Perussuomalainen kulttuuriministeri, sinisten puheenjohtaja ja nyt tv-tuottaja – Sampo Terho jätti politiikan ja ryhtyy tekemään historiallisia dokumentteja

Sampo Terhon yhtiökumppani on Pohjalaisen entinen päätoimittaja Toni Viljanmaa, jonka ajatus yhtiö alkujaan on.

Kaupparekisteriin ilmestyi huhtikuussa erikoinen yritys.

Alku Tuotanto Oy -nimisen yhtiön toimialaksi oli merkitty elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto, toimitusjohtajaksi muun muassa Sinisen tulevaisuuden puheenjohtajana ja presidenttiehdokkaana toiminut Sampo Terho. Yhtiökumppaniksi paljastui Pohjalainen-lehden entinen päätoimittaja Toni Viljanmaa.

"Voin vahvistaa, totta maar, rekisteristä voi kuka tahansa sen todeta. Yhtiö on perustettu, ja katsotaan sitten, mitä siitä seuraa", niukkasanainen Terho kommentoi kesäkuun alussa Kauppalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Toistaiseksi ei ole seurannut vielä paljon mitään, Terho ja Viljanmaa kertovat paria kuukautta myöhemmin Kiasman kahvilassa. Suunnitelmia kuitenkin on, ja nyt he ovat nyt valmiita puhumaan niistä.

No, kakistakaa ulos, mikä tämä tuotantoyhtiö nyt oikein on?

– Alkuperäinen ajatus on Tonin, jo vuosien takaa... Terho aloittaa.

Sampo Terho jätti politiikan hieman yli vuosi sitten. Henrietta Hassinen / Yle

Musta Surma yhdisti

Sampo Terho ja Toni Viljanmaa tapasivat Tampereella vuonna 1998. Terho tuli yliopistolle opiskelemaan historiaa, Viljanmaa oli siellä jo. He kuuntelivat samoja bändejä ja pelasivat sählyä samassa joukkueessa. Sen nimi oli Musta Surma.

Maistereiksi he valmistuivat 2000-luvun alussa. Terhon gradu käsitteli neljän suurimman puolueen suhtautumista YYA-sopimukseen, Viljanmaan Teuvan työväenliikkeen ideologista kehitystä sisällissodasta lapualaisvuosiin.

Ystävyys jatkui musiikkiharrastuksen ansiosta opiskelujen jälkeenkin. He perustivat Jürgen Jürgenseniksi nimetyn bändin, joka soitti "testosteronirokkia" esikuvinaan Motörhead, AC/DC ja Dr. Feelgood. Rumpalina toiminut Terho yritti kääntää yhtyeen taiteellista kurssia progressiivisemmaksi, mutta menestys jäi heikoksi ja yhtyeen toiminta pienimuotoiseksi.

Oli muita kiireitä. Terho aloitteli uraa politiikassa, Viljanmaa toimittajana.

Terho oli eduskuntavaaleissa ehdolla perussuomalaisten listoilta jo vuonna 2003, muttei tullut valituksi. Hän työskenteli puolustusministeriössä, rauhanturvaajana ja tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja kirjoitti tietokirjan kuolemanrangaistuksen historiasta Suomessa.

Viljanmaa toimi valmistumisen jäkeen Helsingissä Alma Median politiikantoimittajana ja teki reportaasimatkoja kriisialueille Georgiaan ja Egyptiin.

2010-luvun alussa molempien tarinassa tapahtui käänne.

Terho nousi vuonna 2011 varasijalta europarlamenttiin, kun Timo Soini (ps.) päätti eduskuntavaalien jälkeen palata Suomeen. Siitä alkoi Terhon poliittinen noste.

Vuonna 2014 Terho valittiin jatkokaudelle europarlamenttiin, vuonna 2015 eduskuntaan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Vuonna 2017 hänet valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon ja Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen. Terhosta tuli eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri.

Historian ensimmäinen perussuomalainen kulttuuriministeri herätti kulttuuriväessä kritiikkiä, närkästystä ja huolta (siirryt toiseen palveluun).

Perussuomalaiset oli profiloitunut konservatiivisen ja kansallismielisen taidekäsityksen puoltajana. Vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelmassa vaadittiin jopa "postmodernin tekotaiteen" tukemisen lopettamista. Se oli tietysti provokaatio (siirryt toiseen palveluun), mutta mielikuva kultakauden jälkeiseen taiteeseen nihkeästi suhtautuvasta puolueesta jäi elämään.

