Kumpi on parempi valinta loppukesän juhliin, kestävää kotimaista designiä vai lainavaate?

Takaisin Pasilaan -podcastissa etsitään kestävintä vaateratkaisua! Onko se maatuva mekko, suomalainen design vai vaatelainaamo?

Millainen vaatevalinta olisi paras ympäristön kestävyyden kannalta, ja mielellään siten, että se olisi vieläpä tyylikäs? Takaisin Pasilaan -podcastin juontaja Marjukka Mattilalla on edessään syksyllä monenlaisia juhlia, ja hän tarvitsee niihin sopivan juhlamekon. Mattila haluaa ottaa vaatehankinnassaan huomioon ympäristön sekä työntekijöiden olosuhteet, joten pikamuotia hän ei halua ostaa. Kirpputorille Mattila ei uskalla lähteä yksin ilman makutuomareita.

- Mulla on pari sellaista tyyppiä, jotka vie mua aina käsi kädessä kirppiksille, ja jotka löytää ja näyttää mulle vaatteita sovitettaviksi. Nää kaksi tyyppiä on valitettavasti tällä hetkellä Norjassa, Mattila naurahtaa.

“Suomen eettisin vaatebrändi”

Mattila halusi tehdä hankinnallaan ekoteon, joten hän lähti etsimään mahdollisimman eettisesti valmistettua vaatetta. Sellainen löytyisi läheltä, sillä suomalainen vaatebrändi Papu sai viime vuonna kansalaisjärjestö Eetti ry:ltä korkeimmat pisteet (siirryt toiseen palveluun)eettisyydessä. Vertailussa 23 suomalaista vaatemerkkiä laitettiin järjestykseen sen perusteella, miten avoimesti ne kertovat toimistaan vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. Arvioinnin kohteena olevasta 23 suomalaisbrändistä Papu ylsi B-kategoriaan, mutta parhaaseen A-ryhmään ei yltänyt yksikään vertailtavista vaatebrändeistä.

- Kyllä me tosi paljon mietitään ihan sieltä suunnitteluvaiheesta ihan sinne loppukäyttäjään, että miten se asiakas sitä tuotetta pitää ja arvostaa, kertoo Papun perustaja ja pääsuunnittelija Anna Kurkela. Kurkela sanoo, että Papussa halutaan tuotteiden olevan pitkäikäisiä.

- Mutta kyllä se ihan lähtee materiaaleista, että halutaan käyttää sellaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja, mutta myös se laatu on tärkeää, eli ei myöskään sen suhteen haluta tehdä kompromisseja, Kurkela linjaa.

Anna Kurkela uskoo myös, että kun vaate on monikäyttöinen, asiakas arvostaa tuotetta enemmän.

- Mitä monikäyttöisempi se on, sitä enemmän sitä tulee käytettyä useammissa tilaisuuksissa, Kurkela toteaa.

Miksi ostaa, kun voi lainata?

On mahdollista löytää sopivaa päällepantavaa ostamatta kuitenkaan mitään uutta. Tällaisen ratkaisun tarjoavat vaatelainaamot, joihin Mattila päätti itsekin tutustua. Palvelun periaate on sama kuin vaikkapa videovuokraamoissa: maksua vastaan voi saada vaatekappaleen käyttöönsä tietyksi ajaksi. Mekkoa etsiessään Marjukka Mattila kävi tutustumassa vaatelainaamo Vaatepuun palveluihin.

Vaatepuun toimitusjohtaja Soile-Maria Linnemäki ei usko asioiden olevan niin mustavalkoisia, että vaatteiden lainaaminen on kategorisesti ostamista parempi.

- Kyllähän ihmisten pitää myös omistaa vaatteita. Että jos tiedät, että sä käytät jotain ihania istuvia farkkuja ympäri vuoden viikottain ja käytät niitä siihen asti, että ne haperoituu ja leikkaat ne vielä shortseiksi. Sitten vielä tehdään pölyrätit niistä, niin kyllähän sellaset vaatekappaleet kannattaa ostaa omaksi, Linnemäki sanoo Marjukka Mattilalle haastattelussa

Soile-Maria Linnemäki korostaa, että Vaatepuun ideana on maksimoida heille hankittujen vaatteiden käyttökerrat.

- Osa tänne tulevista vaatteista on jo käytettyjä, kun ne tulee tänne, me sitten hyödynnetään ne loppuun asti. Juhlavaate on se yleisin, Linnemäki sanoo ja jatkaa:

- Kun katsotaan kirpputoreja ja second hand -myymälöitä, niin siellähän niitä kerran käytettyjä biletoppeja paljon, niitä on vaikea myydä eteenpäin.

Mihin ratkaisuun juontaja Marjukka Mattila päätyi? Kuuntele Takaisin Pasilaan -podcastin uuusin jakso Yle Areenassa!