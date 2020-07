Turpeennosto tyssäsi kuin seinään juhannuksen jälkeen

Turpeennosto on ollut lähes pysähdyksissä jo viikkoja. Tilanne on sama niin Vapon päätuotantoalueella pohjalaissoilla kuin muualla maassa. Vähälumisen talven jälkeen kentät saatiin keväällä nopeasti valmiiksi ja lämmin kesä suosi nostoa, kunnes tulivat sadeviikot.

Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen arvioi, että juhannuksen jälkeen turvetta on saatu ylös vain muutamia prosentteja tavoitemäärästä.

– Tilanne on harvinainen siinä mielessä, että nyt sää on ollut tasaisen huonoa kaikkialla. Yleensä se menee niin, että jos lännessä sataa, niin idässä on kuivaa tai päinvastoin.

Energiaturpeen kysyntä nopeassa laskussa

Vapo uskoo saavansa tämän vuoden tavoitteensa nostettua huonosta sääjaksosta huolimatta. Vapo on laskenut energiaturpeen nostotavoitettaan runsaasti edellisvuosista, sillä energiaturpeen kysyntä on hiipunut nopeammin kuin mitä Vapossa vielä kolme vuotta sitten arvioitiin.

– Pohjalaissoilla ollaan pikkuisen paremmassa tuotantovauhdissa kuin maassa keskimäärin. Joillakin tuotantoalueilla tämän kesän nostotyöt on jo saatu päätökseenkin, Ahti Martikainen kertoo.

Turvevarastot ovat menneiden kesien ansiosta melko täynnä.

– Toissakesä oli hurjan hyvä. Silloin nostettiin yli 15 miljoonaa kuutiota eri turvelajeja. Varastotilanne onkin kohtuullisen hyvä, jos ei lasketa mukaan kuivike- ja kasvuturpeita. Tosin juuri nämä turpeet eivät kestäkään ylivuotista varastointia.

Ainakin vuoteen 2039

Ahti Martikainen sanoo, että Vapo tuottaa energiaturvetta jatkossa kysynnän mukaan.

– Nykyisen hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan mukaan energiaturvetta voidaan käyttää vuoden 2039 loppuun ja senkin jälkeen huoltovarmuuspolttoaineena. Tuotamme energiaturvetta sen mukaan, mitä on kysyntää.

Vapo on ryhtynyt selvittämään tänä vuonna omistamiensa maa-alueiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon.

