aulassa odottamassa innokkaita maastopyöräilijöitä. Turkulaisen Vuorisen perheet veljekset Elias, 15, ja William, 12, ovat lähdössä kaksistaan metsäreiteille seikkailemaan.

Vuoriset ovat ensimmäistä kertaa Punkaharjulla ja majoittuvat mökissä neljä yötä. Susanna Vuorinen sai matkavinkin koirapuistossa Turussa.

– Minulle kehuttiin Puruvettä Suomen kauneimmaksi seuduksi.

Harjun Portin yrittäjä Markus Kaskinen kertoo luontoaktiviteettien olleen tänä kesänä ennätyskysyttyjä. Hän sanoo keväällä olleen ilmassa epävarmuutta välinevuokraamon tilanteesta koronan vesitettyä ulkomaalaisten turistien tulon.

Normaalikesinä noin 40 prosenttia aktiviteettivälineiden vuokrauksista on mennyt ulkomaalaisille. Kotimaanmatkailijoiden ryysis keikautti kaiken päälaelleen.

– Nyt välinevuokraamon myynti onkin tuplaantunut, ja se on ihan ennenkuulumatonta, Kaskinen sanoo.

Kotimaassa on nyt liikkeellä paljon ensikertalaisia ja nuoria, jotka varaavat majoituksensa ex tempore. Välinevuokraajilta on tänä kesänä viety maastopyörät, kajakit ja sup-laudat käsistä. Video: Jarkko Riikonen / Yle

Otollista aikaa luontomatkailulle

Luontomatkailun suosiosta antaa viitteitä Linnansaaren kansallispuiston kävijälaskurin naksahdukset. Ajalla 1.6.–15.7. laskurin lukemat ovat kertoneet 40 prosentin kasvusta viime vuoteen verrattuna.

Nykyisin lomailemaan lähdetään entistä useammin luonnossa liikkumisen takia. Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Juho Pesonen sanoo luonnon tarjoavan turvallisen ympäristön, joka vetoaa moniin matkailijoihin näinä aikoina.

– Luonnossa pystyy huomattavasti helpommin pitämään turvavälit ja hygieniasta huolta. Kiinnostus kotimaan luontomatkailua kohtaan lisääntynee entisestään nyt, kun matkailijat ovat päässeet tutustumaan upeisiin kohteisiin ja palvelutarjontaan.

Punkaharjulla joka kesä valtaosa välinevuokraajista on ensikertalaisia. Tänä kesänä varmistaakseen esimerkiksi melomaan tai maastopyöräilemään pääsemisen on aktiviteettivälineet ollut syytä varata etukäteen.

– Viime kesään asti lähes kaikki vuokraukset menivät ilman ennakkovarauksia. Nyt olemme pyrkineet voimakkaasti viestimään ennakkoon varaamisesta, Markus Kaskinen sanoo.

Helsingistä Punkaharjulle lomanviettoon tullut Aaltosen perhe kokeili melomista ensimmäistä kertaa. Savonlinnan seutu on heille aiemmilta kesiltä tuttu: perheen mökki on Putikossa.

– Sosiaaliseen mediaan ladatuista kuvista ja päivityksistä on voinut päätellä useampien tuttujen liikkuneen tänä kesänä Savonlinnan seudulla, Virve Aaltonen sanoo.

Punkaharjulla mökkeilevä Aaltosen perhe lähti melomaan ensimmäistä kertaa. Jarkko Riikonen / Yle

Syksy on vielä arvoitus

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen pitää ongelmana kotimaanmatkailun buumin lyhytkestoisuutta. Se kestänee vain suomalaisten loma-ajan. On vielä täysi arvoitus, mitä tapahtuu matkailulle, kun koulut alkavat elokuussa.

– Yleensä silloin matkailijamäärät tipahtavat dramaattisesti.

Kesäbuumi ei Honkasen mielestä välttämättä riitä pelastamaan kaikkia matkailuyrityksiä.

– Savonlinna on hyvä esimerkki voimakkaasta kausiluonteisuudesta, jossa varsinaista huippusesonkia on oikeastaan yksi kuukausi. Pari kuukautta heinäkuun molemmin puolin on vähän vilkkaampaa aikaa, ja loppuvuosi on kohtuullisen hiljaista, hän sanoo.

Keskieurooppalaisilla on paras loma-aika elokuussa. Punkaharjulla Harjun Portissa loppukesä ja syksy näyttävät vielä tässä vaiheessa huolestuttavalta.

Lomamokkilassakin ulkomaalaisten turistien varaukset ovat vasta hiljalleen elpymässä. Pihapiirissä näkyy kuitenkin jo muutamia autoja keskieurooppalaisilla rekisterikilvillä.

Keski-Euroopassa koronavirustartuntojen määrät ovat taas kääntyneet nousuun. Suomen hallitus päätti torstaina palauttaa rajatarkastukset Itävaltaan ja Sveitsiin.

Yrittäjä Kalle Björn sanoo lentotarjonnan olevan vielä hyvin rajallista. Syksy näyttää epävarmalta. Hän toivoo, että kotimaanmatkailijat tulisivat silloin luontokohteisiin ja löytäisivät marjastuksen, sienestyksen ja kalastuksen.

– Veikkaisin, että ulkomaalaisten osuus syksylläkin jää kohtuullisen maltilliseksi. Mutta toivottavasti ollaan taas väärässä niin kuin kotimaistenkin suhteen oltiin, Björn sanoo.

Rauhallinen koronatilanne Suomessa ja lisääntyneet matkailijamäärät ovat näkyneet väentungoksessa turvavälien unohtumisena. Antti Honkanen sanoo olevansa hieman huolestunut.

– Turvaväleistä on hyvä muistuttaa aika ajoin sekä lapuin että kuulutuksin. Ihmiset ovat vähän turtuneita ohjeistuksiin, kun tämä tilanne on jatkunut jo aika pitkään.

