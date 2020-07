Viimeinen etappi fuusiovoimala ITERin rakentamisessa alkaa – Alkaako energiatuotannon Graalin malja vihdoin siintää?

ITER-työmaan koko hahmottuu ilmakuvasta. Kaikkiaan pienen kylän kokoisella alueella on parikymmentä erillistä rakennusta, joista suurin on itse reaktorirakennus. Sen massa on 400 000 tonnia ja se lepää maanjäristykset kestävien palkkien päällä. ITER Organization / EJF Riche