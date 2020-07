27-vuotias Elina Tikkanen muutti Suomeen homekämpästä Englannista – nyt hän asuu yksin 300 neliön talossa

Englannista Suomeen muuttanut muusikko Elina Tikkanen on asunut huhtikuusta lähtien Pioneeripuistossa asuntomessualueella.

Kouvolan Pioneeripuistossa järjestettiin vuosi sitten asuntomessut. Entisellä varuskunta-alueella on noin kolmekymmentä messutaloa.

Ulkoapäin talo näyttää valtavan isolta tiilirakennukselta. Yli satavuotiaan talon sisältä avautuu valoisa, korkea ja laaja olohuone, josta kuljetaan muihin valkeisiin huoneisiin.

Rakennus on nimeltään Muusikon talo. Se on Museoviraston suojelema asuntomessukohde Kouvolan vanhalla kasarmialueella Pioneeripuistossa.

Muusikko Elina Tikkanen pitää erityisesti talonsa olohuoneesta. Tanja Kröger / Yle

Talossa asuu 27-vuotias muusikko Elina Tikkanen. Vielä ennen huhtikuuta hän asui Englannissa Lontoon lähellä sijaitsevassa pikkukylässä.

Muusikon talon löysivät alun perin Elina Tikkasen vanhemmat. Tikkasen isä työskentelee rakennusalalla.

– Isälläni on silmää ja ymmärrystä hienoille kohteille, Elina Tikkanen sanoo.

Talosta tehtiin kaupat huhtikuussa vuonna 2019.

Tikkasen ei ollut tarkoitus vielä tänä keväänä muuttaa asuntoon pysyvästi, mutta tilanne muuttui, kun hän tuli keikkamatkalle Suomeen. Koronatilanteen myötä hän päättikin jäädä Suomeen ja muutti Muusikon taloon jo huhtikuussa.

Se osoittautui Tikkasen mielestä hyväksi ratkaisuksi.

– Tämä on kartano Englannin asuntooni verrattuna. Olohuone on isompi kuin kämppäni siellä. Englannissa oli lisäksi home- ja kosteusongelmaa ja kamalat kokolattiamatot. Tuntuu niin paljon paremmalta olla nyt täällä.

Kosteusongelmaa oli tosin myös Muusikon talossa.

Tältä Muusikon talo näyttää ulkoapäin. Miehistösauna on rakennettu varuskunnan saunaksi ja leipomoksi vuosina 1912–1913. Tanja Kröger / Yle

Entiset omistajat perääntyivät kosteusongelmien takia

Talon edelliset omistajat tekivät talossa purku- ja korjaustöitä noin pari vuotta sitten. He perääntyivät ja myivät kohteen Tikkaselle, kun tiiliseinien välistä löytyi kosteushaittaa.

– Taloa kuivateltiin viime vuonna ja kaikki kosteus saatiin pois. Teimme tarkat kosteusmittaukset. Entisessä miehistösaunassa on luonnollista, että vettä on roiskittu joka puolelle.

Talon korjausprojekti ei kuitenkaan ollut helppo. Vaaleanharmaata betonilattiaa kuivateltiin asuntomessujen aikana useamman kuukauden ajan. Sitten lattia kiillotettiin ja päälle laitettiin pinnoite.

– Jos minulla on aamulla fiilis, että haluan soittaa, voin tehdä niin, Elina Tikkanen kertoo. Tanja Kröger / Yle

Seinät vedettiin tasaisen valkoiseksi, koska oranssinpunaiset tiilet seinässä olivat niin rosoisia.

– Tiiltä ei ole tehty aikoinaan katseltavaksi. Yksi isoimmista töistä oli, kun valkoinen seinä rapattiin.

Tikkanen sanoo, että talossa on ollut muutenkin paljon laitettavaa.

– Ikkunat ja ovet piti vaihtaa. Ikkunakarmien laittaminen on ollut käsityötä. Mikään ei ole nykypäivän standardin mukaista. Pientä käsityötä on ollut kaikessa.

