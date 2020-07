Kiistelty Huawei markkinoi 5G-teknologiaansa kiristyvien jännitteiden keskellä

Kiistelty kiinalainen teknologiajätti Huawei aloitti maanantaina nelipäiväisen konferenssin, jonka tarkoituksena on levittää tietoa yhtiön 5G-teknologiasta ja nostaa esiin informaatioteknologian mahdollisuuksia koronaviruspandemian hillitsemisessä.

Kokous lähetetään verkossa ja sitä voivat seurata yhtiön kumppaneiden lisäksi kaikki kiinnostuneet. Yhtiö on järjestänyt vastaavia tapahtumia aiemminkin.

On mahdollista, että yhtiö esittää konferenssissa arvioita oman liiketoimintansa näkymistä. Yksi puhujista on Huawein hallituksen puheenjohtaja Guo Ping. Muina puhujina on teknologia-alan johtajia ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Kiinassa syytöksiä HSBC-pankin toimista

Huawei on ollut pitkään osana Yhdysvaltain ja Kiinan kiistelyä. Yhdysvaltain mukaan Kiina harjoittaa vakoilua Huawein avulla, ja pitää yhtiötä osana Kiinan sotilaallista uhkaa. Yhtiö on kiistänyt syytökset.

Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet kärjistyivät jälleen viime viikolla, kun Yhdysvallat määräsi Kiinan sulkemaan konsulaattinsa Texasin Houstonissa. Yhdysvaltojen mukaan edustuston kautta oli harjoitettu vakoilua ja hankittu laittomasti kauppasalaisuuksia.

Kiina vastasi ja määräsi loppuviikosta Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Chengdussa.

Viikonloppuna Kiinan valtiollinen media syytti brittipankki HSBC:n valehdelleen Huaweita koskevassa tutkinnassa Yhdysvalloissa ja vaikuttaneen yhtiön rahoitusjohtajan Meng Wanzhoun pidätykseen Kanadassa vuonna 2018.

Kiinan viestimissä esitettiin väitteitä siitä, että HSBC olisi antanut Yhdysvalloille tekaistuja todisteita Mengiä vastaan. Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär ja hän on pidätyksestään lähtien elänyt kotiarestissa Kanadan Vancouverissa.

HSBC kiisti väitteet.

– HSBC ei ole tekaissut todistusaineistoa tai salaillut tosiasioita, eikä se koskaan vääristele faktoja tai vahingoita asiakkaitaan oman etunsa vuoksi, yhtiö sanoi lausunnossaan.

Huawein rahoitusjohtaja Meng Wanzhou saapui oikeustalolle Vancouverissa 20. tammikuuta. Epa

Huawei haluaa estää luovutuksen

Yhdysvaltojen mukaan Huawei on rikkonut Yhdysvaltain Iranin-vastaisia pakotteita ja vaatinut Mengin luovuttamista Yhdysvaltoihin. Tällä viikolla kanadalainen tuomioistuin aloittaa kuulemiset siitä, mitä osia tapausta koskevasta todistusaineistosta on syytä julkistaa, kun mahdollista luovutusta aletaan käsitellä.

Yhdysvaltojen mukaan Meng oli salannut Huawein toimet Iranin kanssa HSBC:ltä ja Mengiä epäillään siten muun muassa pankkiväärinkäytöksestä.

Mengin asianajajien mukaan HSBC oli kuitenkin tietoinen Huawein toimista Iranissa. He väittivät pankin esittäneen tietämätöntä Yhdysvalloissa välttääkseen mahdolliset sakot ja muut sanktiot.

Asianajajat vaativat viime viikolla kirjelmässään luovutuskuulemisen keskeyttämistä, koska heidän mukaansa Mengistä on tullut pelinappula Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyrkimyksissä ja Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä kauppasodassa.

Asianajajien mukaan Trumpin aiempia kommentteja voi pitää sekaantumisena oikeusprosessiin. He nostivat esiin Trumpin pian Mengin pidätyksen jälkeen antaman kommentin. Tuolloin Trump arvioi haastattelussa puuttuvansa varmasti Mengin tapaukseen, jos hän pitäisi sitä tarpeellisena Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelujen kannalta.

Poliisi vartioi Yhdysvaltain entisen konsulaatin aluetta Kiinan Chengdussa 27. heinäkuuta. Kiina määräsi Yhdysvallat sulkemaan konsulaatin loppuviikosta. Alex Plavevski / Epa

5G-teknologia jatkaa vastatuulessa

Yhdysvallat on patistanut useita tiedustelutietoa sen kanssa jakavia kumppaneitaan, kuten Britanniaa, Kanadaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia, välttämään Huawein teknologiaa. Britannia ja Australia ovat kieltäneet Huawein tekniikan käyttämisen 5G-verkoissaan.

Lue lisää: Britannia kieltää Huawein tekniikan käyttämisen 5G-verkossaan – Kiina voi ryhtyä vastatoimiin

Yhdysvallat on painostanut myös useita Euroopan valtioita luopumaan Huawein teknologiasta verkoissaan. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen on varoittanut käyttämästä Huawein teknologiaa. Myös Italian hallitus on ohjeistanut samansuuntaisesti.

Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita ovat hiertäneet jo kuukausia kauppakiistat, koronaviruspandemiaan liittyvät syytökset sekä Kiinan toimet Etelä-Kiinan merellä ja pyrkimykset Hongkongissa.

Lähteet: Reuters, AP, AFP