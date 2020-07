Vilkkaan retkeilykesän ikävä sivuvaikutus: kansallispuistoista joudutaan keräämään roskia, purkamaan luvattomia tulisijoja ja siivoamaan ulosteita

Lietsaaren hiekkaranta on yksi suosituista kohteista Päijänteen kansallispuistossa.

Lietsaaren hiekkaranta on yksi suosituista kohteista Päijänteen kansallispuistossa. Suvi Turunen / Yle

Korona on kiihdyttänyt kotimaan matkailua, mikä näkyy myös kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden kävijämäärissä. Kaikki luonnossa liikkuvat eivät kuitenkaan välitä laeista, kansallispuistojen säännöistä tai hyvistä retkeilytavoista.

Vilkas luontomatkailukesä on lisännyt kansallispuistoissa roskaamista ja muita häiriöitä.

Metsähallituksesta kerrotaan, että luvattomia tulisijoja löytyy jatkuvasti ja uusia ilmestyy aina pois purettujen tilalle. Tulia on tehty myös metsäpalovaroitusten aikana.

─ Viralliset taukopaikat ovat olleet ajoittain niin ruuhkaisia, että senkin takia on tehty luvattomia tulisijoja, pohtii Sisä-Suomen puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta.

Sisä-Suomen puistoalueen vastuulla on useita kansallispuistoja, jotka sijaitsevat pääosin Päijät- ja Kanta-Hämeen sekä Keski-Suomen alueella. Se vastaa myös mm. Evon retkeilyalueesta ja Aulangon luonnonsuojelualueesta.

Retkeilyn etiketti on hukassa

Päijänteen kansallispuistosta on jouduttu siivoamaan roskia ja jopa ulosteita rannoilta ja leiripaikkojen läheisyydestä, kertoo luontovalvoja Pekka Repo, joka huoltaa Päijänteen ja Isojärven kansallispuistoja.

─ Kävijämäärien kasvun myötä myös lieveilmiöt lisääntyvät, sanoo Repo.

Myös erätarkastaja Heikki Taipale on havainnut selkeän nousun retkeilijöiden määrässä Päijänteen alueella tänä kesänä. Erätarkastaja valvoo laillisuutta ja luvallisuutta mm. kalastuksessa, luonnonsuojeluasioissa ja vesiliikenteessä.

─ Ei jakseta viedä niitä roskia mukana kotiin ja niitä joutuu puistohenkilökunta ja muut retkeilijät siivoamaan. Siihen on jouduttu puuttumaan. Sitten on jouduttu huomauttelemaan siitä, että koirat juoksevat valtoimenaan puistoalueella, kertoo Taipale kesän tehtävistä.

Joissakin retkipaikoissa ongelmia on aiheutunut myös ruuhkista. Parkkipaikat ovat ajoittain täyttyneet ja ihmiset ovat pysäköineet autoja mihin sattuu. Esimerkiksi Torronsuon kansallispuistossa Tammelassa rilanteeseen on saatu helpotusta tänä kesänä, kun Kiljamon parkkipaikkaa on laajennettu.

Metsähallitus on kesän aikana tiedottanut tehostetusti eri kanavissa retkeilyn etiketistä (siirryt toiseen palveluun).

─ Retkeilytaitoja ja retkietikettiä on tuotu esiin, jotta ihmiset osaisivat huomioda luonnon ja toiset retkeilijät. Jatkuvasti teroitamme esimerkiksi, että koirat on pidettävä kiinni, kertoo puistonjohtaja Tuula Peltonen.

