Tunturissa on nyt valtavasti väkeä ja autonsiirtäjien ammattikunta ahertaa kiivaammin kuin koskaan: "Puhutaan jopa tuhansista siirroista"

Tunturi-Lapissa sataa kaatamalla vettä, ja talojen räystäät notkuvat vedestä Ounasjärven rannalla. Satamassa viittoilee käsillään mies, jolla on stetsonhattu päässä ja niiden alta pilkistävät pitkät valkoiset hiukset. Hän poimii taskustaan paperiarkin, jossa on pitkä lista nimiä. Useita autonavaimia kilisee taskussa, enemmän kuin tavallisella kulkupelin omistajalla.

Yrittäjä Tuomo Laakso suunnittelee asiakkaidensa autojen siirtoa, joka alkaa kello 17 jälkeen. Päivällä on viety jo useita vaeltajia veneellä Ounasjärven yli, Hetta–Pallas -vaellusreitin lähtöpaikalle.

– Tämä kesähän on ollut huitsin hyvä, kun kotimaan matkailu on nyt in. Sitä pyöritään nyt täällä kotimaassa ja luontomatkailu on nyt pop, iloitsee Laakso Hetan sataman venelaiturin kupeessa.

Tuomo Laakso ohjaa Hetta-Pallas-vaellusreitille lähteviä veneeseen. Pekka Viinikka/Yle

Vanhat kävijäennätykset murskaantuvat

Autojen siirtelyn ohella Tuomo Laakso on kultaseppä ja hänellä on yhdessä vaimonsa Rauna Näkkäläjärven kanssa koruliike, jossa sijaitsee kahvio. Autonsiirrot ja venepalvelu matkailijoille on Laakson päätyö kesällä, talvella valmistetaan koruja.

Hetassa pahin korona-aika oli yrittäjälle hiljainen, kuten muuallakin Suomessa. Kotimaan matkailun virkistyminen on ollut yritykselle valtava piristys.

– Tuossa kävin luontokeskuksessa viemässä avaimia, niin sanoivat, että viime kesän ennätys meni umpeen jo toista viikkoa sitten. Kesää on vielä jäljellä ja syyskuussa ruska-aika tulossa, niin kyllä tämä menee yli reilusti. Huippukesä tästä tulee.

Autonsiirtely on kasvava bisnes

Laaksolla on useita kuskeja siirtämässä autoja. Hän ajaa itse letkan perässä ja hakee minibussilla kuskit takaisin Hettaan. Sama toistuu iltaisin muutaman kerran.

– Joskus kiusaan kuskeja, kun Pallaksen hotellin respassa on keppihevosia. Varoittelen porukkaa, että nyt tullaan tunturin yli sitten ratsastaen. Sitä päivää ei ole vielä tullut, naureskelee Laakso.

Autonsiirtelystä on kasvamassa iso bisnes Lapissa. Tuomo Laakso ei uskalla tämän kesän tarkkoja autonsiirtolukuja arvailla, mutta paljon niitä hänen mukaansa on, kun lasketaan kaikki kolme alueen autonsiirtoyrittäjää mukaan.

– Määrää on vaikea sanoa, kun meitä on kolme venekuskia ja kaikki siirtävät myös autoja. Kyllä niitä huikea määrä sinne kuskataan: satoja, jopa tuhansista puhutaan, laskee Tuomo Laakso.

Laakso antaa ohjeita kuskeilleen. Tällä kertaa Pallakselle siirtyy viisi autoa. Pekka Viinikka/Yle

Hetta–Pallas -vaellusreitti (55 km) jännittää ensikertalaisia

Hetan pihaan saapuu lisää autoja. Yhdestä nousevat tamperelaiset Vilma Koskinen ja Ville Korhonen. Molemmat venyttelevät muutaman minuutin autonsa vierustalla, sillä takana on useiden tuntien ajomatka. Nuuhkaisu Lapin ilmaa ja raikas sade virkistävät kummasti matkalaisia Hetan rannalla.

– Sade harmittaa sen verran, että maisemat eivät ole parhaasta päästä, mutta muuten sillä ei ole vaikutusta. Varauduttiin pitkän automatkan aikana siihen, että koko reissu voi olla pahimmillaan sadetta, tokaisee Ville Korhonen hymyssä suin.

Vilma Koskiselle Lapin vaellus on uusi kokemus, ja Hetta–Pallas on uusi reitti myös Korhoselle. Pariskunta aikoo yöpyä reissullaan teltassa.

– Tosi paljon kehuttu reitti, ja varmasti on rankka, mutta uskon, että sen väärti.

Autonsiirron onnistuminen vaivatta ja venekuljetus lähtöpaikalle helpottavat vaelluksen järjestelyjä.

– Kyllä se oli tärkeä tekijä, kun näitä vaihtoehtoja pohdittiin. Toinen olisi ollut rengasreitti, mutta sopivaa ei meinannut löytyä. Täältä pääsee yhdensuuntaisen reitin ja auto odottaa valmiina, joten onhan se aivan mahtavaa, pohtii Vilma Koskinen ja Ville Korhonen järjestelee rinkkaa venematkaa varten.

Hetan venesatamassa rinkat tarkastetaan kertaalleen ennen lähtöä. Pekka Viinikka/Yle

Vaellusvinkit kaupan päälle

Laakso ottaa asiakkaansa vastaan iloisella mielellä ja antaa ohjeita vaellukselle. Lapin kairat ja varsinkin Hetta–Pallastunturin ympäristö on tuttu jo nuoresta pitäen, sillä aikoinaan vierähti vuosia Hetta hotellin oppaana. Vesineuvo on se yksi tärkeimmistä.

– Vettä kannetaan turhaa, täällä virtaavat vedet ovat juotavia. Olen ollut täällä ikäni, enkä ole täällä ikinä vettä kantanut. Se on jo huono tuuri, jos sinne on joku elukka kuollut puron varteen. Katsokaa vaan, ettei siellä veden seassa seilaa karvoja, niin siitä sen voi päätellä, Laakso neuvoo rannalle saapuneita vaeltajia.

Tällä kerralla pihalle jää siirrettäväksi kaksi autoa lisää, ja neljä vaeltajaa hyppää venematkalle toiselle puolelle Ounasjärveä. Jännitys, sen voi tuntea Hetan rannalla.

– Tästä jatketaan järven yli venekuljetuksella ja sieltä on tarkoitus vaeltaa yöksi Pyhäkerolle. Seuraavana päivänä jatketaan eteenpäin noin 10 kilometriä, suunnittelee Vilma Koskinen hänen ja Ville Korhosen alkumatkaa.

Ounasjärven toisella puolen alkaa seikkailu Hetta-Pallas-vaellusreitillä. Pekka Viinikka/Yle

Tavallisia ihmisiä, napapiirin sankareita

Viisi autoa odottaa pihalla venematkan jälkeen siirtoa Pallakselle. Toistakymmentä autoa jää vielä odottamaan pihaan. Välitön yrittäjä Tuomo Laakso osaa arvostaa kotimaassa matkailevia ja suomalaisiin iskenyttä Lapin vetovoimaa, Lapin ”hulluutta”. Asiakkaita on saapunut tänä kesänä kaikista Suomen kolkista.

– Ne on ihan syrjää myöten joka puolelta, ja ihan tavallista väkeä. Ei ne sen kummempia ole, napapiirin sankareita.