Runoilija Katri Vala ja kuvittaja Erkki Tanttu ovat pääosissa Portaan Nahkurinverstaan taidekesässä Tammelassa

Tammelassa järjestetään tulevana viikonloppuna jälleen kerran Portaan Nahkurinverstaan taidekesä (siirryt toiseen palveluun)-tapahtuma. Se on kesäasukkaiden ja Portaan kylän vakituisten asukkaiden yhteinen ponnistus, jonka tarkoituksena on nostaa esille kiinnostavia henkilöitä ja asioita. Ja niitähän riittää, sillä Tammelan kauniit maisemat ja omaleimaiset kylät ovat viehättäneet esimerkiksi suomalaisia kuvataiteilijoita kautta aikojen.

Vuonna 1890 Kaukolanharjun maiseman ikuisti kankaalle kultakauden taiteilija Albert Edelfelt. Hänet toi Tammelaan vaimo Ellan de la Chapelle, joka oli Saaren kartanon tytär. Yksi lenkki kesäasukkaiden katkeamattomassa on helsinkiläinen käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja Heikki Huttu-Hiltunen.

– Idea Portaan kylässä järjestettävästä tapahtumasta syntyi eräänä kesäpäivänä juoksu- vai oliko se kävelylenkillä, kun tapasin tutkija ja kirjailija Minna Maijalan perheineen. Sen jälkeen tuli sattumoisin vastaani kesätunnelmissa muitakin tuttuja taiteilijoita ja tutkijoita. kuten Niina Nurminen ja Carl-Kristian Rundman.

– Rupesimme sitten puhumaan, että tämähän on erittäin mielenkiintoinen paikka tämä Porras sekä historian että nykyisen miljöönsä puolesta. Täällä on asunut mielenkiintoisia ihmisiä, kesäasukkaina ja muutenkin kuten Albert Edelfelt, Vivica Bandler, Sakari Pälsi ja Erkki Tanttu. Ja siinä sitten mietimme, että mehän voisimme järjestää yhteisten mielenkiintojemme pohjalta tapahtuman, jossa me haluttaisiin itsekin käydä.

Kesäisen rento, mutta asiapohjalta

Taidekesän tapahtumapaikkana on Portaan kylässä sijaitseva Nahkurinverstas ja sen ympärillä oleva miljöö. Tapahtuman tavoitteena on kertoa kuinka paikallinen kulttuuri ja historia liittyvät laajempaan kansalliseen kokonaisuuteen. Tänä suvena taidekesän ohjelma on suunniteltu runoilija Katri Valan ja kuvittaja Erkki Tantun ympärille.

– Viime vuonna Minna Maijala piti luennon Minna Canthista. Tällä kertaa aiheena on Katri Vala, joka on jäänyt jonkin verran unhoonkin nykykeskustelusta ja joka on hyvin moniuloitteinen ja kiistanalainenkin hahmo monien mielestä. Minna Maijalalta on tulossa uusi elämäkerta Katri Valasta, joka uudistaa aika tavalla sitä kuvaa, mikä meillä on aiemman tutkimuksen pohjalta Valasta.

– Minnan luento on vähän niin kuin väliaikaraportti tekeillä olevasta elämäkertateoksesta.

Tietokirjailija, toimittaja Ville Hänninen puolestaan pitää taidekesä-luennon Erkki Tantun elämästä. Tanttu on tunnetusti tammelalainen ja portaalainen. Tantun Seitsemän veljeksen klassikkokuvituksen aiheita kuten miljöitä, henkilöitä ja esineitä on tehty Portaassa.

– Se on suomalaista kuvitustaiteen kärkeä ja siitä meillä on oma näyttely Galleria Jokitörmässä, kertoo Heikki Huttu-Hiltunen.

Tänä kesänä täyttyi taidekesä-porukan toive saada tapahtumaan mukaan useampi sukupolvi samaa sukua. Tapahtumaan osallistuvat Erkki Tantun poika Markku Tanttu, pojanpoika Ville Tanttu sekä pojanpojan poika Amos Tanttu, joilla kaikilla on yhteys Portaaseen kesäpaikan kautta ja jotka kaikki ovat mukana taidekesän ohjelmistossa. Esimerkiksi lauantaina Ville Tanttu esittää lyhytelokuvan Omenapuu. Omenapuussa Amos Tanttu piirtää isänsä Ville Tantun kasvot.

Musiikilla on tärkeä rooli

Tapahtumaan kuuluu olennaisena osana myös kansanmusiikki. Runolaulaja Ilona Korhonen vie kuulijat Larin Parasken säkeiden siivittämänä kalevalalaiseen maailmaan. Lisäksi ohjelmassa on nykykansanmusiikkikonsertti, jossa esiintyvät Ilona Korhonen, Taito Hoffrén ja Eero Grundström.

– He ovat nykykansanmusiikin huippua, ja konsertti antaa tietyllä tavalla oman sävynsä ja ikään kuin keventää tapahtumaa. Lisäksi taidekesässä nähdään myös elokuvia, joita voi katsoa rennosti, Heikku Huttu-Hiltunen kuvailee.

Kaikkiin Portaan taidekesän tapahtumiin on koronarajoitukset huomioiva vapaa pääsy.

– Me olemme varautuneet siten, että Nahkurinverstaan saliin sopii vain tietty määrä ihmisiä ja sitten me striimataan pihalle telttaan. Eli näin voimme laittaa ihmisiä kahteen paikkaan.

– Otamme tämän korona-asian vakavasti. Eikä meidän tavoitekaan ole olla mikään massojen tapahtuma. Me haluamme paikalle sellaisia ihmisiä, joita kiinnostavat nämä ohjelmassa olevat asiat.

Portaan Nahkuriverstaan taidekesä-tapahtumaa tukee Suomen Kulttuurirahaston Hämeen maakuntarahasto.