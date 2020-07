USA ja Britannia: Venäjä on tehnyt asekokeen avaruudessa – uskovat Venäjän kehittelevän satelliitteja vastaan käytettävää teknologiaa

Venäjä on kertonut käyttäneensä uutta teknologiaa venäläisen avaruuskaluston tarkistamiseen.

Yhdysvallat ja Britannia syyttävät Venäjää aseen kaltaisen laitteen testaamisesta avaruudessa. Maiden mukaan laitetta voitaisiin käyttää satelliitteja vastaan hyökkäämisessä Maan kiertoradalla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän puolustusministeriö on kertonut käyttäneensä uutta teknologiaa venäläisen avaruuskaluston tarkistamiseen.

Toisin kuin USA, Britannia ei ole aiemmin syyttänyt Venäjää asekokeesta avaruudessa.

Britannian parlamentin teettämän, pari päivää sitten julkaistun raportin mukaan Venäjän uhkaa on ”vakavasti aliarvioitu”, BBC kirjoittaa.

Britannian avaruusohjelman johtaja Harvey Smyth sanoi olevansa huolissaan Venäjän avaruuskokeesta.

– Tämänkaltaiset toimet uhkaavat avaruuden rauhanomaista käyttöä ja lisäävät riskiä avaruusromun syntymiselle, joka puolestaan voi uhata satelliitteja ja avaruusjärjestelmiä, joista koko maailma on riippuvainen, Smyth sanoi BBC:lle.

Hän vetosi Venäjään, jotta se pidättäytyisi vastaavista testeistä tulevaisuudessa.

USA:n mukaan sillä on todisteita asekokeesta

Yhdysvaltojen avaruusjoukot väittää, että sillä on todisteita 15. heinäkuuta tehdystä kokeesta, ja että kyse oli satelliitteja vastaan suunnitellun teknologian testaamisesta.

– Viime viikon koe on jälleen uusi esimerkki siitä, että uhka on todellinen, vakava ja kasvussa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten avaruusohjelmille, tiedotteessa sanotaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Britannia ovat allekirjoittaneet yli sadan muun valtion kanssa sopimuksen, jonka nojalla on sovittu avaruuden rauhanomaisesta käytöstä. Sopimuksessa linjataan myös, että maan kiertoradalle ei saa viedä aseita.

Lennokkeja, paikannusta ja täsmäaseita – näistä syistä satelliiteilla on väliä

Yhdysvallat on vuosikymmenten ajan tarjonnut pohjan paikannukselle ja navigoinnille eri puolilla maailmaa GPS-satelliittijärjestelmänsä avulla. Venäjällä ja EU:lla on omat maailmanlaajuiset versionsa, mutta GPS:n haastajaksi on nousemassa myös Kiina.

Lue lisää: Kiinan satelliitit haastavat GPS:n – Yhdysvaltain yksinvalta murenee miljardimarkkinoilla, mutta se on myös turvallisuuskysymys

Satelliiteilla on myös strategista merkitystä. Satelliitit mahdollistavat miehittämättömien lennokkien, erilaisten täsmäaseiden ja ohjusten käyttämisen sekä tilannekuvan ylläpitämisen eri puolilla maailmaa.

Satelliitit ovat myös hyvin haavoittuvaisia. Yhdysvaltojen puolustusministeriö arvioi viime vuonna raportissaan, että Venäjän ohella myös Kiina kehittää aseita, joilla voi häiritä ja tuhota Yhdysvaltojen satelliitteja.

Neuvostoliitto, Kiina, Yhdysvallat, ja Intia ovat todistaneet pystyvänsä tuhoamaan satelliitin kiertoradalta.

