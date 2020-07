Viikonloppuna eksyi jälleen toistakymmentä marjastajaa Pohjois-Suomessa – Inarijokeen pudonnutta miestä etsitään edelleen

Hillasuot ovat olleet oranssina, sato on ollut todella hyvä. Marjan perään lähteneitä ihmisiä on etsitty kymmeniä Pohjois-Suomessa. Kuvituskuva.

Hillasuot ovat olleet oranssina, sato on ollut todella hyvä. Marjan perään lähteneitä ihmisiä on etsitty kymmeniä Pohjois-Suomessa. Kuvituskuva. Jari Peltoperä / Yle

Pohjois-Suomessa on viikonlopun aikana ollut jälleen paljon maastoetsintätehtäviä. Lapin ja Oulun poliisilaitosten alueella on ollut 19 tehtävää perjantaiaamun ja maanantaiaamun välillä. Suurin osa niistä on liittynyt marjastamiseen. Yhtä eksyneistä ei vielä ole löydetty, kyseessä on Inarijokeen maanantain vastaisena yönä pudonnut mies.

Viikko sitten uutisoitiin, että Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella on ollut etsintätehtäviä 85, joista suurin osa on liittynyt hillastamiseen.

Poliisi muistuttaakin marjastajia varaamaan riittävästi juomaa ja evästä mukaansa. Eksymisen varalta on tärkeää myös ilmoittaa läheiselle, mihin on menossa ja millä aikataululla.

Yksi viimeisimmistä tehtävistä on ollut marjastajan etsiminen Oulun pohjoispuolella Siuruanjoen alueella sunnuntai-iltana.

Eksynyt marjastaja oli soittanut hätäkeskukseen hieman ennen puolta yötä. Marjastaja löydettiin kymmenessä minuutissa ja hänet toimitettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Lauantaina puolestaan pitkään etsitty iäkäs marjastaja löytyi kuolleena Pohjois-Pohjanmaalta, Pyhäjärven Koskenperän pohjoispuolelta. Mies oli ollut kadoksissa perjantaista 17. heinäkuuta lähtien. Hänet löysi etsintöihin osallistunut vapaaehtoinen.

