Vietnam kielsi villieläinten kaupan - tavoitteena vähentää uusien pandemioiden riskiä

Luonnonsuojelujärjestöjen mukaan villieläinten turvaksi laaditussa laissa on pahoja porsaanreikiä.

Vietnam on kieltänyt villieläinkaupan uusien pandemioiden riskin vähentämiseksi. Vietnamin hallituksen torstaina tekemästä päätöksestä uutisoi moni media, esimerkiksi australialainen Canberra Times (siirryt toiseen palveluun).

Pääministeri Nguyen Xuan Phucin direktiivi määrää lopettamaan villieläinmarkkinat Vietnamissa sekä esimerkiksi kieltää elävien villieläinten ja eläimistä tehtyjen tuotteiden maahantuonnin. Direktiivi myös koventaa villieläinten laittomasta metsästyksestä ja kaupasta annettuja rangaistuksia.

Vietnam on ollut tärkeä etappi Aasian laittomille villieläintuotteille. Vietnamissa on tehty useita takavarikoita, joissa on löydetty esimerkiksi norsunluuta, sarvikuonon sarvia ja muurahaiskävyn suomuja.

Helmikuussa 14 vietnamilaista suojelujärjestöä lähetti maan hallitukselle asiaan liittyen yhteiskirjeen. Siinä kehotettiin tunnistamaan ja sulkemaan markkinat sekä muut paikat, joissa villieläimiä tai villieläintuotteita on laittomasti myynnissä.

Luonnonsuojelujärjestöt ovat olleet tyytyväisiä Vietnamin tiukentuvaan linjaan. Save Vietnam's Wildlife -järjestö huomauttaa tosin, että lakiin on jäänyt merkittäviä aukkoja.

Laki ei huomioi eläintuotteiden käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin, eikä eläinten pitämistä lemmikkeinä, sanoo järjestön johtaja Nguyen Van Thai.

Naapurimaa Kiina on sekin sitoutunut kieltämään luonnonvaraisten eläinten kaupan ja kulutuksen koronaviruksen puhkeamisen jälkeen.

Tutkijat olettavat koronaviruksen levinneen ihmiseen villieläimistä.

