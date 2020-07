Korona sotki monen eurooppalaisen lomasuunnitelmat – Belgiassa kaikille ei riitä paikkaa edes kotimaan uimarannoilta

BrysselBelgialaiset kuuluvat niihin eurooppalaisiin, jotka matkaavat etelän lomakohteisiin sankoin joukoin.

Syy on hyvin yksinkertainen. Belgiassa sataa yleensä paljon, tai satoi. Nyt takana on useampi kuiva hellekesä.

Syy, miksi tänä kesänä suurin osa liputtaa kotimaan matkailun puolesta, ei ole ilmastonmuutos vaan koronavirus. Hallitus on jopa kehottanut suosimaan kotimaata. Niinpä on syntynyt uusi trendi, “staycation” – stay at home vacation.

Viime viikon tiistaina vietettiin Belgian kansallispäivää ja siitä käytännössä alkoi virallisesti siirtyminen kesälomille. Moottoritiet pohjoiseen rannikolle ja etelään Ranskan suuntaan ovat normaalisti tukossa mutta eivät nyt.

Kehotus pysyä kotona on otettu kirjaimellisesti. Korona on lähtenyt leviämään uudestaan myös Belgiassa.

Uudet naapurini, nuoripari Simon ja Michaela pysyvät kotona nyt viikkoja. Michaela sai tartunnan työpaikaltaan komissiosta.

Belgian rannat Pohjanmerellä eivät ole tungokseen asti täynnä niin kuin kanaalin toisella puolella Britannian etelärannikolla.

Belgian Monaco, Knokke, on jopa hiljainen. Kaupungin pormestari on pyytänyt ulkopuolisia olemaan tulematta rikkaaseen idylliin.

Belgian Knokessa ei ole vielä tungosta. Jeroen Mortier

Oostendessa on puolestaan keksitty keino, jolla ihmiset pääsevät turvallisesti nauttimaan rantaelämästä. Rannalle pitää varata paikka netissä.

Belgialla on rantaviivaa vain 60 kilometriä, joten kaikki auringonpalvojat eivät tänä kesänä mahdu rantalomalle.

Ardennit ovat tunnin matkan päässä Brysselistä. Vuoristoalue on täynnä toinen toistaan sympaattisempia pikkukyliä, vanhoja puolustuslinnakkeita, luostareita munkkioluineen sekä toisen maailmansodan historiaa.

Alue on ollut aikaisemmin pyöräilijöiden, vaeltajien, kalastajien ja melojien suosiossa. Nyt se on kaikkien suosima.

Telttailualueet myyvät ei-oota viikonloppuisin, kun belgialaiset ovat buukanneet leirintäalueet täyteen loppukesäksi. Samoin kuin rannoilla, etäisyyksiä pitää noudattaa, mutta ainahan kaikki ei esimerkiksi uima-altailla onnistu suunnitellusti.

Kuvankauniit maisemat ja historia houkuttelevat turisteja La Roche-en-Ardenneen. Sergey Dzyuba / Alamy / AOP

Elämme erikoisinta ja vaarallisinta kesää miesmuistiin. Näkymätön vihollinen on aiheuttanut varotoimenpiteitä, joiden takia osan loma menee pilalle.

Haluamaansa kohteeseen ei pääse tai se on loppuunmyyty paikkarajoitusten takia. Lennot ovat yhä harvassa ja matkustajat empivät astua kotimaan rajojen yli.

Kollegani ja kameramieheni pitää purjevenettään Nieuwpoortissa ja odottaa, että viikon kuluttua hän ja perhe pääsevät vihdoin lomailemaan vesille.

Suomessa tästäkin on varoitettu. Vaara piilee kuulemma vierassatamissa.

Ja aina voi jäädä kotiin. Omaan kaupunkiinsa tutustuminen voi sekin olla lomaseikkailu. Esimerkiksi Bryssel on paljon mainettaan parempi kaupunki.

Museotarjonta on hyvä, lapsille ja aikuisille on puistoja jos jonkinmoisia. Myös kaupungin ravintola- ja terassielämä on vilkasta ja aina löytyy jotain uutta. Sääkin on nykyisin lomalaiselle armollinen. Aurinkoa on enemmän kuin sadetta.