Lähteekö korona vyörymään uudelleen, kun Eurooppa lomailee? Belgiassa ja Espanjassa torjutaan jo uutta nousua

Euroopassa on alkukesän ajan höllennetty koronarajoituksia ja avattu rajoja matkustukselle. Toistaiseksi koronavirus on enimmäkseen pysynyt kurissa, mutta Keski- ja Etelä-Euroopan kuumin lomakausi on vasta alkanut ja monissa maissa pelätään uutta korona-aaltoa.

Belgiassa terveysviranomaiset kertoivat torstaina, että uusien tartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui viime viikolla edellisviikosta. Keskimäärin tartuntoja todettiin lähes 200 päivässä.

Belgian hallitus painaa jarrua

Aiemmin odotettiin Belgian hallituksen kertovan tänään, että rajoitusten purussa siirryttäisiin seuraavaan vaiheeseen. Maan turvallisuusneuvoston kokouksen jälkeen Belgian pääministeri kuitenkin kertoi, että muun muassa kasvomaskien käyttöpakkoa laajennetaan.

Lauantaista alkaen niitä on käytettävä hotelleissa sekä ravintoloissa ja kahviloissa paitsi pöydässä istuessa. Maskia on jatkossa käytettävä myös toreilla ja julkisissa rakennuksissa.

– Sääntöjen tiukennuksesta ilmoittaminen ottaa lujille, mutta mieluummin teemme nyt näin kuin kadumme huomenna. Nämä eivät ole suosituksia, vaan määräyksiä, pääministeri Sophie Wilmès sanoi.

Belgian pääministeri Sophie Wilmès tiedotustilaisuudessa Brysselissä torstaina. Dirk Waem / EPA

Hallituksen odotettiin muun muassa löysäävän kokoontumisrajoituksia, mutta Belgian ranskankielisen yleisradioyhtiön RTBF:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) belgialaiset saavat edelleen kokoontua korkeintaan 15 ihmisen ryhmissä. Wilmès muistutti erikseen ravintoloissa käyviä, että tanssiminen ja vieraisiin pöytiin jutteleminen lisäävät tartuntariskiä.

Wilmèsin mukaan tartunnat kasvavat, kun yhteiskuntaa avataan, mutta tilanteen pitää pysyä hallinnassa.

– Muuten riskinä on, että joudumme ryhtymään erittäin koviin toimiin, Wilmès varoitti.

Belgiassa koronapandemia oli keväällä erityisen tappava verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Belgiassa on kerrottu kuolleen koronaan lähes 10 000 ihmistä eli huomattavasti enemmän kuin väestöltään vain hieman pienemmässä Ruotsissa.

Viranomaisten mukaan eniten virus leviää nyt nuorten aikuisten keskuudessa, mutta sairaalahoitoa vaativat tapaukset ovat silti lisääntyneet. Kuolemantapauksissa sen sijaan ei ole ainakaan vielä nähty rajua nousua.

Antwerpenissä koronatilanne pahempi kuin keväällä

Erityisesti Belgiassa huolestuttaa maan toiseksi suurin kaupunki Antwerpen ja sitä ympäröivä maakunta, jossa on RTBF:n mukaan on viime viikkoina todettu lähes puolet maan tartunnoista. Antwerpenin kaupungissa on koronaa nyt enemmän kuin esimerkiksi keväällä.

Antwerpenin pormestari määräsi jo keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun) muun muassa, että kasvomaskeja on käytettävä kaikissa julkisissa tiloissa torit mukaan lukien ja että hotelleja ja ravintoloita koskevien koronamääräysten valvontaa tiukennetaan.

Belgia on yksi maista, joihin Suomesta matkustaminen vapautettiin heinäkuun puolivälissä. Suomen hallitus päätti keskiviikkona palauttaa matkustusrajoitukset Suomen ja Itävallan, Slovenian sekä Sveitsin väliseen liikenteeseen, mutta Belgian osalta rajavalvontaa ei palautettu.

Belgiassa on käytettävä kasvomaskia ulkotoreilla sekä vilkkailla ostosalueilla ja julkisten rakennusten kaikille avoimissa osissa. Kenzo Tribouillard / AFP

Belgiassa tartunnat ovat lisääntyneet Antwerpenin lisäksi viime aikoina maan kaakkoisosassa lähellä Luxemburgin rajaa. Belgian, Ranskan ja Saksan ympäröimässä pikkuvaltiossa korona on levinnyt taas kiivaasti kesäkuun lopulta alkaen.

Uusia tartuntoja todetaan nyt yli sadan päivävauhtia, mikä on runsaan 600 000 asukkaan maassa melkoinen määrä. Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan Luxemburgissa olikin heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana ylivoimaisesti korkein koronatartuntojen ilmaantuvuus EU:n alueella: Yli 180 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Kataloniassa tuhansia uusia tartuntoja

Espanja on ponnahtanut myös esiin viime viikkojen koronatilastoissa. Maan yleisradioyhtiön RTVE:n kartasta näkyy (siirryt toiseen palveluun), että monin paikoin tilanne on verrattain rauhallinen. Koillisessa Kataloniassa on pelätty sen sijaan uutta katastrofia.

Alueella on todettu kahden viime viikon aikana lähes 8 000 uutta koronatartuntaa. Nousun on arveltu johtuneen puutteista tartuntojen jäljityksessä.

