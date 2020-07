Perussuomalaiset vaatii eduskuntaa keskeyttämään lomansa, kansanedustajat halutaan puimaan EU:n elvytyssopua

Perussuomalaiset haluaa kutsua eduskunnan pikaisesti koolle käsittelemään hallituksen tiedonantoa Suomen EU-neuvottelutuloksesta.

Eduskunta on kesätauolla eli kansanedustajien pitäisi keskeyttää lomansa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.)on ylittänyt neuvotteluissa toimivaltuutensa perustuslakia rikkoen.

– Suomea viedään EU:ssa kuin litran mittaa, Tavio kuvaili.

Tavio sanoo, että Marin on ohittanut perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antamat oikeudelliset reunaehdot ja toiminut kestämättömällä tavalla. Suomen kannan EU-asioissa muodostaa suuri valiokunta.

– Perustuslakiavaliokunta on edellyttänyt EU:n uudesta suunnasta laajaa kanslaiskeskustelua. No bail out-säännön on katsottu aiemmin olleen vastoin EU:n sopimuksia. Se on myös vastoin Marinin omaa hallitusohjelmaa, Tavio totesi.

Tavion mukaan hallitus on asettanut Keski-Euroopan maiden ja niiden pankkien edun Suomen edun edelle.

Tavio sanoo tilanteen olevan niin vakava, että eduskunnan on pystyttävä keskustelemaan ja antamaan kantansa neuvoteltuun EU-sopuun.

– Euroopan unionista ollaan tekemässä entistä selvemmin tulonsiirtounioni, jossa taloutensa paremmin hoitaneet maat laitetaan maksumieheksi huonommin taloutensa hoitaneille. EU on ottamassa näitä tulonsiirtoja varten ensimmäisen yhteisen velkansa ja perustamassa itselleen uuden verotusoikeuden, Tavio sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on pitänyt torstaina ylimääräisen kokouksen EU-sopimuksen vuoksi.

Perusuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä vihjaili jo aamulla Twitterissä, että pääministeri Marin voi joutua keskeyttämään lomansa.

Marin kommentoi perussuomalaisten aikeita Twitterissä toteamalla, että hän on tarvittaessa valmis palaamaan töihin lomaltaan.

Pääministerin tehtävänkuvaan kuuluu, että mikäli tarve tulee palataan töihin. Ehtihän tätä vapaata jo aamupäivä kestääkin. https://t.co/vszWlMTUB0 — Sanna Marin (@MarinSanna) 23. heinäkuuta 2020

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoi tänään tehneensä kantelun oikeuskanslerille pääministeri Marinista. Tynkkynen haluaa selvittää, onko Marin toiminut perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti hyväksyessään lainanoton EU:n elvytysrahastoa varten.

Pääministeri Marinista on tehty oikeuskanslerille ainakin 12 muutakin kantelua. Kanteluissa kyseenalaistetaan se, onko Marinilla ollut perustuslakivaliokunnan hyväksyntää neuvotella elvytyspaketista toteutuneen mukaista.

Oppositio on moittinut kovin sanoin EU:n elvytysvälineestä ja monivuotisesta budjetista maanantaina saavutettua sopimusta ja vaatinut lisäselvityksiä sovun yksityiskohdista.

Sopimusta aiemmin kommentoinneen perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä talouttaan vastuullisemmin hoitaneet maat rahoittavat toisten maiden pitkäaikaisia, huonosta taloudenpidosta johtuvia ongelmia.

Halla-ahon mukaan se, että kymmeniä miljardeja siirrettiin "lahjamuotoisesta tuesta" lainamuotoiseen tukeen ei muuttanut pakettia mihinkään suuntaan.

– Tarvittava muutos olisi ollut se, että tuen jakokriteerejä olisi muutettu oleellisella tavalla. Tämä paketti minun mielestäni rikkoo yksiselitteisesti EU:n omia sääntöjä, jotka kieltävät yhteisvastuun, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan sovun lopputulos oli käytännössä se, että Suomi saa maksaa enemmän.

Myös toisen oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti neuvottelutulosta pettymyksenä. Lue Orpon kommentit täältä.

Kokoomus on myös vaatinut lisäselvitystä elpymispaketin ehdollisuudesta ja Suomelle tärkeän oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU:n rahanjakoon.

*Uutista päivitetään.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan klo 23 asti.

