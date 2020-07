Atte Kilpinen, 23, lähtee Hampuriin tanssimaan balettia – Suomeen jäävät mies ja lapsi

Aurinko porottaa taivaalta, kun Atte Kilpinen, 23, riisuu paksupohjaiset, mustat lakeerikenkänsä ja asettelee ne siististi vierekkäin paljaalle kalliolle. Olemme Helsingin Keskuspuistossa, ja Kilpinen on luvannut improvisoida kuvaajalle.

Kilpinen on Kansallisbaletin tanssija, jota baletin kurinalaiset säännöt eivät juuri nyt kahlitse. Hän antaa kehon viedä tuulisella aukealla. Paljain jaloin tanssiva nuori mies näyttää suorastaan vakavalta. Hän huokuu itsevarmuutta ja positiivista energiaa.

Päivä on alkanut varhain. Kilpinen on kiertänyt puolisonsa ja tämän 5-vuotiaan lapsen kanssa aamulla Helsingin leikkipuistoja, ja perhe on mennyt sen jälkeen Kilpisen Helsingin-kotiin syömään.

Pian elämä muuttuu, sillä nuori tanssija on käännekohdassa. Hän aloittaa syyskuussa työt Hampurin baletissa, eikä se ole mikä tahansa tanssiryhmä. Sitä johtaa John Neumeier, joka on yksi maailman tunnetuimmista koreografeista. Hän on luotsannut Hampurin balettia jo yli 45 vuotta. Amerikkalainen Neumeier on 81-vuotias. Ja yhä iskussa.

– Ajattelin, ettei minulle tule koskaan käymään näin, Kilpinen kommentoi tulevaa Hampurin pestiään.

Hampurin baletin johtaja kiinnitti huomionsa Kilpiseen toissa keväänä Helsingissä. Nuori mies pääsi silloin tanssimaan Neumeierin Sylvia-baletin miespääroolin Kansallisbaletissa. Se oli Kilpisen läpimurto.

Balettitanssija Atte Kilpisestä tuli puoliksi vahingossa. Antti Haanpää / Yle

Miten ihmeessä pääsin Kansallisbalettiin?

Turussa kasvaneesta Atte Kilpisestä tuli balettitanssija puoliksi vahingossa. Hänellä on nykytanssitausta, joka on Turun konservatorion ja turkulaisen showtanssikoulun peruja. Tanssiharrastus alkoi jo pikkupoikana.

– Olin aika villi lapsi. Minulla oli kauheasti energiaa, Kilpinen sanoo.

Sitä sai purkaa tanssiin. Käänne klassiseen balettiin tapahtui tanssileirillä Nurmeksessa viisi vuotta sitten. Kansallisbaletin balettimestari Jarmo Rastas bongasi leiriltä lahjakkaan oppilaan, ja patisti tätä käymään “näytillä” Kansallisbaletissa.

Taiteellinen johtaja Kenneth Greve piti näkemästään ja pyysi Kilpistä talon nuorisoryhmään. Se tuntui nuoresta Kilpisestä uskomattomalta. Suorastaan täyttymykseltä tanssijan uralla.

Hän oli ajatellut, että hänen pitää ensin opiskella pari vuotta balettioppilaitoksessa ennen kuin hän edes uskaltaa näyttäytyä Kansallisbaletissa.

Toisin kävi. Kilpinen on tanssinut Kansallisbaletin pääryhmässä vuodesta 2017 ja päässyt tekemään sekä pää- että solistirooleja. Se kaikki tuntuu hänestä yhä hämmentävältä.

– En ole ikinä pitänyt itseäni balettitanssijana. Olen henkeen ja vereen nykytanssija. Mutta nyt minusta on muovautunut myös balettitanssija, Kilpinen sanoo ja hymyilee.

