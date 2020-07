EU:n ja Britannian brexit-solmu ei aukea – unionin mielestä saarivaltio ei halua tasapuolista kilpailua

Britannian mukaan alustavaa brexit-sopimusta EU:n kanssa ei saada aikaan enää heinäkuun aikana. Tavoitteen epäonnistuminen on "valitettavan selvää", ilmoitti Britannian pääneuvottelija David Frost tänään torstaina.

Britannia on tähdännyt siihen, että EU:n kanssa saataisiin tehtyä heinäkuussa alustava sopimus Britannian poistumisesta EU:sta. Nyt maa elättelee toiveita sovun syntymisestä elo-syyskuussa.

Frostin mukaan on kuitenkin varauduttava myös siihen mahdollisuuteen, että sopimukseen ei päästä lainkaan ennen brexit-siirtymäkauden päättymistä vuodenvaihteessa.

EU ja Britannia ovat tällä viikolla jatkaneet neuvottelujaan tulevasta suhteestaan.

"Aika on loppumassa"

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier ei ollut tänään arviossaan neuvottelujen kulusta aivan yhtä jyrkkä kuin Frost.

Barnierinkin mukaan näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että EU ja Britannia pystyisivät tässä vaiheessa tekemään sopimuksen tulevasta taloussuhteestaan.

Barnierin mukaan neuvotteluissa on hiertänyt etenkin se, että Britannia ei suostu avoimen ja tasapuolisen kilpailun sääntöihin. Sen paremmin rehdin kilpailun varmistamisessa kuin kalastusasioissakaan ei ole vieläkään edistytty.

– Aika vastausten saamiselle on loppumassa, Barnier sanoi.

Frostin mukaan unioni taas ei kohtele Britanniaa itsenäisenä valtiona.

– On selvää, että meidän on varauduttava kaikkiin lopputuloksiin. Sekin on mahdollista, ettemme pääse sopimukseen. Aiomme kuitenkin puurtaa sopimuksen saavuttamiseksi, Frost vakuutti.

Britannia erosi Euroopan unionista tammikuun lopulla. Maa kuitenkin noudattaa toistaiseksi merkittävää osaa EU-säännöistä siirtymäajan vuoksi.

Lähteet: AFP, Reuters