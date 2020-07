Teuvo Hakkarainen suunnittelee Hondurasin-matkaa diplomaattipassin avulla – Ylen tietojen mukaan Suomen ulkoministeriö ei ole myöntänyt sellaista

Ylen ulkoministeriön lähteistä saamien tietojen mukaan europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraiselle (ps.) ei ole Suomen ulkoministeriöstä myönnetty diplomaattipassia. Myös Euroopan parlamentista kerrotaan Ylelle, että parlamentin jäsenille ei anneta diplomaattipasseja.

Hakkarainen kertoi viikonloppuna Ylen haastattelussa lähtevänsä kesälomallaan Hondurasiin tapaamaan naisystäväänsä. Hakkaraiselle on omien sanojensa mukaan myönnetty diplomaattipassi. Hakkarainen on vahvistanut asian Ylelle uudelleen tällä viikolla mutta ehdotuksestaan huolimatta ei ole näyttänyt kuvaa passistaan.

Diplomaattipassin tarkoituksena on turvata diplomaattien toimintaedellytykset esimerkiksi sota- tai kriisitilanteissa. Diplomaattipassi annetaan esimerkiksi tasavallan presidentille perheineen, eduskunnan puhemiehelle ja valtioneuvoston jäsenille. Passin myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Diplomaattipassin myöntämisen ehdot määritellään vuonna 1993 voimaan astuneessa asetuksessa (siirryt toiseen palveluun) (Finlex).

Asiaa säädellään myös ulkoasiainministeriön sisäisellä määräyksellä, jonka Yle on saanut haltuunsa. Sisäisen määräyksen perusteella esimerkiksi Euroopan parlamentin valiokunnan jäsenyys ei ole sellaisenaan peruste diplomaattipassille.

Ulkoministeriö on myöntänyt noin 3700 diplomaattipassia ja koronarajoitukset ovat voimassa myös diplomaattipassien osalta.

Hakkaraisen mukaan diplomaattipassi myönnettiin hänelle, koska hän kuuluu EU-parlamentin Latinalaisen Amerikan työryhmään. Hakkarainen uskoo, että hän pääsee diplomaattipassin avulla Hondurasiin. Hänen suunnitelmissaan on matkustaa Hondurasiin Meksikon ja Guatemalan kautta.

Alueen koronatilanne on vaikea

Suomen Meksikon suurlähetystöstä kerrotaan, että Guatemalan kaikki rajat on edelleen suljettu.

– Maahan pääsy on ainoastaan sallittu Guatemalan kansalaisille, ulkomaalaisille, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Guatemalaan, sekä maahan akkreditoiduille diplomaateille. Maassa ei myöskään julkinen liikenne toimi ja liikkuminen on hyvin rajoitettua, kertoo koordinaattori Arja Perälä Suomen Meksikon suurlähetystöstä.

Guatemalassa on koko heinäkuun ajan ollut viikonloppuisin täydellinen ulkonaliikkumiskielto.

Perälän mukaan myös Hondurasin kaikki rajat ovat edelleen kiinni ja maahan pääsy on mahdollista vain Hondurasin kansalaisille, ulkomaalaisille, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Hondurasiin, sekä maahan akkreditoiduille diplomaateille. Maahan saapuneet joutuvat 14 päivän karanteeniin.

Julkinen liikenne ei ole toiminut Hondurasissa ja maassa ulkona liikkumista rajoitetaan voimakkaasti.

– Yleensä diplomaattipassi oikeuttaa erityiskohteluun vain, kun kyse on diplomaatista, joka on akkreditoitu kyseiseen maahan tai tulee sinne viralliselle vierailulle. Turisti- tai yksityismatkoilla diplomaattipassi ei välttämättä takaa erityiskohtelua, Perälä kertoo.