Katalonialaisia on kehotettu pysyttelemään kotioloissa, mutta esimerkiksi viime viikonloppuna Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa väki vyöryi silti rannoille. Rannoilla sallitun väen määrää rajattiin.

Espanja toivoo matkailukauden voivan jatkua

Espanjan matkailuministeri Reyes Maroto sanoi keskiviikkona kuitenkin näkevänsä toivoa, koska uusien tartuntojen määrä putosi reippaasti alkuviikon päivinä. Maroto haluaa Ranskan pitävän Espanjan-vastaisen rajansa yhä auki.

– Toivotaan, ettei meidän tarvitse sulkea eurooppalaisen liikkuvuuden kannalta tärkeää rajaa, nyt kun luvut ovat parempia, Maroto vetosi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kasvomaskeja käytettiin myös La Misericordian rannalla Málagassa Espanjan etelärannikolla keskiviikkona. Jorge Guerrero / AFP

Matkailu on Espanjan tärkeimpiä elinkeinoja, ja mahdolliset uudet laajat koronarajoitukset lopettaisivat vasta kuukausi sitten alkaneen lomakauden lyhyeen.

Suomesta Espanjaan ei voi vapaasti matkustaa, sillä hallitus päätti keskiviikkona jatkaa sisärajavalvontaa muun muassa Espanjan osalta. Matkustus onnistuu siis periaatteessa vain välttämättömistä syistä.

Portugalin tartunnat keskittyvät Lissabonin paikkeille

Koronaluvut pysyvät melko korkeina edelleen myös Espanjan naapurissa Portugalissa. ECDC:n keskiviikkona julkaiseman katsauksen mukaan maassa on todettu kahden viime viikon aikana 43 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Portugalin lukuja pitävät käytännössä yllä tartunnat pääkaupunki Lissabonissa ja sen länsipuolella Sintrassa. Näille alueille määrättiin heinäkuun alussa uusia tiukkoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia.

Suosituista matkakohteista Espanjan ja Portugalin lisäksi Suomi pitää rajavalvonnasta kiinni myös muun muassa EU:hun muttei Schengen-alueeseen kuuluvien Kroatian ja Bulgarian osalta.

Kroatiassa ja Bulgariassa tasaista kasvua

Kroatiassa tartunnat lähtivät uuteen nousuun kesäkuun lopulla, ja viime viikkoina uusia tartuntoja on todettu noin sadan päivätahtia. Eniten tartuntoja on pääkaupunki Zagrebissa, mutta asukasmäärään suhteutettuna tartuntamäärät ovat olleet ECDC:n mukaan suuria myös matkailijoiden suosimalla Dalmatian rannikolla sekä idässä Serbian-vastaisen rajan tuntumassa.

Koronavirustartuntoja on verrattain paljon Serbian ja Kreikan vastaisten rajojen tuntumassa myös Bulgariassa. ECDC:n keräämien tietojen mukaan tartunnat ovat olleet kesän aikana rajussa nousussa muun muassa pääkaupunki Sofiassa ja Mustanmeren turistikohteina tunnetuissa Varnassa ja Burgasissa.

Matkailijoita alkoi saapua Kroatiaan jälleen heinäkuun alussa, kun Euroopassa oli avattu rajoja. Kuvan turistit ottavat selfietään Rovinjissa Istrian niemimaalla. Denis Lovrovic / AFP

Serbiassa puolestaan on todettu viime viikkoina päivittäin satoja uusia koronatartuntoja sen jälkeen, kun maan tiukat rajoitukset purettiin kesäkuussa ennen parlamenttivaaleja. Hallituksen koronapolitiikkaa vastaan protestoitiin laajasti Serbiassa pari viikkoa sitten.

Tiistaina sadat serbialaislääkärit vaativat hallituksen koronakriisiryhmää eroamaan “kansanterveyskatastrofin” takia. Ryhmään kuuluva epidemiologi torjui kritiikin toteamalla, ettei yksikään allekirjoittajista ollut tartuntatautien asiantuntija.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Serbian terveydenhuollosta on laskettu puuttuvan tuhansia lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

Joko korona hellittää Ruotsissakin?

Oma lukunsa Euroopassa on tietysti Ruotsi. Erityisesti muihin Pohjoismaihin verrattuna Ruotsissa tartuntojen ja koronakuolemien määrät ovat olleet todella korkeita.

Torstaina Ruotsin kansanterveysviranomainen kertoi vuorokauden aikana kirjatun 259 uutta tartuntaa ja yhdeksän kuolemaa. Yhteensä Ruotsissa on vahvistettu noin 79 000 koronavirustartuntaa, ja vajaan 5 700 ihmisen on kerrottu kuolleen.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi Ruotsin tilanteen kehittyvän nyt nopeasti parempaan suuntaan.

Käyrät ovat olleet koko Ruotsin tasolla selvässä laskussa kesäkuun jälkeen. Eniten Ruotsissa todetaan tartuntoja nyt Tukholman ja Göteborgin lisäksi maan keskivaiheilla ja Gotlannissa. Kesäkuussa säikäyttänyt pohjoisen Jällivaaran korona-aaltokin näyttää viranomaistietojen perusteella jo laantuvan.

Jutussa on käytetty lähteinä myös Ruotsin, Belgian ja Kroatian terveysviranomaisten verkkosivuja sekä yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston koronaseurantaa.

Lähteet: Reuters, AFP, AP