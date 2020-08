Poikiakin aletaan rokottaa papilloomavirusta vastaan – HPV-rokote suojaa useilta viruksen aiheuttamilta syöviltä

Tämän vuoden syksystä lähtien pojillekin tarjotaan rokotusta papilloomavirusta (HPV) vastaan. HPV-rokotus (siirryt toiseen palveluun) on aiemmin annettu vain tytöille ennen kaikkea kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden torjumiseksi. Rokotuksilla voidaan kuitenkin vähentää useita muitakin syöpiä.

– Tieto on lisääntynyt siitä, kuinka paljon papilloomaviruksiin liittyy erilaisia syöpiä. Papilloomaviruksethan aiheuttavat muun muassa pään ja kaulan alueen, peniksen ja peräaukon syöpiä, ylilääkäri Ulpu Elonsalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Aluksi HPV-rokotusta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa kaikille vuosiluokkien 5–9 pojille. Jatkossa pojat saavat ensimmäisen rokoteannoksen viidennellä luokalla, kuten tytötkin. Rokoteannoksia on kaksi.

Sen lisäksi, että HPV-rokotus antaa suojaa sen saajalle itselleen, sekä tyttöjen että poikien rokottamisella estetään viruksen leviämistä ja jatkotartuntoja yleisemminkin. Poikien rokotuksilla saadaan tytöillekin lisäsuojaa.

– Papilloomavirusinfektio on usein aika pitkäkestoinen, ja tällöin henkilö on myös tartuttava pidemmän aikaa. Kun rokotetaan sekä tytöt että pojat, saadaan viruskiertoa tehokkaammin katkaistua, Ulpu Elonsalo sanoo.

Papilloomavirus tarttuu helposti, kondomikaan ei suojaa täysin

Papilloomavirus on hyvin herkkä tarttumaan. Se tarttuu ihon ja limakalvojen kautta, yleisimmin yhdynnässä. Kondomikaan ei täysin suojaa papilloomavirukselta, sillä virus voi tarttua myös esimerkiksi sukupuolielimiä ympäröivältä iholta.

– On olemassa erilaisia papilloomavirustyyppejä, ja osa niistä aiheuttaa syöpiä. Osa taas aiheuttaa iholla ja limakalvoilla lievempiä infektioita, jotka näkyvät syylinä ja syylämäisinä muodostelmina eli kondyloomina, Ulpu Elonsalo sanoo.

Ilman HPV-rokotuksia noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan tartunnan jossain elämänsä vaiheessa. Rokotteella torjutaan erityisesti juuri niitä papilloomaviruksia, jotka ärhäkimmin ja nopeimmin aiheuttavat syöpiä.

Vaarallisimpien papilloomavirustyyppien aiheuttamat infektiot ovat useimmiten oireettomia, mutta infektio voi olla pitkään tartuttavassa vaiheessa. Valtaosa paranee, mutta noin kymmenesosalla tartunnan saaneista infektio pitkittyy ja saattaa aiheuttaa syövän esiasteita. Osa esiasteista etenee syöväksi.

Papilloomavirus aiheuttaa miehille yleisimmin nielurisojen syöpää

Poikien HPV-rokotuksia selvittäneen työryhmän (siirryt toiseen palveluun) mukaan sekä tyttöjä että poikia rokottamalla voidaan Suomessa estää lähes 300 syöpätapausta vuosittain. Näistä naisten syöpiä on noin 200 ja miesten syöpiä yli 90. Tähän päästään, jos 70 prosenttia tytöistä ja pojista ottaa rokotuksen.

Papilloomavirukset aiheuttavat monia eri syöpiä, sekä naisilla että miehillä. Naisilla niistä yleisin on kohdunkaulan syöpä, miehillä puolestaan nielurisojen syöpä.

Papilloomavirukset aiheuttavat myös useita muita pään ja kaulan alueen sekä emättimen, ulkosynnyttimien, peniksen ja peräaukon syöpiä.

– HPV-rokote on tärkeä myös siinä mielessä, että osa näistä syövistä saattaa ehtiä todella pitkälle ennen kuin ne huomataan, ylilääkäri Ulpu Elonsalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Papilloomaviruksen merkitys eri syöpien aiheuttajana vaihtelee. Joissakin sen osuus on pieni, mutta kohdunkaulan syövän taustalla se on Ulpu Elonsalon mukaan käytännössä aina. Esimerkiksi peräaukon syövissä se on aiheuttajana 90 prosentissa. Nielurisojen syövistä puolestaan yli puolet on papilloomaviruksen aiheuttamia.

Tytöistä seitsemän kymmenestä ottaa rokotuksen

HPV-rokotusten käynnistyessä rokotusta tarjotaan myös yläkouluikäisille pojille. Jatkossa HPV-rokotusten painopiste on kuitenkin alakouluiässä.

Rokotus kannattaa ottaa jo alakoulun viimeisillä luokilla siksi, että se antaa suojan ajoissa ennen mahdollisen tartunnan saamista. Nuorena elimistö myös synnyttää vasta-aineita papilloomavirukselle paremmin kuin vanhempana, Ulpu Elonsalo kertoo.

HPV-rokotus on ollut Suomessa tytöillä kansallisessa rokotusohjelmassa vuodesta 2013 lähtien. Tällä hetkellä suomalaisista tytöistä noin 70 prosenttia ottaa HPV-rokotuksen. Osassa maata rokotuskattavuus on tätä korkeampi, osassa matalampi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Ulpu Elonsalon mukaan poikien rokotukset ovat käynnissä jo reilusti yli kahdessakymmenessä maassa. Poikien rokotuskattavuus koetetaan Suomessakin saada mahdollisimman korkeaksi.

– Ensi alkuun, ennen kuin asia tulee tutuksi, rokotuskattavuus voi olla matalampi ja kun aikaa menee, rokotuskattavuus nousee. Totta kai haluamme, että mahdollisimman moni nuori saa oman suoran suojan papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä vastaan, hän sanoo.

HPV-rokotukset annetaan yleisimmin kouluterveystarkastusten yhteydessä. Koronatilanne sekoitti monien koululaisten terveystarkastusten aikatauluja keväällä ja saattaa syksylläkin vaikuttaa rokotusten aikatauluihin.

