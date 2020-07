Tuhansien pelaajien turnauksesta ei tullut viruslinkoa – Helsinki Cupin toimitusjohtaja: "Olen äärettömän iloinen, tyytyväinen ja huojentunut"

Vajaat kaksi viikkoa sitten päättyneestä Suomen suurimmasta junioreiden jalkapalloturnauksesta Helsinki Cupista ei tullut viruslinkoa.

Näin voidaan päätellä siitä, että järjestäjien tietoon ei ole tullut yhtään tartuntaa, altistusta tai edes jäljitystä.

– Ei tultu sairaana turnaukseen. Se voi olla yksi syy, arvioi turnauksen toimitusjohtaja Kirsi Kavanne.

Koronaviruksen itämisaika on 1–14 päivään, mutta keskimäärin se on viisi päivää. Oireet alkavat 97,5 prosentissa tapauksista 11,5 päivän sisällä tartunnasta. Tänään on kulunut 13 päivää turnauksen päättymisestä.

Täysin varmoja viruksettomasta tapahtumasta ei siis voida vielä olla, mutta näyttää vahvasti siltä, että laajoja tartuntaketjuja viheriöiltä ei lähtenyt leviämiään ympäri Suomea.

Puhdas turnaus ei yllätä järjestäjiä, jotka pitivät sitä alusta lähtien mahdollisena, kertoo toimitusjohtaja Kirsi Kavanne, mutta suuri helpotus uutinen kuitenkin on.

– Olen äärettömän iloinen, tyytyväinen ja huojentunut. Kiitos turnausväelle ja kaikille, jotka ovat olleet osallisia siihen, että saimme vedettyä turnauksen läpi näin hienosti poikkeusoloissa. Nyt voimme jatkaa kesälomaa hyvillä mielin.

Kavanne kertoo, että koronavirustartunnat ovat mietityttäneet häntä turnauksen jälkeenkin joka päivä – eikä ihme, sillä olihan turnauksen kokoluokka valtava. Vaikka ulkomaalaisia seuroja ei ollut tänä vuonna mukana, Helsinki Cupiin osallistui yli 1 000 joukkuetta, joissa pelasi noin 16 000 lasta ja nuorta.

Turnauksessa desinfioitiin jopa pelipallot

Korona-ajan Helsinki Cup oli korostetusti vain pelitapahtuma eli esimerkiksi avajaismarssia ja discoa ei järjestetty, eivätkä joukkueet majoittuneet yhteismajoituksissa kouluilla. Viruksen leviäminen turnauksessa estettiin lukuisilla poikkeusjärjestelyillä, joihin järjestäjät saivat ohjeet terveysviranomaisilta.

– Turvavälit, käsienpesu, rajattu katsojamäärä, väljä otteluohjelma, luettelee erityistoimia toimitusjohtaja Kavanne.

Desinfiointi ulottui käsien lisäksi jopa pelivälineisiin ja turvaetäisyyksistä huolehdittiin myös palkintojenjaossa.

– Pallot desinfioitiin ja palkintojenjaoissa ei laitettu mitaleja pelaajien kaulaan.

Suurin syy onnistumiseen löytyy toimitusjohtaja Kavanteen mukaan laajasta ja hyvästä yhteistyöstä terveysviranomaisten kanssa sekä siitä, että joukkueet ja taustahenkilöt todella noudattivat erityisohjeita.

– Kiitos kuuluu niille, jotka tekivät meille ohjeistukset eli THL:lle, Helsingin kaupungin koronaryhmälle sekä tietenkin Helsinki cupin työntekijöille, pelaajille ja vanhemmille, jotka tulivat terveenä turnaukseen.

Helsinki Cup rohkaisee järjestämään turnauksia myös korona-aikana

Koronaturnauksen käytännöistä Helsinki Cupiin jää pysyväksi parempi hygieniasta huolehtiminen, sanoo toimitusjohtaja Kavanne.

– Onhan se merkittävä asia muidenkin tautien leviämisen kannalta, sitä jatketaan. Meidän turnauksissa tullaan pitämään huoli siitä, että käymälöissä, kenttäalueilla, kioskeilla onnistuu käsien desinfiointi, on vesipisteet ja saippuaa.

Entä mitä opittavaa muilla koronavirusaikana jalkapalloturnauksia järjestävillä ja niihin osallistuvilla on Helsinki Cupilta?

– Kannattaa ehdottomasti olla rohkea ja järjestää turnauksia, koska ne tuottavat lapsille ja nuorille niin paljon iloa, mutta pitää noudattaa viranomaisten ohjeita, korostaa Kavanne.

