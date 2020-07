Kaivopuistossa kaatunutta benjihyppytornia aletaan nostaa merestä – sukeltajat tekevät kiinnitystöitä, pelastuslaitos valvoo nostoa

Kaatuneen benjihyppytornin nosto-operaatio on käynnissä Helsingin Kaivopuiston rannassa. 150-metrisen nosturin puomi kaatui mereen varhain perjantaiaamuna.

Nostotyön valmistelut vievät vielä lauantaina runsaasti aikaa, kertoo nostotöitä hoitavan Diveconin toimitusjohtaja Jari Venemies. Kun valmistelut saadaan tehtyä, puomi hilataan pikku hiljaa rantaa kohti.

–Veikkaan, että menee iltaan asti ja huomenna todennäköisesti jatkuu, Jari Venemies sanoo.

Nostoon tarvitaan ainakin kaksi maalla olevaa nosturia sekä kaksi uivaa lauttaa. Tarvittaessa kalustoa hankitaan lisää. Paikalla on myös sukeltajia, jotka tekevät muun muassa kiinnitystöitä meressä. Kuljetusta varten puomi todennäköisesti pätkitään pienemmiksi palasiksi.

Tornin puomiosan pettämisen syytä selvitetään tarkemmin nosto-operaation jälkeen. Thomas Hagström / Yle

Myös Helsingin pelastuslaitos valvoo nostotoimenpidettä. Riskinä on varsinkin öljyn pääsy mereen, ja tarvittaessa pelastuslaitos ryhtyy aktiivisiin öljyntorjuntatoimiin.

– Pieni ympäristövahingon vaara on olemassa. Arvio on, että puomista voi tulla vähintään joitakin kymmeniä litroja hydrauliikkaöljyä. Ihan tarkkaa määrää emme osaa sanoa, apulaispalopäällikkö Ville Estlander Helsingin pelastuslaitokselta sanoo.

Kaatumisen syytä selvitetään nosto-operaation jälkeen

Onnettomuuden syytä ei vielä ole saatu selville.

– Näyttää siltä, että nosturin varsi on katkennut kolmen, neljän metrin korkeudelta maasta. On vaikeaa sanoa, mikä sen on aiheuttanut. Silloin aamuyöllä oli kovia tuulenpuuskia ja ukkosta, apulaispalopäällikkö Ville Estlander sanoo.

Lisätietoa saataneen nosto-operaation jälkeen, arvioi kaatuneen nosturin benjihyppy-yrittäjille vuokranneen Nostopalvelu J. Helaakosken toimitusjohtaja Tomi Sulonen.

– Tällä hetkellä keskitytään siihen, että romppeet saadaan pois. Tutkinta jatkuu, kun materiaalit ovat nähtävillä varikollamme. Keskustelemme sitten asiasta valmistajan ja AVI:n kanssa, Tomi Sulonen toteaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) tekee tutkinnan tapahtuneesta.

150-metrisen nosturin puomi kaatui Kaivopuiston rannassa mereen eikä aiheuttanut vaaraa ihmisille. J. Helaakosken toimitusjohtajan Tomi Sulosen mukaan tapaus on erittäin poikkeuksellinen. Nosturi olisi hänen mukaansa saattanut kaatua myös johonkin muuhun suuntaan.

– Toki siinä on riski ollut, Tomi Sulonen toteaa.

150-metrisen nosturin merestä nostamisen valmisteluun kuluu lauantaina runsaasti aikaa. Thomas Hagström / Yle

Nosturin nostolle viikonloppu on hyvä ajankohta eikä kiirehtimään kannata ryhtyä, korostaa Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Ville Estlander.

– Liikenne ainakin maapuolella on hieman vähäisempää. Toisaalta on vesiliikennettä, ja esimerkiksi puomin pää on aika lähellä veneväylää. On monenlaista huomioitavaa, joka vaatii tarkkaa valmistelua, Estlander sanoo.

