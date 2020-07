Thaimaalaisen poimijan minimiansio on tänä kesänä reilut 3 000 euroa – vielä ei tiedetä teollisuusmarjan hintalappua

Viikonloppuna tuli päätös marjanpoimijoiden saapumisesta Suomeen, mutta se jää vielä auki, mitä poikkeuksellinen kesä aiheuttaa marjanjalostusyritysten taloudelle.

– Sitä ei osaa tarkkaan arvioida. Tässä on tehty kaikkia pelastussuunnitelmia ja ollaan varauduttu jopa siihen, että thaimaalaiset eivät tule ollenkaan, kertoo sotkamolaisen Arctic International -yrityksen toimistusjohtaja Janne Naapanki.

Viime vuonna Kainuuseen rekisteröidyt Arctic International Oy, Polarica Marjanhankinta Oy ja Kiantama Oy tekivät liikevoittoa 3,5–8,8 prosenttia (Suomen Asiakastieto Oy).

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen kertoo, että päätöksen myötä yritysten kustannusrakenne muuttuu.

– Poimintaan ja raaka-aineen talteenottoon liittyy isommat kustannukset kuin muina vuosina. Kate ei tänä vuonna muodostu samanlaiseksi kuin muina vuosina, Sorainen kertoo.

Arctic International pyrkii saamaan Suomeen muutamia satoja poimijoita, suomussalmelainen Kiantama Oy noin 450 ja lappilainen Polarica noin 700.

Viisumikäsittely alkaa keskiviikkona

Tietoa thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapumisesta on odotettu koko kesä. Kujanjuoksu alkoi vielä lumen ollessa maassa. Ensin piti saada Suomelta poliittinen periaatepäätös siitä kuinka tilanteessa toimitaan. Sen jälkeen on odotettu thaimaalaisten päätöstä. Kesäkuussa Thaimaa jo ilmoitti, ettei poimijoita tule Suomeen.

Takaportti jäi auki ja heinäkuun toiseksi viimeisen viikon maanantaina päätös oli jo marjayrittäjien tiedossa. Suomen työ -ja elinkeinoministeriö oli päättänyt pitää asian viimeisen viikon keskiviikkoon asti pienen piirin tietona. Keskiviikkona avautuu viisumikäsittely.

– Sääli siinä mielessä, että päätös olisi pitänyt saada kaksi–kolme viikkoa sitten, Polarica-konsernin toimitusjohtaja Jukka Kristo sanoo.

Thaimaan asettamat ehdot ovat määränneet muun muassa minimiansion, poimijalle pitää jäädä reissustaan puhtaana käteen reilut 3 000 euroa. Mitään poimintakiintiötä tai aikaikkunaa tälle korvaukselle ei ole asetettu eli minimiansio ei liity maassaoleskelun pituuteen, eikä siihen kuinka paljon poimija poimii tai ei poimi.

– Täällä ei ole karanteenia marjanpoimijoille suunnitelmia järjestää, vaan se tapahtuu heidän kotimaassaan. Heidän palatessaan takaisin heille järjestetään karanteenihotelli kahdeksi viikoksi, Naapanki summaa.

27.7. alkaen Suomen ja Thaimaan välillä voi matkustaa rajoituksitta (siirryt toiseen palveluun) (Valtioneuvosto).

Suomalaiset poimivat enemmän omaksi ilokseen

Yritykset ovat ehtineet jo tehdä erilaisia suunnitelmia sen varalta, etteivät thaimaalaiset poimijat tule Suomeen. Suomussalmelainen Kiantama ostaa marjaa 4H:n marjanostopisteiltä. Marjex (Artic International) taas perusti lähes koko maan kattavan hankintaketjun.

Vaikka kotimaiset poimijat ovat olleet ahkeria metsissä, yrityksissä nähdään thaimaalaisille marjanpoimijoille tarvetta.

– Raaka fakta on se, että suomalaiset poimijat poimivat hyvin, mutta enemmän omaksi ilokseen. Meille teollisuuteen tuovat nämä thaimaalaiset poimijat helpotusta, Kristo kertoo.

Esimerkiksi lakkaa Kristo arvioi yrityksensä ostaneen tällä hetkellä vajaat 10 000 kiloa, kun normaalisti sitä ostetaan 350 000 kiloa vuosittain.

Naapanki aikoo jatkaa ostopisteiden pitoa noin sadassa eri kaupungissa ja kunnassa.

– Lakkaa tulee kiitettävän hyvin. Mustikkaa on jo aloiteltu, sen osalta ollaan vielä alkukaudessa. Osa paikkakunnista toimii hyvin ja osa vähän heikommin, kertoo Janne Naapanki.

Lakan ostohinta Marjexin ostopisteissä on tällä hetkellä 10 euroa kilo ja puhdistamattoman mustikan hinta 2,10 euroa. Puolukan hintaan Naapanki ei vielä ota kantaa.

TEM:n hallitusneuvos Olli Sorainen näkee, että jatkossa yrittäjien on hyvä keskittää resursseja erilaisiin poimijavaihtoehtoihin, vaikka tulevaisuutta onkin vaikea ennustaa. Yksi asia on hänen mielestään varmaa: yritykset suuntaavat katsetta jatkossa muuallekin.

– Thaimaassa on hyvin paljon arvaamattomuustekijöitä ja riskejä. Jos jotakin tapahtuu, niin yritykset ovat pulassa. Yksi tärkeä asia on kotimainen työvoima. Nythän yritykset ovat kotimaassa panostaneet siihen. Se on yksi vaihtoehto.

