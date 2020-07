Disney siirsi Mulanin ensi-illan hamaan tulevaisuuteen – elokuvateattereiden ahdinko syvenee, kun kassamagneetit putoilevat ohjelmistosta

Yksi Bio Rexin ja muiden elokuvateatteriketjujen oljenkorsi on, että Hollywood poikkeaisi käytännöistä ja julkaisisi elokuvat ensin muualla ja vasta sitten Amerikassa.

Yksi Bio Rexin ja muiden elokuvateatteriketjujen oljenkorsi on, että Hollywood poikkeaisi käytännöistä ja julkaisisi elokuvat ensin muualla ja vasta sitten Amerikassa. Juha Kivioja / Yle

Disney ilmoitti torstaina (siirryt toiseen palveluun), että odotetun seikkailuelokuvan Mulanin ensi-ilta siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Yhtiö ei edes antanut ensi-illalle uutta päivämäärää.

Niki Caron ohjaama elokuva piti olla teattereissa alun perin maaliskuussa, sitten heinäkuussa ja lopulta elokuussa. Jokainen suunniteltu julkaisupäivä peruuntui vuorollaan.

– Viimeisten kuukausien aikana on käynyt selväksi, etteivät elokuvien julkaisupäivämäärät ole kriisin aikana kiveen kirjoitettuja. Keskeytämme suunnitelmat Mulanin julkaisun osalta, Disneyn tiedotteessa todetaan.

Disneyn uudessa Mulanissa pääosassa nähdään Yifei Liu. Walt Disney

Uutinen tarkoittaa samalla sitä, että Star Warsin tulevat osat sekä James Cameronin neliosainen Avatar-saaga siirtyvät vuodella eteenpäin. Ensimmäinen uusi Avatar-elokuva saa uusimman tiedon mukaan ensi-iltansa joulukuussa 2022, Star Wars joulukuussa 2023.

Vastaavia uutisia saatiin aiemmin Warner Brosilta, joka siirsi toimintajännäri Tenetin ensi-illan niin ikään vielä tuntemattomaan ajankohtaan. Christopher Nolanin odotetun elokuvan piti olla kesän kassamagneetti, koronan kurittamien ja megatappioita kärsineiden elokuvateattereiden pelastaja.

Koronatilanne Yhdysvalloissa ratkaisee

Peruutusten taustalla on vaikea koronatilanne Yhdysvalloissa. Uusia Hollywood-elokuvia on turha odottaa valkokankaille niin kauan, kun esimerkiksi New Yorkin ja Los Angelesin elokuvateattereiden ovet ovat säpissä.

Voi hyvin olla, ettei isoa Hollywood-elokuvan ensi-iltaa saada koko vuonna.

Bio Rexin toimitusjohtaja ja Suomen elokuvateatteriliiton puheenjohtaja Aku Jaakkola toteaa, että Suomessa odottavan aika on pitkä.

– Ei tässä helpossa tilanteessa olla. Kuukaudet juoksevat ja koko ajan mennään vaikeampaa kohti, se on selvä. Kaikki on siitä kiinni, miten Amerikka saa asiansa kuntoon.

John David Washington on Tenetin pääosassa. Elokuvaa kuvattiin monessa maassa, muun muassa Virossa. AOP

Toisaalta Warner Bros jätti Tenetin suhteen eurooppalaisittain takaoven auki. Tiedotteessa viitattiin mahdollisuuteen julkaista elokuva ensin muualla, ja sitten vasta Amerikassa.

– Totta kai se olisi meidän toiveemme, mutta realismi on toinen asia, Jaakkola sanoo.

Ratkaisu olisi iso riski, ja se rikkoisi poikkeuksellisella tavalla Hollywoodin käytäntöjä. Samalla se on oljenkorsi, josta Jaakkola haluaa pitää kiinni.

– Kyllähän sitä toivoisi, ettei ala olisi niin Amerikka-keskeinen. Ajattelen niin, että poikkeuksellisessa tilanteessa pitäisi pystyä ajattelemaan uudella tavalla. Se miten on tehty sata vuotta, ei ehkä toimi nyt.

Tilanne avaa mahdollisuuden kotimaiselle elokuvalle

Kävipä Hollywood-elokuvien suhteen lopulta miten tahansa, vallitseva tilanne on se, että elokuvateattereissa on slotteja täytettäväksi.

Se saattaa olla lottovoitto kotimaiselle elokuvalle. Suomessa on jo alkujaan vireät kotimaisen elokuvan markkinat, ja nyt voisi olla paikka lisätä löylyä.

– On selvää, että tilanne avaa mahdollisuuksia. Sillä on iso merkitys, Jaakkola myöntää.

Aku Jaakkola huomauttaa, että kotimaisen elokuvan markkinat Suomessa ovat eurooppalaisittainkin huippuluokkaa. Nina Keski-Korpela / Yle

Suomen elokuvasäätiön 13. heinäkuuta julkaiseman tilaston mukaan sitä edeltävän viikonlopun katsotuin elokuva oli inkerinsuomalaisen Lauri Randlan esikoisohjaus Näkemiin Neuvostoliitto. Se keräsi 3 846 katsojaa. Samana viikonloppuna ensi-iltansa sai Johnny Deppin tähdittämä Näkemiin professori, joka keräsi 2 536 katsojaa.

Tätä kirjoittaessa Näkemiin Neuvostoliitto on kerännyt yhteensä 11 700 katsojaa. Se on ehkä maltillinen määrä, mutta Filmikamarin toimitusjohtajan Tero Koistisen mukaan on selvää, että vallitseva tilanne teattereissa antoi elokuvalle vetoapua.

Yhtä kaikki alan kohtalo ratkaistaneen maailmanlaajuisessa mittakaavassa, Jaakkola sanoo.

– Tilanne on ikävä toimijoille ja yleisölle. Uskon, että Suomessa kaikki ovat valmiita, kunhan saadaan vain mennä. Ehkä tämä on oppitunti meille kaikille siitä, kuinka globaali tämä maailma nykyään on. Olemme kaikki samaa kokonaisuutta.