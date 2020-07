Britannia määrää Espanjasta saapuvat matkustajat 14 päivän karanteeniin, syynä lisääntyvät koronatartunnat

Britannia on määrännyt Espanjasta palaavat matkustajat kahden viikon omatoimiseen karanteeniin, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC. Sen mukaan määräys tuli voimaan vuorokauden vaihduttua lauantaista sunnuntaiksi.

Maan ulkoministeriö kehotti lisäksi välttämään tarpeetonta matkustamista Manner-Espanjaan. Matkustusrajoitus ei koske Kanariansaaria eikä Baleaareja, mutta karanteenimääräys on voimassa myös näiltä saarilta saapuville matkustajille.

Syynä karanteenimääräykseen ovat Espanjassa merkittävään nousuun kääntyneet koronavirustartunnat. BBC:n mukaan maassa todettiin perjantaina yli 900 uutta tartuntaa. Maan terveysviranomaiset ovat pitäneet yhtenä viruksen leviämisen syynä uudelleen alkanutta yöelämää.

Britannian liikenneministeriön tiedottajan mukaan Espanjassa lomailevien tulee nyt seurata paikallisia ohjeistuksia, palata kotiin suunnitellusti ja etsiä lisäohjeita ulkoministeriön nettisivuilta.

Maan hallinto on pyytänyt työnantajia suhtautumaan ymmärtäväisesti lomailijoihin, joita nyt odottaa 14 päivän kotieristys, BBC kertoo.

Sekä BBC:n että Guardian-lehden mukaan myös Norja olisi ilmoittanut, että Espanjasta saapuvia matkustajia odottaa kymmenen päivän karanteenimääräys.

Ranska puolestaan on varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Katalonian alueelle ja Saksa on kertonut harkitsevansa pakollisia virustestejä riskimaista, kuten Espanjasta, palaaville, mediat kertovat.

"Olin shokissa kuultuani tästä"

Medioiden mukaan Britannian tuore linjaus osuu myös liikenneministeri Grant Shappsiin, joka aloitti Espanjan-lomansa lauantaina. Shappsin on määrä jatkaa lomaansa suunnitellusti ja eristäytyä määräysten mukaisesti kotiin palatessaan.

Brittiläisille lomailijoille karanteenimääräys tuli yllätyksenä, Guardian kuvailee.

– Olin shokissa kuultuani tästä. Olisin luullut, että meille olisi annettu edes jonkinlainen varoitus, Kentissä asuva ja Lanzarotella lomaileva Chloe Harris sanoi Guardianille.

Harris saapui neljän yön lomalleen perjantaina.

– Uskon, että moni kiiruhtaa nyt lentokentälle, mutta koska me olemme täällä vain neljä päivää, se ei taida maksaa vaivaa. Itse voin palattuani jatkaa työskentelyä kotoa, mutta ystäväni pitäisi aloittaa uudessa työssä 3. elokuuta. Hänen voi olla vaikea selittää tätä työnantajalleen, Harris sanoi.

Espanja on brittien suosituimpia kesälomakohteita. Koronakevään aikana Espanjan matkailuala on kärsinyt kovia iskuja. Uutistoimisto AFP:n mukaan 13 prosenttia maan hotelleista, baareista ja ravintoloista on joutunut sulkemaan ovensa pysyvästi.

Yli 272 000 tartuntaa

Yhteensä Espanjassa on todettu pandemian aikana noin 272 000 tartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Yli 28 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Väkilukuun suhteutettuna Espanja on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Miljoonaa asukasta kohden Espanjassa on kuollut virukseen liittyen noin 600 ihmistä. Vastaava luku esimerkiksi Yhdysvalloissa on noin 450, Britanniassa noin 670, Ruotsissa noin 560 ja Suomessa 59. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten koronaviruskuolemia maailmassa.

Suhdeluvut perustuvat tilastosivusto Worldometerin seurantaan, jonka luvuissa on paikoin varsin suuria poikkeamia verrattuna muiden lähteiden lukuihin.

Suomen viranomaisten suositus (siirryt toiseen palveluun) on, että tarpeetonta matkustamista Espanjaan tulee välttää.

