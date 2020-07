Herätys: Irtisanomisjärjestyksestä vääntöä, poliitikkojen kimppuun hyökätty Suomessa sotien jälkeen vain muutamia kertoja, sää lämpenee

Irtisanomistilanne on karu, vaikka syynä olisikin selvästi työn väheneminen ja lähtijöiden järjestys selvä.

Kummat pitää irtisanoa ensin: uudet vai vanhat työntekijät? Vai saako työnantaja päättää? Suomessa käydään nyt vääntöä irtisanomisjärjestyksestä

SAK ajaa irtisanomisjärjestystä lakiin. Mallin on pelätty suojelevan pitkään työssä olleita nuorten kustannuksella. Varsinkaan työnantajat eivät kaipaa lisää ohjeita irtisanomisiin. Monilla aloilla vähentämisjärjestys on kuitenkin jo sovittu.

Puukkomiehiä ja luotiliiveihin pukeutunut kaasuttaja: Suomessa poliitikkojen kimppuun on hyökätty sodan jälkeen vain muutamia kertoja

Perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistunut hyökkäys on herättänyt jälleen keskustelua poliittisesta väkivallasta. Kataja itse uskoo, että murhan yrityksenä tutkittu väkivallanteko liittyy hänen poliittiseen toimintaansa. Yle selvitti sodan jälkeisen ajan poliittista väkivaltaa, jonka uhriksi on joutunut poliitikko. Tapauksia löytyi vähän, mutta niiden joukossa on vakavia tekoja.

Hanna-hurrikaani tuo Texasiin ja Meksikoon valtavan sateen

Satelliittikuva hurrikaani Hannasta. Nasa / EPA

Tämän vuoden ensimmäinen hurrikaani on saapunut Yhdysvaltain etelärannikolle. Hurrikaani Hanna on voimakkuudeltaan 1-tasoa, eli heikoin trooppinen hirmumyrsky. Silti sen pelätään aiheuttavan tuhoja erityisesti ankaran sateen takia. Myrsky saapui rantaan Yhdysvaltain eteläisimmässä kolkassa, mistä se jatkaa etenemistään lounaaseen kohti Meksikossa sijaitsevaa Monterreyn miljoonakaupunkia.

Sää lämpenee jälleen

Suunnuntain aikana etelästä alkaa virrata lämpimämpää ilmaa. Sateita sen sijaan saadaan vielä tänää idässä ja pohjoisessa. Lännessä ja etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta pilvisyys vaihtelee päivän mittaan.

Lämpötila kohoaa noin 20 ja 23 asteen välille.

