Tuloskausi puolivälissä: "Eiväthän ne hyviä ole, mutta odotukset olivat vielä matalampia" – Pörssi toipunut koronaromahduksesta odotettua paremmin

Kevään jyrkän pudotuksen jälkeen Helsingin pörssi on noussut kohti koronaa edeltäviä lukemia. Kurssinousu ei kuitenkaan koske kaikkia toimialoja. Marja Väänänen / Yle

Koronavirus ei ole kadonnut minnekään ja se varjostaa talousnäkymiä edelleen. Suomen talouden on ennustettu kutistuvan useita prosentteja tänä vuonna, työttömyysluvut ovat kasvaneet ja yritysten odotukset tulevasta ovat synkät.

Kuitenkin pörssikursseja katsoessa melkein voisi ajatella, että koronakriisi on jo menneisyyttä. Kevään jyrkän pudotuksen jälkeen Helsingin pörssi on noussut kohti koronaa edeltäviä lukemia. Miten se on mahdollista?

Erittäin merkittävä syy on tietysti talouden voimakas elvytys. Valtavien summien avulla Euroopan keskuspankki, valtiot ja EU ovat pitäneet pidemmän laman uhkaa loitolla.

– Esimerkiksi EU-huippukokouksen päätöksillä varmistettiin, että todennäköisyys että tästä jäätäisiin kymmenen vuoden lamaan, pieneni, arvioi yli 40 miljardin euron sijoitusvarallisuutta hallinnoivan eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Elvytyksen lisäksi sijoittajat ovat löytäneet optimismia koronaviruksen torjunnan tuloksista. Ensimmäiset uutiset Italian huonon koronatilanteen saamisesta hallintaan saivat sijoittajat uskomaan siihen, että koronasta päästään vielä, hän sanoo.

– Tulkinta on, että joku päivä tästä koronakriisistä tullaan ulos, ja elämä jatkuu.

Isojen suomalaisten teollisuusyritysten hyvä koronakestävyys yllätti Varman toimitusjohtaja Risto Murron positiivisesti. Thomas Hagström / Yle

Sijoittajat tyytyväisiä vähään

Tällä hetkellä näyttää, ettei koronavirus ei ollut yrityksille niin kova isku kuin pelättiin, sanoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

Kriisin päättymisestä ei vielä kuitenkaan voi puhua. Suomeenkin uumoillaan koronaviruksen toista aaltoa eikä rokotetta ole vielä saatavilla.

Sijoittajat kuitenkin näyttävät luottavan tulevaisuuteen lujasti, Suominen sanoo.

– Erikoisessa tilanteessa ollaan, kun meillä on kova romahdus, ja kaikki odottavat, että se on hirmu lyhytaikainen. Hirvittävästi mennään sen varassa, mitä odotetaan jatkossa tapahtuvan.

– Aika hyvää lopputulemaa ja nopeata uutta piristystä tässä hinnoitellaan tällä hetkellä ja se tietysti on riski.

Synkät talousluvut eivät ole lannistaneet sijoittajien uskoa tulevaan. Kevään romahduksen jälkeen Helsingin pörssi on ollut nousussa kohti koronaa edeltäviä lukemia. Samuli Huttunen / Yle

Moni suomalainen pörssiyhtiö on jo julkistanut vaikean koronakevään tuloksensa. Kurssien nousua selittää osin myös se, että tuloksilta ei ole odotettu liikoja.

– Eiväthän ne tulokset pääsääntöisesti hyviä ole, vaan alaspäin on tultu. Mutta kun odotukset olivat vielä matalammalla, niin nämä ovat selvästi lyöneet ne ja se on riittänyt piristämään markkinatunnelmaa, Suominen arvioi.

Turnauskestävyys yllätti positiivisesti

Nyt julkistettujen tulosten perusteella näyttää siltä, että erityisesti uusien tilausten määrä on laskenut voimakkaasti, arvioi Risto Murto.

Pahimmilta katastrofeilta on hänen mukaansa kuitenkin vältytty. Sen sijaan teollisuusyritysten kestävyys on yllättänyt positiivisesti.

– Vaikka tämä on ollut ainutkertainen ja nopeasti tullut kriisi, joka koettelee meitä globaalisti, isot suomalaiset teollisuusyritykset ovat kuitenkin hyvässä iskussa tulos- ja ennen kaikkea tasemielessä. Ei tarvitse hirveästi spekuloida, että olisiko yksittäinen iso yritys menossa konkurssiin vai ei. Turnauskestävyyttä löytyy, hän kiittelee.

Sitä, kuinka pitkään korona leikkaa yritysten tuloksia, ei vielä tiedetä. Loputtomiin se ei kuitenkaan jatku, Murto sanoo.

– Nyt tiedetään, että huhti-kesäkuu on ollut heikko, mutta toiveissa on, että vuoden lopulla ja varsinkin ensi vuonna oltaisiin jo aika lailla normaalissa tilanteessa, Lippo Suominen sanoo.

Koronavirus ei näytä olleen yrityksille niin kova isku kuin pelättiin, sanoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. S-Pankki

Matkailualalla kirimistä

Vaikka pörssikäyrät näyttävät toipuneen, kaikki toimialat ja yritykset eivät ole lähelläkään sitä, Murto muistuttaa. Hyvä esimerkki on matkailuala.

– Esimerkiksi risteilijäbisnekseen liittyvät yhtiöt, hotelliyhtiöt, lentoyhtiöt. Näiden kurssit ovat edelleen alhaalla, sinne tämä nousu ei ole tarttunut.

Jo valmiiksi menestyneet teknologiayhtiöt taas ovat koronakriisinkin voittajia, Murto arvioi.

– Sähköiseen kaupankäyntiin, digitalisaatioon ja dataan liittyvät yritykset ovat jatkaneet voimakasta voittokulkua.

Onko seuraava mörkö jo nurkan takana?

Vaikka pitkää lamaa tai uutta finanssikriisiä ei nyt todennäköisesti nähdä, koronakriisillä voi olla merkittävä psykologinen vaikutus, joka voi viedä yritysten johdolta rohkeutta investoida ja hakea kasvua, Murto sanoo.

– Tämä on toinen syvä shokki noin kymmenen vuoden kuluessa. Pelkomoodi jää päälle, tulemme olemaan tämän jälkeen entistä varovaisempia ja pelkäämään, että seuraava iso mörkö tulee nurkan takaa.

