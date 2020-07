Tuhansia uusia tilejä ilmoitettu verottajalle – tänään on viimeinen päivä toimia, jos ei halua veronpalautuksiaan vaikeimman kautta

Verohallinto on saanut tuhansia tilinumeroilmoituksia sen jälkeen kun se kyseli perjantaina Twitterissä, eikö raha kelpaa. Tviitin tarkoituksena oli herättää ihmiset ilmoittamaan tilinumeronsa, jotta ensi viikolla saapuvat veronpalautukset saataisiin maksettua joustavasti suoraan tileille.

Perjantaina tilanne oli se, että Verohallinnolta puuttui 40 000 veronpalautuksen saajan tilinumerot. Tviitin ja mediassa olleiden juttujen jälkeen tuhannet ihmiset ovat ilmoittaneet tilinumeronsa Omavero.fi-palvelussa.

Maanantaina puoliltapäivin tilinumeroita puuttui kuitenkin reippaasti yli 30 000. Näille tileille on tulossa palautuksia yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

Ilman tilinumeroa asiakas saa maksuosoituksen

Veronpalautukset maksetaan 4. elokuuta. Jos palautuksen saaja ei ole kertonut Verohallinnolle tilinumeroaan, hän saa kyllä rahansa, mutta melko hankalasti.

– Jos ei ilmoita tilinumeroaan ja osoite on Suomessa, veronpalautus lähtee maksuun maksuosoituksena. Silloin asiakkaalle tulee Osuuspankista kotiin kirje. Sen ja henkilötodistuksensa kanssa hän voi mennä Osuuspankin konttoriin noutamaan veronpalautuksensa. Osuuspankki perii siitä oman palveluhinnastonsa mukaisen palkkion, kertoo ylitarkastaja Tarja Tapio Verohallinosta.

Jos asiakas ei kuukauden sisällä hae palautustaan pankista, se siirtyy takaisin Verohallinnon haltuun.

– Sen jälkeen se odottaa täällä saapuvaa tilinumeroa viiden vuoden ajan, Tapio kertoo.

Jos tilinumeroa ei ilmesty viidenkään vuoden aikana, veronpalautus siirtyy valtiolle.

Jos ei jostain syystä tänään maanantaina ehdi tilinumeroaan ilmoittamaan Omavero.fi:hin, kannattaa se tehdä mahdollisimman pian. Se nopeuttaa palautuksen saamista, jos ei pääse hakemaan rahojaan Osuuspankista ja ne siirtyvät takaisin Verohallintoon.

Pankinvaihtajien syytä olla tarkkana

Tarja Tapion mukaan Verohallinnossa on tunnistettu kaksi pääsyytä, miksi tilinumerot jäävät ilmoittamatta.

– Jos asiakas vaihtaa pankkia, hän saattaa unohtaa ilmoittaa verottajalle uuden tilinumeronsa. Me emme saa tietoa mistään suoraan, Tapio sanoo.

Toinen ryhmä on nuoret, jotka ovat ensimmäistä kertaa Verohallinnon kanssa tekemisissä. Koska he eivät ole koskaan ilmoittaneet tilinumeroaan, sitä ei Verohallinnossa ole.

– Vanhemmat voivat omilla verkkopankkitunnuksillaan ilmoittaa alaikäisen lapsensa puolesta tämän tilinumeron, Tapio opastaa.

Jos on odottanut veronpalautuksia eikä niitä näykään tilillä ensi tiistaina, voi syynä olla se, että verotus on jatkunut. Se voi jatkua esimerkiksi siksi, että joko itse tai puoliso on tehnyt muutoksia veroilmoitukseensa.

Kun verotus on jatkunut, on myös veronpalautuspäivä siirtynyt eteenpäin ja voikin olla esimerkiksi 4. syyskuuta. Vaikka itse ei olisi tehnyt muutoksia, puolison tekemät muutokset voivat myöhentää molempien palautusten maksupäivää. Verotuksen jatkumisesta tulee aina uusi päätös, jossa uusi veronpalautuspäivä on kerrottu.

Tarja Tapio muistuttaa, että kaikki omat verotustiedot ja -päätökset löytyvät Omavero.fi:stä.

Voit keskustella aiheesta 28.7. kello 23:een asti.

Lue myös:

Tilinumero veronpalautuksia varten ilmoitettava viimeistään huomenna

Tiesitkö, että puolisosi voi vaikuttaa nyt veronpalautuksiisi? Verottaja kertoo neljä kiinnostavaa pointtia uusista käytännöistä

Miten käytät syksyn veronpalautusrahat? Asiantuntijat neuvovat, kannattaako kuluttaa, maksaa laskut vai pistää rahat säästöön