Perheeseen kuuluu Aten lisäksi mies ja poika. Antti Haanpää / Yle

“Tämän täytyy olla unta”

Hampurin balettia 1970-luvun alkupuolelta johtanut Neumeier on vaikuttanut monen sukupolven tanssijoihin. Suomalainen Atte Kilpinen on yksi heistä. Kilpisellä on Hampurin baletin kanssa vuoden sopimus. Sen jälkeen hänen on tarkoitus palata Suomeen.

– Uskon, että palaan takaisin vielä parempana tanssijana kuin nyt. Tein Neumeierin kanssa kaksi viikkoa töitä Suomessa. Se kasvatti minua tanssijana aivan kamalasti, Kilpinen sanoo.

Kutsu Hampuriin tuli täytenä yllätyksenä. Kilpinen ei alun perin edes uskonut, että pääsisi tanssimaan Neumeierin Sylvia-balettiin Suomen kansallisbaletissa.

– Neumeier kävi katsomassa aamutuntiamme. Tein siinä nykytanssisoolon. Hän bongasi minut ja laittoi harjoittelemaan Sylvian miespääroolia, Kilpinen kertoo.

Loppu on historiaa. Kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa Neumeier päätti, että Kilpinen tanssii teoksen pääroolin ensimmäisessä eli ensi-iltamiehityksessä.

– Ajattelin, että okei. Tämä on unta. Että tällaista ei niin kuin tapahdu, Kilpinen sanoo.

Pitkän linjan tanssikriitikko ja klassisen baletin merkittävä asiantuntija Jukka O. Miettinen kehui Kilpisen roolityön Helsingin Sanomissa. (siirryt toiseen palveluun) Kilpinen samaistui yksin metsässä kulkevaan hahmoon.

– Se oli helppoa, sillä tanssija on näyttämöllä aina yksin, Kilpinen toteaa.

Hampurista tulee elokuussa Kilpisen toinen kotikaupunki. Antti Haanpää / Yle

“Olen aina toivonut lasta”

Hampurista tulee joksikin aikaa Kilpisen toinen kotikaupunki, ja hän ajattelee olevansa siellä työkomennuksella. Tulevan työpaikkansa tanssijoihin hän kävi tutustumassa viime kesänä Hampurin balettifestivaalilla. Kilpinen ei vielä silloin tiennyt menevänsä Hampuriin töihin. Kutsu festivaalille oli tullut Neumeierilta.

– Olin todella vaikuttunut. Ryhmä tuntui upealta. Jokainen tanssija oli niin vahvasti oma persoonansa, Kilpinen hehkuttaa.

Ulkomaille lähtöön on kannustanut myös Kilpisen puoliso Ville, joka on turkulainen yrittäjä.

– Hän tietää, että ura on minulle tosi tärkeä, kuten hänellekin. Puolisoni sanoi, että sinun on ehdottomasti mentävä. Tuollaista tilaisuutta ei tule toista kertaa, Kilpinen sanoo.

Kotiin Suomeen jää puolison lisäksi tämän poika. Pari tutustui nelisen vuotta sitten.

– Ville on perheessä isä ja minä olen vanhemman roolissa roolimallina, Kilpinen sanoo.

Lapsi on tuonut Kilpisen elämään perspektiiviä. Hän kertoo osaavansa erottaa sen, mikä on tärkeää ja mikä ei.

– Jos joku harjoittaja sanoo ilkeästi, piruetti ei onnistu tai kaadun, se on aika pieni huoli elämässä.

– Puoliso ja lapsi ovat tuoneet paljon enemmän. Mitä rikkaampaa elämä on, sitä rikkaampi olet näyttämöllä taiteilijana. Niin minä olen sen kokenut, Kilpinen toteaa.

Kilpinen kertoo kasvaneensa rakastavassa perheessä pikkusiskon ja isoveljen kanssa. Hän kertoo toivoneensa aina lasta.

– En saanut pelkästään miestä. Sain myös pojan.

Mitä rikkaampaa elämä on, sitä rikkaampi olet näyttämöllä taiteilijana, Kilpinen sanoo. Antti Haanpää / Yle