Korjausrakentamista harkitseville Tikkanen antaa vinkiksi sen, että taustatyöt täytyy tehdä hyvin.

– Talon ehdoilla pitää mennä. Jos on rakennettu seiniä, joita ei voida purkaa, ei saa sellaista olohuonetta tai keittiötä, mitä on ajatellut. Lopputulos on kuitenkin palkitsevaa, kuten minulle kävi taloni kanssa. Tällaista kotia ei muilla ole.

Vielä Kouvolan asuntomessujen aikaan Tikkasen talo ei ollut tarkoituksellakaan valmis.

– Nyt kun olohuoneeseen on tuotu tekstiilejä, se ei ole ihan niin kaikuva. Tässä on hyvä laulaa ja treenailla, mutta äänitykseen minulla on väliaikainen tila, Elina Tikkanen kertoo. Tanja Kröger / Yle

Mitä kuuluu asuntomessualueelle?

Viime vuonna kerrottiin, että Kouvolan asuntomessujen kävijämäärä jäi alhaisimmaksi 10 vuoteen. Liikkeellä oli hieman yli 114 000 ihmistä. Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio piti Kouvolan asuntomessuja silti onnistuneena tapahtumana.

– Etukäteen oli pieni huoli, kun siellä ei ollut niin montaa asuntokohdetta. Messupalautteesta kuitenkin nähtiin, että ihmiset olivat tyytyväisiä ja ihastelivat seniorirakentamista, sisustusratkaisuja ja korjausrakentamisen kohteita.

Tapion mukaan asuntomessujen tarkoituksena oli myös nostaa mielikuvia Kouvolasta.

– Halusimme näyttää, kuinka vähän pienemmällä paikkakunnalla voi olla hyvin laadukasta arkea. Tämän vuoden messut Tuusulassa ovat kuitenkin aika erilaiset.

Kouvolan kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli sanoo, että vanhan kasarmialueen profiilia saatiin parannettua asuntomessuhankkeella.

– Ulkopaikkakuntalaiset eivät välttämättä tunne Kouvolan vahvuuksia. Kun he ovat käyneet messualueella, he alkoivat nähdä Kouvolan potentiaalisena paikkana asua.

Tylli kertoo, että Kouvolan alueen noin kolmessakymmenessä näyttelykohteessa asutaan.

– Tiedossani ei ole, että siellä olisi tyhjillään asuntoja. Muutama varaus tehtiin heti messujen jälkeen.

Lisäksi asuntomessualueella oli yhteensä noin 30 tonttia, joista vapaana on muutamia.

Messujen jälkeen alueella on rakennettu yksi asuinrakennus lisää ja lisäksi kolme tonttia on varattu.

– Niissä rakentaminen alkaa mahdollisesti lähitulevaisuudessa.

Tikkasen talo ei ole vielä valmis

Elina Tikkasen taloprojekti ei ole kuitenkaan vielä tänä päivänä valmis. Kaiken kaikkiaan talossa on noin 400 neliötä. Noin sata neliötä on pelkkää seinää ja 300 neliötä on asuintilaa.

Tikkanen arvostaa sitä, että alueella on lähellä luontoa sekä virtaava Kymijoki. Lisäksi hänen veljensä perhe asuu naapurissa uudessa messutalossa.

Entisessä miehistösaunassa on vielä remontoitavaa tilaa noin 150 neliön verran. Tanja Kröger / Yle

– Veljen tyttö tulee ovelleni koputtelemaan. Kun on asunut monta vuotta ulkomailla, oma perhe saa ihan uuden merkityksen.

Tasaisin väliajoin uteliaat tulevat tirkistelemään messutalon ulkopuolelle, miltä talossa näyttää.

Tikkanen sanoo, ettei voi kuvitella lähtevänsä talosta nyt mihinkään.

– Miksi tästä mihinkään muuttaisin? Pääsen tekemään musiikkia ja sävellyshommia, kun kotonani on nyt siihen erillinen työtila. Koronatilanne tulee näyttämään, kuinka paljon matkustelen. Tällä hetkellä en haikaile Englantiin.