Terhokin korvasi kulttuuriministerinä työhuoneessaan Harro Koskisen Sikamessiaan Eero Järnefeltin, Albert Edelfeltin ja Fanny Churbergin maisemamaalauksilla. Kulttuuriministerin tehtävistä hänen katsotaan yleensä kuitenkin selvinneen kunnialla. Hän sävelsi – kapellimestari Heikki Elon avustuksella – Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi noin viiden minuutin mittaisen klassisen musiikin teoksenkin.

Puolueelle kävi huonommin.

Kesällä 2017 perussuomalaiset jakautui Jussi Halla-ahon nuivaan ja Timo Soinin vähemmän nuivaan siipeen. Terho seurasi Soinia ja ryhtyi uuden puolueen puheenjohtajaksi. Se oli alkusoitto poliittisen uran lopulle. Viime eduskuntavaaleissa kaikki Sinisen tulevaisuuden kansanedustajat putosivat eduskunnasta, ja kesällä Terho luopui puolueen puheenjohtajuudesta.

Viljanmaa puolestaan nousi vuonna 2014 sanomalehti Pohjalaisen päätoimittajaksi. Kausi jäi hieman alle kuuden vuoden mittaiseksi.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Viljanmaa pyrki eduskuntaan kokoomuksen listoilta. Viljanmaa ilmoitti ottavansa ehdokkuuden ajaksi palkatonta vapaata, mutta ehdokkuus herätti silti runsaasti keskustelua lehden riippumattomuudesta. Yksi toimittaja irtisanoutui (siirryt toiseen palveluun) vastalauseena Viljanmaan töihinpaluulle.

Kauan sen jälkeen riippumattomuutta ei enää tarvinnut arvuutella.

Marraskuussa 2019 Seinäjoella toimiva sanomalehti Ilkka ja vaasalainen Pohjalainen yhdistettiin. Samaan konserniin kuuluvien lehtien yhdistyessä 26 työntekijää irtisanottiin, ja uuden Ilkka-Pohjalainen-lehden päätoimittajaksi nimitettiin Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikön päällikkö Markku Mantila.

Yhtäkkiä sekä Terho että Viljanmaa olivat tilanteessa, jossa he olivat viimeksi olleet opiskeluaikoina.

Heillä oli aikaa.

Toni Viljanmaa toimi sanomalehti Pohjalaisen päätoimittajana 2014-2019. Henrietta Hassinen / Yle

Dokumentteja historiasta ja ehkä musiikistakin

Viljanmaa sai idean ensimmäisen kerran vuonna 2013. Hän teki tutun kuvaajan kanssa lyhyen dokumentin eteläpohjalaisesta kansanmusiikista. Viuluviikari sai lakeuksilla, etenkin tapahtumapaikallaan Teuvalla, hyvän vastaanoton, ja sen tekeminen tuntui parikymmentä vuotta kirjoittavan toimittajan töitä tehneestä Viljanmaasta jotenkin virkistävältä.

Syntyi idea omasta tuotantoyhtiöstä.

Viljanmaalle oli alusta asti selvää, että hän haluaa siihen Terhon mukaan. Viime syksynä aiheeseen palattiin aiempaa vakavammin. Perustamiskokous pidettiin Vaasan Vaskiluodossa. Tänä syksynä on tarkoitus päästä toimeen.

Silloin Viljanmaa ja Terho aikovat ryhtyä tuottamaan historiallisia dokumentteja.

Mannerheimin, Kekkosen ja talvisodan kaltaisten kansallisten jättiläisten sijaan he haluavat käsitellä sellaisia Suomen historian henkilöitä ja tarinoita, jotka ovat aiemmin jääneet unohduksiin: tuoda uusia näkökulmia isoihin teemoihin ja tapahtumiin. Tavallisia ihmisiä isojen yhteiskunnallisten käänteiden taustalla.

Kekkonen, Mannerheim ja Koivisto on tehty, mutta mikä on Paasikiven merkitys? Sehän on aikalailla unohtunut, varsinkin kun ei ole markkoja! Toni Viljanmaa

Toistaiseksi yhtiön kanssa ollaan varsin alkuvaiheessa. Tuotantoja ei ole vielä käynnissä, ja Viljanmaa ja Terho ovat yrityksen ainoat työntekijät. Yhteistyökumppaneita etsitään, ideoita kirkastetaan.

Musiikkiaiheisia dokumentteja on suunnitteilla kaksi, historiallisiakin hankkeita vireillä. Sen tarkemmin he eivät niistä suostu kertomaan, mutta jotain Viljanmaa voi vihjata.

