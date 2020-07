Fleetwood Macin perustaja Peter Green on kuollut

Fleetwood Mac -yhtyeen perustajajäsen ja blueskitaristi Peter Green on kuollut. Vuonna 1946 syntynyt Green oli kuollessaan 73-vuotias.

Asiasta kertovat Greenin perheen lakimiehet, kansainvälisten uutistoimistojen mukaan.

– Valtavan surun saattelemana Peter Greenin perhe kertoo hänen kuolleen tänä viikonloppuna rauhallisesti unissaan. Asiasta kerrotaan lisää lähipäivinä, juristit kertovat tiedotteessaan BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Lontoosta kotoisin oleva Green perusti yhtyeen yhdessä rumpali Mick Fleetwoodin kanssa vuonna 1967. Green vaikutti yhtyeessä vuoteen 1970 saakka.

Fleetwood Macin levyjä on myyty maailmalla yli 100 miljoonaa kappaletta. Green pääsi vuonna 1998 Rock and Roll Hall of Fameen yhdessä seitsemän muun Fleetwood Macin jäsenen kanssa.

Rolling Stone -lehti (siirryt toiseen palveluun)on listannut Greenin maailman suurimpien kitaristien joukkoon sijalle 58.

Green esiintyi vuonna 2001 Pori Jazzissa yhtyeensä Peter Green Splinter Group kanssa.

Lähteet: AP