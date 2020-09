Puun ja kuoren välissä

Oletko tullut ajatelleeksi, että metsä on tärkeimpiä asioita mitä meillä on? Metsien ansiosta Suomesta on tullut yksi vauraimpia maita. Metsien avulla sidotaan myös hiiltä eli päästöjämme – siis torjutaan ilmastonmuutosta.