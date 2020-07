Suomen ensimmäinen ostoskylä tavoitteli tänä vuonna miljoonaa asiakasta – nyt käteen on jäämässä laiha saalis

Suomen kaakkoisrajalla Vaalimaalla sijaitseva Zsar-ostoskylä jää tämän vuoden kävijätavoitteestaan koronaviruksen takia.

Outlet-kylän tavoitteena oli houkutella tänä vuonna jopa miljoona kävijää. Vielä keväällä tilanne näytti lupaavalta.

– Ihmisiä oli paljon liikkeellä tammi-helmikuussa. Sitten rupesi hiljenemään. Maaliskuussa huomattiin, etteivät ihmiset enää liiku, pääomistaja Ajantan neuvonantaja, Zsar-ostoskylän asioita hoitava Petteri Terho kertoo.

Outlet-kylä suljettiin maaliskuussa koronatilanteen takia, ja toiminta oli katkolla noin kaksi kuukautta.

Zsar suljettiin koronakevään aikana pariksi kuukaudeksi. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Ostoskylä halusi pitää kiinni vuokralaisistaan jättämällä vuokrat perimättä liiketiloista sulun aikana. Vuokralaiset maksoivat Zsarille vain sähköstä, vedestä ja lämmöstä.

Zsar sai puolestaan helpotusta Virolahden kunnalta, joka ei perinyt maavuokria tältä vuodelta. Kunta omistaa ostoskylän maa-alasta noin kolmanneksen. Kauppakeskuksen tontin vuosivuokra kunnalle on noin 140 000 euroa.

Toukokuun lopussa kaikki liikkeet yhtä lukuunottamatta avasivat ovensa. Silti tilanne ei ole palannut entiselleen.

Kävijämäärä puolittunut

Zsarin tavoite oli 800 000–1 000 000 kävijää tänä vuonna. Vaikka liikkeet ovat jälleen auki, ovet käyvät aiempaa harvemmin.

Petteri Terhon mukaan tänä kesänä Zsarissa on käynyt asiakkaita noin puolet vuodentakaisesta määrästä.

Zsarin asioita hoitavan Petteri Terhon mukaan outlet-kylän asiakasmäärä on puolittunut vuodentakaisesta. Kirsi Lönnblad / Yle

Myös uusien vuokralaisten saaminen ostoskylään on hiljentynyt koronakevään jäljiltä. Vuoden 2018 lopussa avatun ostoskylän liiketiloista vain noin puolet on täytetty.

– Meillä oli isot suunnitelmat. Muutama tila oli jo tehty valmiiksi, mutta silloin kun korona tuli, niin liikkeet miettivät enemmän, missä paikoissa ne avaavat uudestaan ja mihin laajentuvat, Petteri Terho sanoo.

Terho painottaa, että suunnitelmat eivät ole mihinkään kadonneet, vaan ne vain lykkääntyvät eteenpäin.

– Tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, kun meillä kellään ei ole selvyyttä siitä, milloin tilanne on kunnossa. Lähtevätkö ihmiset lopulta taas normaalisti liikkeelle silloin, kun meillä on esimerkiksi rokote vai mitä täytyy tapahtua? Tässä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin elää päivä kerrallaan ja tehdä lyhyen aikavälin suunnitelmia.

Venäläisturistit puuttuvat

Venäläiset asiakkaat ovat hävinneet Zsarin ostoskaduilta, koska Suomen ja Venäjän välinen raja on vielä kiinni. Ostoskylä toivookin, että rajat avautuisivat, jotta kauppa alkaisi taas luistaa paremmin.

Venäläiset turistit ovat kotimaan kävijöitä pienempi asiakasryhmä, mutta he käyttävät enemmän rahaa kuin suomalaiset.

Zsar-ostoskylä kaipaa venäläisiä asiakkaita. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Terhon mukaan venäläinen asiakas tekee ostoksia Zsarissa keskimäärin 130–140 eurolla, mikä on noin neljä kertaa enemmän kuin suomalaisen asiakkaan käyttämä summa. Korona-aikana tosin suomalaisten ostokset ovat kasvaneet.

– Nyt suomalaisten keskiostokset ovat nyt 50 euron luokkaa, mutta vielä on matkaa naapurituristin määrään, Terho sanoo.

Toimitusjohtaja etsinnässä

Koronaviruksen lisäksi Zsaria ovat koetelleet myös muut ongelmat. Toimitusjohtajan paikka on ollut tuulinen. Ennen koronatilanteen ryöpsähtämistä valloilleen outlet-kylän toimitusjohtaja ja markkinointijohtaja yllättäen irtisanoutuivat.

Zsarin pääomistaja ei ole kommentoinut eron syitä.

Vuoden 2018 lopulla avatussa ostoskylässä on ehtinyt työskennellä jo kolme johtajaa.

Pääomistaja Ajantan neuvonantajan Petteri Terhon mukaan toimitusjohtajahaku on käynnissä. Tällä hetkellä ostoskylän muu henkilökunta pyörittää keskusta.

– Meillä on keskusteluja eri tahojen kanssa, mutta paljon pitää katsoa myös, että minkälaiseen tilanteeseen tuodaan ihminen ja mitä pitää tehdä. Siihen asti kun se päivä tulee, mennään tällä eteenpäin.

