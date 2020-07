Kokemattomuus ja kova vauhti aiheuttavat vesillä vaaratilanteita – kohtaamiset kalastusalusten kanssa voivat päättyä huonosti

Vesiskoottereiden määrä on lisääntynyt muutaman viime viikon aikana myös Vanajanselällä. Kalastajien mukaan etenkin kalastuskilpailujen aikana on sattunut useita läheltä piti -tilanteita, joissa vesiskootterilla on ajettu veneen ja sen perässä olevan sivuplaanarin välistä.

– Vesillä on samaan aikaan useita veneitä ja vetousteilijat käyttävät lipuilla merkittyjä sivuplaanareita, jotka saattavat kulkea useiden kymmenien metrien päässä veneestä, kertoo hämeenlinnalaisen kalastusseura Kuhaveljet ry:n puheenjohtaja Teppo Linninen.

Linnisen mukaan vesiskootterit ovat ajaneet täyttä vauhtia lipun ja veneen välistä, eivätkä kuljettajat ole ollenkaan huomanneet

veneen ja sivuplaanarin välissä kulkevaa narua. Tilanne voi olla hengenvaarallinen, jos skootterin kuljettaja ajaa naruun.

– Siellä on täysin tuurilla nämä vesiskootterit menny sen verran lähellä plaanarin päässä ollutta lippua, että se skootteri on mennyt narun yli.

– Pari metriä jos tullaan lähemmäs venettä, niin naru nousee väistämättä vesiskootterin keulan kautta aivan suoraan vesiskootterikuskin kaulalle. Voi sanoa, että siinä tilanteessa ei ole minkäänlaista toivoa selviytyä, toteaa Linninen.

Vesiskootterien määrä on lisääntynyt Vanajavedellä vuokraustoiminnan myötä

Tänä kesänä on paljon vesiskootterien vuokrauspisteitä. Kaikki vesijettien vuokraajat eivät ehkä ole täysin perillä muista veneilijöistä, kalastajista tai vaikka plaanareista, joita käytetään, epäilee Linninen.

– He varmaan ajattelevat, että tossa on vene, joka kalastaa ja kun muutaman kymmenen metrin päässä on merkkilippu, niin he varmaan ajattelevat, että se on joku pyydysmerkki ja ajavat siitä välistä. Kovassa vaudissa he eivät huomaa, että siinä on naru välissä. Erittäin hengenvaarallista touhua.

Kuhaveljet ry:n puheenjohtajan Teppo Linnisen mukaan kokemattomista veneilijöistä on myös huonoja kokemuksia.

– He tekevät isolla huviveneellä saman tempun kuin vesiskootterit. Jos vetouisteluvene on suhteellisen pieni ja on plaanarit käytössä ja sitten tulee isompi retkivene tai jenkkivene kovaa vauhtia ja vetää siihen naruun, niin tämä pienempi vene saattaa kaatua.

