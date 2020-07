Narvin kiuastehtaan palossa ei epäillä rikosta. Palo sai alkunsa sähköviasta sulakekaapissa. Se tuhosi viikko sitten noin puolet Rauman Lapissa sijaitsevasta tehtaasta.

Tehtaalla on parhaillaan käynnissä tiedotustilaisuus. Poliisin mukaan syttymissyystä on saatu varmuus ja palonsyyntutkinta on valmistunut.

Artikkelia päivitetään.

