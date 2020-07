Suurimpien kaupunkien asuntopulaa pyritään helpottamaan lisäämällä valtion korkotukea sadoilla miljoonilla – Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja: Ei ratkaise ongelmaa

Suurimpien kaupunkien asuntopulaa pyritään helpottamaan lisäämällä valtion kohtuuhintaiselle Ara-vuokra-asuntotuotannolle maksamaa korkotukilainoitusta noin 340 miljoonalla eurolla. Eduskunta päätti korkotuen korottamisesta hallituksen esityksen mukaisesti kesäkuun lopussa ja korotus astui voimaan heinäkuussa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle uusia asuntoja on noussut viime vuosina kiivaaseen tahtiin. Rakentamisessa on hätyytelty jopa 70-luvun parhaiden vuosien tasoa, mutta korona on lisännyt epävarmuutta myös rakennusmarkkinoilla.

Ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laannin mukaan korkotuen korotuksella turvataan paitsi asuntorakentamisen tasoa myös alan työllisyyttä.

– Epävarmuus rakennusmarkkinoilla on kasvanut ja erityisesti vapaarahoitteinen tuotanto on kääntynyt hieman laskuun. Tästä syystä valtion tukemaan asuntotuotantoon on kohdistunut selvästi enemmän kiinnostusta ja sen vuoksi tämä korotus tehtiin, Laanti sanoo.

Korkotuen korottaminen mahdollistaa jopa tuhansien asuntojen rakentamisen suurimmille kaupunkiseuduille.

– Karkesti arvioituna tämä mahdollistaa yli kahdentuhannen uuden asunnon rakentamisen, Laanti summaa.

Valtion tukema asuntotuotanto on ollut perinteisesti jähmeää noususuhdanteiden aikana. Valtion tukemalla tuotannolla on tasattu talouden synkkiä suhdanteita.

Vuokralaiset ry: Ara-tuotanto ei saisi olla vain suhdanteiden tasausta

Vuokralla asuvia edustavan etujärjestön Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita pitää Ara-tuotannon lisäämistä erittäin tärkeänä, mutta sanoo, ettei tämä päätös yksin ratkaise asuntopulaa kasvukeskuksissa.

– Asuntoja pitäisi tehdä koko ajan ja riittävästi kasvukeskusten tarpeisiin. Ara-tuotanto ei saisi olla vain ongelmasuhdanteiden tasausta, Viita lataa.

Viidan mukaan Ara-tuotannolla on suuri sosiaalinen merkitys.

– Jokainen asunto on tervetullut, koska meidän asukkaat jonottaa kunnallisiin asuntoihin pitkään, koska asuntoja on liian vähän.

Viita perää myös kunnilta aktiivisuutta, jotta nämä kaavoittaisivat tontteja rakentamista varten.

Ara-tuotanto tärkeää työvoiman liikkumisen kannalta

Valtion tuella rakennettujen asuntojen vuokrat ovat Helsingissä keskimäärin puolet edullisempia kuin vapailla markkinoilla. Muissa suuremmissa kaupungeissa ero ei ole näin suuri, vaan puhutaan noin parinkymmenen prosentin erosta markkinahintoihin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) johtaja Jarmo Linden muistuttaa, että Ara-tuotanto on tärkeää myös työvoiman liikkumisen kannalta.

– Koko talouden toiminnan kannalta on tärkeää, että työvoimaa on saatavilla siellä, missä on työllistymismahdollisuuksia. Siellä, missä on paljon työpaikkoja, asumisen hintakin tuppaa nousemaan.

Linden toteaa, että jos palkka on pieni niin siirtyminen alueille, joissa asumiskustannukset ovat suurimmat, on varsin hankalaa. Linden sanoo, että kohtuuhintaista asuntokantaa ei suinkaan ole tarpeeksi.

Ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laanti pitää kuitenkin lisäpanostusta merkittävänä.

– Yli kaksi tuhatta asuntoa on selkeä lisäys tähän tuotantotavoitteeseen, mikä alkuvuodesta oli.

Laannin mukaan Ara-tuotanto kohdistuu selkeästi suurimmille kaupunkiseuduille, joilla asuntomarkkina on tiukin.

Viime vuonna Suomessa rakennettiin noin 39 000 uutta asuntoa, mutta rakentamisen ennakoidaan putoavan tänä vuonna alle 30 000 asunnon.

Ara-asuntoja rakennettiin viime vuonna noin 7800.

