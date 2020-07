Herätys: Ruotsin valtionepidemiologi: laumasuojaa ei ehkä saavuteta, koulut varautuvat oppimisaukkojen paikkaamiseen, kotimaanmatkailu kiinnostaa

"Emme ehkä koskaan saavuta laumasuojaa", myöntää Tegnell

Ruotsin koronaluvut ovat kääntyneet heinäkuussa jyrkkään laskuun. Valtionepidemiologi Anders Tegnell uskoo, että hyvän kehityksen takana on Ruotsin onnistunut koronastrategia ja tukholmalaisten lisääntynyt immuniteetti taudille. Hän myöntää kuitenkin, ettei Ruotsissa ehkä koskaan saavuteta niin kutsuttua laumasuojaa.

Opettajat varautuvat paikkaamaan etäopetuksen aikana syntyneitä oppimisaukkoja

Kesän jälkeen oppilaiden taidoissa ja osaamisessa on yleensä paljon eroja. Korona lisäsi siihen "toisen kesän", ja tähän opettajien täytyy asiantuntijan mukaan varautua. Tiina Jutila / Yle

Asiantuntijoiden mukaan oppilaiden osaamisessa voi olla puutteita kevään etäopetuksen jälkeen. Kun koulut muutaman viikon kuluttua alkavat, opettajat joutuvat selvittämään, kuka tarvitsee erityistä tukea ja missä aineessa. Etäopetukseen siirryttiin suurimmassa osassa kouluja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kotimaanmatkalle rynnistävät nyt nuoret aikuiset ja lapsiperheet

Turkulainen Kajanderin perhe tuli ensimmäistä kertaa Savonlinnaan. Jarkko Riikonen / Yle

Kotimaanmatkailun buumi näkyy nyt monella tapaa. Esimerkiksi Savonlinnan seudulla on käynyt tänä kesänä paljon ensikertalaisia, ja samaa ilmiötä on nähtävissä ympäri Suomea. Kotimaanmatkailijoissa on myös aiempaa enemmän lapsiperheitä ja nuoria pariskuntia. Tänä kesänä on liikuttu paljon ex temporena, ja luontoaktiviteettien suosio on kasvanut voimakkaasti.

Epävakaa sää jatkuu

Seija Paasonen / Yle

Sää jatkuu epävakaisena. Maan länsiosissa yleisesti sadetta, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään pohjoisosissa maata lähelle 20 astetta. Lännessä sateen aikana lämpötila voi laskea lähennellä 10 astetta, muutoin 15 asteen yläpuolella.

