Hölmöilevistä veneilijöistä tuli vaarallinen ongelma pelastussukeltajille itäisellä Suomenlahdella: "Ruvetaan umpimetsästä veneilijöiksi"

Pinnan alla näkyvyys on noin kaksi metriä eteenpäin, ja sukeltajan maski kaventaa näkökenttää. Siksi sukeltajan on lähes mahdotonta nähdä kovaa vauhtia lähestyvää venettä pinnalle noustessaan.

– Vene on liian lähellä, jos sen pinnalla näkee. Moottorin äänethän kuuluvat hyvin tuonne pinnan alle, joten kannattaa pysyä pohjassa syvemmällä, jos kuulee että vene on tulossa lähelle, sanoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen palomies Kalle Koskela.

Kymenlaakson pelastuslaitos on huolissaan veneilijöiden käytöksestä Kotkan edustalla. Sen mukaan tänä kesänä moni veneilijä on jättänyt huomioimatta sukeltajan lipun, joka kertoo vesilläliikkujille että alueella on sukeltajia.

Pelastuslaitoksen veneen viereen saatetaan myös ajaa katsomaan, mitä se on tekemässä. Tämä aiheuttaa riskin vakavalle venekolarille.

Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kymenlaakson pelastuslaitoksen työsuojelupäällikkö Jukka Ruuskanen kertoo, että vaara vaanii erityisesti sukeltajan noustessa pintaan. Veneilijän on vaikeaa havainnoida sukeltajaa ennen kuin pää näkyy pinnalla.

– Moottoriveneen potkuri tekee pahaa jälkeä, jos se osuu pintaan nousevaan sukeltajaan, sanoo Ruuskanen.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen työsuojelupäällikkö Jukka Ruuskanen. Antro Valo / Yle

Henkilövahingoilta on vältytty

Suomessa sukeltajan lipun huomiotta jättäminen ei ole tänä kesänä johtanut yhteenkään tapaturmaan.

– Suomesta ei ole tiedossa tapauksia, joissa sukeltajanlippuun liittyvä laiminlyönti olisi johtanut vakavampiin seurauksiin, sanoo Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen.

Kymenlaakson pelastuslaitokselta arvioidaan huolimattomien lipun sivuuttamisien johtuvan lisääntyneestä veneliikenteestä.

Palomies Kalle Koskelan mukaan tänä vuonna veneitä liikkuu tavallista enemmän Kotkan edustalla.

– Veneiden määrä on huomattavasti lisääntynyt.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen työsuojelupäällikkö Jukka Ruuskanen sanoo, että kaikilla uusilla vesilläliikkujilla kaikki varoitus- ja vesiliikennemerkit eivät ole hallussa.

– Ei olla perehdytty riittävästi veneilyyn ja merkkeihin. Ei ole käyty veneilykursseja vaan ruvetaan umpimetsästä veneilijäksi, Ruuskanen sanoo.

Sukeltajan lippu. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan tänä kesänä lippu on ohitettu liian läheltä, mutta tapaturmia ei ole sattunut.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimies Antti Pennanen kertoo, että hänen tietoonsa ei ole tullut tapauksia, jossa vene olisi aiheuttanut sukeltajalle vaaratilanteen tänä kesänä. Pennanen on tehnyt pelastus- ja harjoitussukelluksia Uudenmaan alueella 15 vuoden ajan. Sukeltajan lipun huomiotta jättämisestä johtuvat riskitilanteet ovat olleet harvinaisia.

– Yksittäisiä tapauksia on ollut, että vene on tullut katsomaan meidän venettämme lähelle. Silloin on pitänyt osoittaa lippua ja viittoa venettä kauemmas. Se on toiminut, Pennanen sanoo.

Myös Sukeltajaliitosta kerrotaan, että kyseessä ei ole yleinen ilmiö muualla Suomessa.

– Silloin tällöin tulee tapahtumaraportteja tilanteista, joissa vene on tullut liian lähelle sukeltajia, mutta ei kuitenkaan edes joka vuosi, sanoo Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen.

Sukeltajan lippu Sinivalkea sukeltajan lippu tunnetaan myös viestilippuna A. Sukeltajan lipulla varoitetaan muita vesillä kulkijoita, kun sukellus on käynnissä vesistöalueella. Se on kiinnitettynä joko rantaan tai veneeseen, riippuen sukelluspaikasta. Sukeltajan lippu tulee ohittaa vähintään 50 metrin päästä. Sinivalkean sukeltajan lipun lisäksi ulkomailla käytetään myös punavalkeaa sukeltajan lippua.

Kymenlaakson pelatuslaitoksen sukeltajan Kalle Koskelan mukaan veneilijän olisi hyvä pitää ohitustilanteessa sukeltajan lippuun etäisyyttä noin sata metriä.

– Sukelluskaapeli on 70 metriä pitkä, eli sukeltaja voi olla aika etäällä veneessä olevasta avustajasta, Koskela sanoo.

Meri- ja sisävesillä sukeltajan lippua käyttävät niin sukellusta harrastavat urheilusukeltajatkin kuin viranomaisetkin.

Kymenlaakson pelastuslaitoksella on sukelluksia meressä viikoittain. Pelastuslaitoksen sukeltajien tulee tehdä vuodessa vähintään kymmenen harjoitussukellusta taitojen ylläpitämiseksi.

Harjoitussukelluksessa tehdään etsintäharjoituksia veden pohjassa. Sukellusvarusteisiin kuuluvat painesukelluslaitteet, märkäpuku, puukko ja valaisin.

– Sektorietsintää harjoitellaan eniten. Siinä etsitään sektoroidulta alueelta esimerkiksi veteen joutunutta ihmistä tai ajoneuvoa, sanoo palomies Koskela.

Todellisia pelastustilanteita Kymenlaakson pelastussukeltajille tulee vuodessa noin kymmenkunta.