– Eräästä isosta Suomen historiaan liittyvästä tapahtumakulusta paljastui kiinnostava henkilö. Hän oli työskennellyt vieraan vallan alaisuudessa, mutta päätti muuttaa mieltänsä. Hänen elämänkohtalonsa on hyvin kiinnostava, Viljanmaa sanoo.

– Kuulostaa salapoliisiromaanilta, Terho tokaisee.

Mutta ei suurmiehiäkään ole vielä lopullisesti suljettu pois laskuista.

– Kekkonen, Mannerheim ja Koivisto on tehty, mutta mikä on Paasikiven merkitys? Sehän on aikalailla unohtunut, varsinkin kun ei ole markkoja! Viljanmaa ideoi.

– Lapsuudessa oli vielä kympin setelissä, Terho täydentää.

Sitten lipsahtaa luennon puolelle.

– Paasikivihän oli hyvin värikäs ja monella tavalla kiistanalainen hahmo, hyvin impulsiivinen…

– Hyvin vaiheikas ura, kuningasvaiheen jälkeen poliittisessa haaksirikossa, nousi kuitenkin myöhemmin presidentiksi ja vaaran vuosina kansallissankariksi...

– Hänhän oli vahvasti inhimillinen ihminen kiistattomine heikkouksineen mutta pystyi olemaan merkittävä valtiomies...

Toni Viljanmaa ja Sampo Terho haluavat dokumenteissaan keskittyä suurmiesten sijaan tavallisten ihmisten tarinoihin. Henrietta Hassinen / Yle

Kotimaankohteet esiin

Terholla ja Viljanmaalla on toinenkin liikeidea.

Koronakevään ja -kesän aikana he ovat monien muiden tavoin havahtuneet siihen, että Suomessa on paljon matkakohteita. He aikovat tuotantoyhtiön rinnalla ryhtyä myymään viestintäpalveluita kunnille ja niiden kohteille.

– Uskon, että maakunnista löytyy valtavasti kaikenlaista kulttuuri- ja luonnonnähtävää, jota täällä ei niin hyvin tunneta, Terho sanoo.

Uskon, että maakunnista löytyy valtavasti kaikenlaista kulttuuri- ja luonnonnähtävää, jota täällä ei niin hyvin tunneta. Sampo Terho

Tämäkään liikeidea ei ole vielä täysin täsmentynyt, neuvottelut ovat kuulemma käynnissä. Alustavien suunitelmien mukaan yhtiö voisi myydä ainakin videoita, videoblogeja, podcasteja ja verkkosivujen kehittämistä.

Idean laveudesta huolimatta Terho ja Viljanmaa uskovat sen mahdollisuuksiin menestyä.

Koronakriisi on kasvattanut kotimaanmatkailun suosiota, ja samalla suomalaisten matkailua koskevat asenteet ovat Viljanmaan mukaan muuttuneet. Nykyään arvossa pidetään muitakin kuin kaukokoheita.

Sampo Terhon esikoisromaani ilmestyy ensi keväänä. Henrietta Hassinen / Yle

Romaani ulos keväällä

Terho ja Viljanmaa vaikuttavat uskovan vakaasti liikeideoihinsa, mutta se ei vielä takaa menestystä. Sekä viestintäyrityksiä että tuotantoyhtiöitä on Suomessa runsaasti.

Viljanmaa ja Terho ovat siitä selvillä.

– Jotta uusi toimija pääsee vauhtiin, pitää olla nöyrä asenne ja valmis tekemään pohjatyötä, Terho sanoo.

Rahoituspohjaa he eivät vielä halua kommentoida kuin toteamalla, että he omistavat tuotantoyhtiön puoliksi ja järjestävät rahoituksen produktiokohtaisesti. Toiset tuotannot saattavat kiinnostaa kaupallisia toimijoita enemmän kuin toiset.

Samoin varsinaiset työntekijät aiotaan värvätä hanke kerrallaan. Käsikirjoituksia he ovat toistaiseksi valmistelleet itse.

Mutta edelleen: minkä ihmeen takia kaikista maailman asioista juuri tuotantoyhtiö? Vapaa-ajallahan voi tehdä mitä tahansa, esimerkiksi kirjoittaa romaanin.

– No nyt kun se sattumalta otettiin ilmi, Terho aloittaa ja nauraa.

– Niin mainittakoon, että olen kirjoittanut romaanikäsikirjoituksen, joka tulee ulos nyt kevään puolella.

Siitäkin on tulossa historiallinen.

